Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

  10:09
Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat. „Nevíte, kde jsem skončil?“ prohodil k novinářům na tiskové konferenci. Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po oslavách svého pátého titulu spíš než radost cítil úlevu.
Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn.

Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávisté slaví 23. ligový titul.
Slávisté slaví 23. ligový titul.
Dojetí slávisté Sadílek a Vlček po zisku titulu.
Titulová radost fotbalové Slavie.
65 fotografií

Jeho tým mohl slavit už v sobotu po pražském derby, od oslav byl necelé čtyři minuty. Kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a následné kontumaci však musel počkat na další příležitost.

Díky úterní bezgólové remíze Sparty s Plzní a slávistické demolici Jablonce 5:1 už má lídr dvě kola před koncem soutěže na čele tabulky nedostižitelný sedmibodový náskok. Titul!

„Vážíme si, že jsme ho obhájili i v sezoně, kdy jsme hráli Ligu mistrů, což si myslím, že je hodně složitý oříšek. Děkuji všem týmům a trenérům, protože to byly opravdu těžké zápasy. Všichni odvádějí skvělou práci, což je vidět na kvalitě ligy, uhrát body je extrémně náročné,“ uznal Trpišovský.

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Jaký je váš bezprostřední pocit?
Úleva, víc než radost. Jsem rád, že jsme to zvládli po tom, co se stalo. Pro tým nebylo jednoduché nastavit se znovu na zápas a znovu to zvládnout, navíc s těžkým soupeřem. Klobouk dolů před ním.

Jak těžké byly poslední dny po sobotních událostech?
Nejen těžké, ale hlavně smutné, protože to nikdo nečekal. Z toho, že v hlavě máte, že jste blízko výhře v derby, blízko titulu a možná jednomu z nejhezčích sportovních večerů v životě, se během chvíle stala noční můra a sportovní tragédie. Obrovský smutek, poprvé jsem byl z fotbalu dva dny úplně zdevastovaný. Pocity byly šílené. Nikdy bych si nepomyslel, že se tohle může stát, že v Česku mohou být napadeni hráči na trávníku.

Titul jste slavili před prázdnými tribunami, co se vám honilo v hlavě?
Za naší střídačkou vždy sedává spousta dětí a také starších lidí, kteří chodí na Slavii desítky let. Ti všichni o to přišli, což vás při pohledu na prázdné tribuny napadne jako první. Zmobilizujete se, ale nemohou u toho být lidi, kteří si to nejvíc zaslouží. To je nejhorší. Přitom jsme dlouho mluvili o tom, jak se celý fotbal zvedá. Když jsem byl malý, byl jsem na titulovém zápase Bohemians. Táta mě vodil na fotbal a tehdy mi říkal, že si to budu pamatovat celý život, často mi to v uších rezonuje.

Liduprázdný stadion. Slavia bojuje proti Jablonci bez diváků.

Lukáš Provod naznačil, že má od vás jistý příslib dovolené s ohledem na mistrovství světa.
Luky má odteď volno, má můj velký obdiv. V poslední době toho měl na hrbu hodně, nejen fotbalově. V podstatě odehrál všechny zápasy, někdy i zraněný, ve dvou mohl kopat jenom jednou nohou. I v Hradci, kde jsme byli bez spousty hráčů. Je neuvěřitelné, co v sezoně dokázal a jaký byl pilíř pro Slavii i reprezentační tým.

Cítíte, že v létě bude ve Slavii nějaká obnova kádru?
Tým je po dvou titulech, vymáčklo se z něj maximum. Když si odmyslím kontumaci, máme nějaké čtyři prohry za 80 zápasů, což jsou neskutečná čísla. Tím, že je v létě mistrovství a odjede spousta hráčů, se to nabízí. K nějakým změnám určitě dojde a jednoznačně by mělo dojít. Fotbal se za poslední dobu extrémně proměnil, nároky v Evropě jsou větší. Slavia potřebuje kádr na některých pozicích posílit, protože i v lize narostla neskutečná kvalita. Radikální řez to nebude, ale na příliv nové krve do dobré směsice s nosnými hráči je určitě správný čas.

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Na třetí poklus už jste v lize překonal sparťanského trenéra Briana Priskeho, jaké to je?
Hezké. Se vším respektem. Respektuju ho jako trenéra i člověka s tím, co v kariéře dokázal. Něco se stalo s Midtjyllandem, pak jsme byli dvakrát za ním v lize. Pro nás jako realizační tým to byla velká motivace a výzva. Také bonus pro celou soutěž. I když tu zápasovou bilanci máme pozitivní, tu nejdůležitější jsme měli negativní. Je to příjemný pocit.

Kdybyste měl vypíchnout jeden moment, který vám ze sezony utkvěl v paměti nejvíc, který by to byl?
Těžké něco vypíchnout. Na podzim jsme měli obrovskou měsíční krizi. V jednu dobu bylo 90 procent hráčů nemocných. Měli jsme sérii extrémně těžkých zápasů. Po Bodö/Glimt a derby se všechno lámalo. Ukázala se mentalita týmu a charakter, o kterém se často mluví. Toho si na týmu vážím úplně nejvíc. V sezoně byly zápasy, kdy jsme nehráli dobře a těžce se na to koukalo. Vždycky jsme ale mohli říct, že tým šlapal naplno a nic nevypustil, i když kvalita chyběla. Když se vám daří, umí hrát každý, a když ne, poznáte, s kým můžete počítat a s kým můžete jít do války.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

Jindřich Trpišovský opět dovedl Slavii na trůn.

Popisoval bolestné pocity ze sobotních událostí, když najednou do místnosti bujaře vtrhla pětice slavících hráčů a vylila na něj kýbl iontového nápoje se šampaňským. A znovu se začal usmívat....

14. května 2026  10:09

Na Chorého nezabralo nic. Vedení rozhodlo a uvidíme, co bude dál, řekl Trpišovský

Jindřich Trpišovský po zisku svého pátého ligového titulu.

Až odezní prvotní titulová euforie, bude následovat další po závěrečném utkání ročníku. A pak už se ve fotbalové Slavii začnou pomalu chystat na další sezonu, do níž pravděpodobně vstoupí bez Tomáše...

14. května 2026  7:25

OBRAZEM: Uvnitř prázdné sedačky, venku velká party. Jak vypadaly slávistické oslavy

Fanoušci Slavie slaví zisk ligového titulu před branami Edenu.

Místo velkolepých oslav před plným stadionem se fotbalisté Slavie radovali z mistrovského titulu na liduprázdném Edenu. Důvodem byly víkendové výtržnosti fanoušků v pražském derby, po nichž mají...

13. května 2026  23:54

City i bez Haalanda zdolali Crystal Palace a dál myslí na titul. Ztrácejí dva body

Omar Marmoush slaví gól proti Crystal Palace.

Fotbalisté Manchesteru City si připsali povinné vítězství. Ve středeční dohrávce 31. kola anglické Premier League na domácím stadionu porazili Crystal Palace 3:0 a dvě kola před koncem opět z druhé...

13. května 2026  20:49,  aktualizováno  23:52

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

13. května 2026  22:24,  aktualizováno  23:49

Nejtěžší titul, po derby jsem byl zlomený, řekl Holeš. Provodovi dal košem

Také slávistický kapitán Holeš se prosadil proti Jablonci.

Přišli v bílých tričkách s třiadvacítkou na prsou a spokojeně se usadili za stůl v tiskovém centru. Pohodlná výhra 5:1 nad Jabloncem a zisk titulu alespoň částečně přebily rozčarování fotbalové...

13. května 2026  23:45

Inter má double. Po italské lize ovládl i domácí pohár, ve finále přemohl Lazio

Fotbalisté Interu Milán po vítězství v Italském poháru.

Fotbalisté Interu Milán slaví domácí double. Už jistí mistři ligy ovládli podesáté také Italský pohár. Ve finále na Olympijském stadionu v Římě porazili domácí Lazio 2:0.

13. května 2026  23:26

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

13. května 2026  23:19

Pátý francouzský titul v řadě pro Paris St. Germain. Lens už ztrátu smazat nemůže

Fotbalisté PSG se radují z titulu ve francouzské lize.

Fotbalisté Paris St. Germain získali ve francouzské lize pátý titul za sebou. V dohrávce 29. kola zvítězili na hřišti druhého Racingu Lens 2:0 a v čele tabulky mají náskok devíti bodů. Oba týmy čeká...

13. května 2026  23:19

Horejš chce dotáhnout Evropu. Ale taky ví: Úspěch už je, že o ní můžeme uvažovat

Královéhradecký trenér Horejš při zápasu s Libercem.

Oklepali se z nedělní nepříjemné ztráty bodů s Jabloncem, který mohli na čtvrté příčce vystřídat už tehdy. Po středeční výhře 1:0 nad Libercem pak fotbalisté Hradce s uspokojením sledovali, jak...

13. května 2026  22:11

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

13. května 2026  19:04,  aktualizováno  22:08

Kontumace, excesy, ztráty s Hradcem i klopýtání rivala. Jak Slavia došla ke zlatu

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Před rokem měla odpracováno a vyděláno už o dvě kola dřív. Letos k dobytí fotbalového titulu mířila nejsladším možným způsobem, ale razítko v derby jí pokazili fanoušci. Slavia se tak k němu...

13. května 2026  21:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.