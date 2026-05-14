Poprvé zdevastovaný z fotbalu, řekl kouč Slavie. Motivace vyhrát titul? Brian Priske

Jeho tým mohl slavit už v sobotu po pražském derby, od oslav byl necelé čtyři minuty. Kvůli vniknutí fanoušků na hřiště a následné kontumaci však musel počkat na další příležitost.
Díky úterní bezgólové remíze Sparty s Plzní a slávistické demolici Jablonce 5:1 už má lídr dvě kola před koncem soutěže na čele tabulky nedostižitelný sedmibodový náskok. Titul!
„Vážíme si, že jsme ho obhájili i v sezoně, kdy jsme hráli Ligu mistrů, což si myslím, že je hodně složitý oříšek. Děkuji všem týmům a trenérům, protože to byly opravdu těžké zápasy. Všichni odvádějí skvělou práci, což je vidět na kvalitě ligy, uhrát body je extrémně náročné,“ uznal Trpišovský.
Jaký je váš bezprostřední pocit?
Úleva, víc než radost. Jsem rád, že jsme to zvládli po tom, co se stalo. Pro tým nebylo jednoduché nastavit se znovu na zápas a znovu to zvládnout, navíc s těžkým soupeřem. Klobouk dolů před ním.
Jak těžké byly poslední dny po sobotních událostech?
Nejen těžké, ale hlavně smutné, protože to nikdo nečekal. Z toho, že v hlavě máte, že jste blízko výhře v derby, blízko titulu a možná jednomu z nejhezčích sportovních večerů v životě, se během chvíle stala noční můra a sportovní tragédie. Obrovský smutek, poprvé jsem byl z fotbalu dva dny úplně zdevastovaný. Pocity byly šílené. Nikdy bych si nepomyslel, že se tohle může stát, že v Česku mohou být napadeni hráči na trávníku.
Titul jste slavili před prázdnými tribunami, co se vám honilo v hlavě?
Za naší střídačkou vždy sedává spousta dětí a také starších lidí, kteří chodí na Slavii desítky let. Ti všichni o to přišli, což vás při pohledu na prázdné tribuny napadne jako první. Zmobilizujete se, ale nemohou u toho být lidi, kteří si to nejvíc zaslouží. To je nejhorší. Přitom jsme dlouho mluvili o tom, jak se celý fotbal zvedá. Když jsem byl malý, byl jsem na titulovém zápase Bohemians. Táta mě vodil na fotbal a tehdy mi říkal, že si to budu pamatovat celý život, často mi to v uších rezonuje.
Lukáš Provod naznačil, že má od vás jistý příslib dovolené s ohledem na mistrovství světa.
Luky má odteď volno, má můj velký obdiv. V poslední době toho měl na hrbu hodně, nejen fotbalově. V podstatě odehrál všechny zápasy, někdy i zraněný, ve dvou mohl kopat jenom jednou nohou. I v Hradci, kde jsme byli bez spousty hráčů. Je neuvěřitelné, co v sezoně dokázal a jaký byl pilíř pro Slavii i reprezentační tým.
Cítíte, že v létě bude ve Slavii nějaká obnova kádru?
Tým je po dvou titulech, vymáčklo se z něj maximum. Když si odmyslím kontumaci, máme nějaké čtyři prohry za 80 zápasů, což jsou neskutečná čísla. Tím, že je v létě mistrovství a odjede spousta hráčů, se to nabízí. K nějakým změnám určitě dojde a jednoznačně by mělo dojít. Fotbal se za poslední dobu extrémně proměnil, nároky v Evropě jsou větší. Slavia potřebuje kádr na některých pozicích posílit, protože i v lize narostla neskutečná kvalita. Radikální řez to nebude, ale na příliv nové krve do dobré směsice s nosnými hráči je určitě správný čas.
Na třetí poklus už jste v lize překonal sparťanského trenéra Briana Priskeho, jaké to je?
Hezké. Se vším respektem. Respektuju ho jako trenéra i člověka s tím, co v kariéře dokázal. Něco se stalo s Midtjyllandem, pak jsme byli dvakrát za ním v lize. Pro nás jako realizační tým to byla velká motivace a výzva. Také bonus pro celou soutěž. I když tu zápasovou bilanci máme pozitivní, tu nejdůležitější jsme měli negativní. Je to příjemný pocit.
Kdybyste měl vypíchnout jeden moment, který vám ze sezony utkvěl v paměti nejvíc, který by to byl?
Těžké něco vypíchnout. Na podzim jsme měli obrovskou měsíční krizi. V jednu dobu bylo 90 procent hráčů nemocných. Měli jsme sérii extrémně těžkých zápasů. Po Bodö/Glimt a derby se všechno lámalo. Ukázala se mentalita týmu a charakter, o kterém se často mluví. Toho si na týmu vážím úplně nejvíc. V sezoně byly zápasy, kdy jsme nehráli dobře a těžce se na to koukalo. Vždycky jsme ale mohli říct, že tým šlapal naplno a nic nevypustil, i když kvalita chyběla. Když se vám daří, umí hrát každý, a když ne, poznáte, s kým můžete počítat a s kým můžete jít do války.