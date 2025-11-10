Chance Liga 2025/2026

Trpišovský: Potkaly se dva supertýmy. Až příliš emocí? Ty nám venku často chyběly

Když dostal otázku, jestli tak bláznivý výsledek očekával, ani se dlouze nezamýšlel. „Asi vás překvapím, ale ano. Týmy se postupně transformují, Plzeň už je hodně podobná nám, aktivitou i dostupováním. Pokud jste zároveň oba produktivní, může ze zápasu vzniknout tohle,“ líčil slávistický kouč Jindřich Trpišovský po výhře 5:3 v ligovém šlágru s plzeňskou Viktorií.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Amar Memič z Plzně přechází přes Lukáše Provoda ze Slavie.
Plzeňský obránce Merchas Doski se snaží udržet míč před Davidem Mosesem ze...
Slávistický útočník Tomáš Chorý v utkání proti Plzni
Slávista Lukáš Provod v utkání proti Plzni
Byl to zápas, který měl všechno.

Drama na začátku, které se v některých soubojích zvrhlo skoro v ostrou bitvu. Odhodlání, které ze stavu 1:4 udělalo dramatických 3:4. I rozhodný klid v závěru, který slávisty poslal do čela tabulky.

„V první řadě chci poděkovat všem v týmu, celé výpravě. Patří jim obrovská pochvala. Zvládli jsme těžký zápas proti soupeři s formou, kterou ukázal v Římě nebo proti Fenerbahce. Mám radost z mentality týmu,“ zářil Trpišovský po bláznivém výsledku.

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Ani trochu vás osm gólů nepřekvapilo?
Nechci tím říct, že jsem nějaký věštec. Ale v pojetí, v němž jsou si oba týmy blízké, chodí za obranu, aktivně dostupují, je zkrátka patrný trend, že se příležitosti otevírají. Soupeř nebrání hluboko a není vzadu v takovém počtu. Trochu bych ten zápas přirovnal k tomu na Atalantě, kde se paradoxně hrálo bez gólů. Tam byli skvělí gólmani, tentokrát rozhodla produktivita a šance se zúročily.

Dvě z nich proměnil Tomáš Chorý. Mohl vůbec udělat ještě něco lépe?
Řeknu to jednoduše: Fakt měl kvalitu. Ne že by ji jindy neměl, to se zase bude rozčilovat, ale tentokrát ji fakt měl. Vyšly nám situace, na které jsme se připravovali. Fungovala spolupráce tří ofenzivních hráčů, což se obtisklo nejen při prvním gólu. Tomáš byl v zápase na sto procent i přesto, že do tréninku naskočil teprve den před utkáním. Ukazuje to mentalitu a obětavost našich hráčů, protože těch fightů tam bylo velké množství. Musíte do nich jít naplno a neudělat faul. V tom Tomáš pomohl.

Jak je možné, že se na pozadí nadávajících fanoušků dovede tolik koncentrovat?
Nerad mluvím za hráče, ale jemu tohle hrozně vyhovuje. Musíte mít svůj svět, abyste tohle zvládli, on je v tom neskutečně silný. Ne každý by ten jeho příchod do Slavie ustál. Jeho tohle motivuje, chce ze sebe dostat to nejlepší.

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

I on ale umí provokovat. Dočkáme se někdy zápasu, kdy ubyde zbytečně agresivních soubojů, karet a zdržování?
Takový zápas jsem už zažil, zrovna s Plzní před dvěma lety, kdy jsme prohráli 1:2 a já dostal dotaz, že tam nebyly emoce a bylo to nezajímavý. Chce to najít dobrý balanc. Kdo emoce zvládá líp, překlopí to na svou stranu. My konflikty na hřišti nevyhledáváme, musíte je prostě ustát a soustředit se na hru. Emoce ke sportům patří, ale asi všichni, kdo jsme něco hráli, víme, že je těžké se stoprocentně kontrolovat.

Ale?
Nikoho se tím nechci zastávat. Samozřejmě bychom si toho přáli míň. Na druhou stranu padlo osm gólů, viděli jsme krásné akce na obou stranách. Některé zápasy venku nehrajeme dobře právě proto, že nám emoce chybějí. Takže těžko říct.

U třetího gólu spolupracovali tři stopeři. To byla připravená akce?
Sluší se ještě zmínit výkon Zimy, protože byl fenomenální. Vždycky mu říkám Grande Zimič a tady přispěl asistencí. V tomhle jsme silní. Bylo to po dlouhém autu, což je v moderním fotbale zbraň. Vyvíjí se jako každý sport, tuhle jsme se bavili o hokeji a fotbalová liga se za ty roky ohromně posunula.

Amar Memič z Plzně přechází přes Lukáše Provoda ze Slavie.
Slávistický brankář Jindřich Staněk zasahuje před Rafiem Durosinmim z Plzně.

V čem konkrétně?
Zlepšila se v intenzitě, dostupování. Fakt na trávníku není moc místa a spousta týmů začala hrát aktivní fotbal, což je dobře. Jen vy musíte některé situace řešit jinak postově. Třeba tím, že si defenzivní hráč naběhne do boxu a než ho někdo přebere, v první chvíli ho brání ofenzivní hráč, který je v tom trochu slabší. Na konci pak Chaloupek cítí vápno, je silný v obou boxech, čehož si u něj hodně vážím. Je to síla, kterou vidím všude po světě. Nejcennější vlastností hráče je jeho komplexnost, aby byl schopný se prosadit na obou stranách. Jeho jsem hned chválil, že Slavii zvládá.

Po dlouhé pauze dostal přednost Jindřich Staněk před Jakubem Markovičem. Podle čeho jste se rozhodovali?
Bylo to připravené řešení, které trenéři gólmanů měli v hlavě. Marky chytal skvěle, chtěli jsme, aby si zažil odměnu s Arsenalem. Třeba za to, jak nás podržel na Spartě nebo Atalantě. Takoví hráči na to čekají, až budou moct nahradit ty v základu. Jsem rád, že zvládá Slavii stejně jako Chali.

Budete vyčítat Staňkovi některé góly?
Všichni víme, že ten první gól asi trochu chyba byla. Ale sport o nich je a někdy se trestají, jindy ne. Byl to jeho druhý zákrok, při tom prvním srazil Višinského, takže respekt za to, jak dobře pak v zápase pokračoval.

Co se stalo, že jste ve druhé půli tak vypnuli a zápas se zdramatizoval?
Může za to kvalita soupeře, potkaly se dva supertýmy. Gól na 2:4 bylo takové momentum, jako když jsme doma s Plzní prohrávali a pak vyhráli 4:3. Červ to trefil dobře, odražený míč, možná jsme mohli udělat trochu víc. Pak domácí udělají akci Memičem, který je neuvěřitelný, evropský hráč. Trefil se nádherně hlavou. My jsme se chviličku hledali, ale důležité je, jak jsme zareagovali. Pátý gól byl nádherný, přímočarost v řešení a náběh do boxu. Důležité je za tím jít, pomohli i střídající hráči, kteří přinesli klid.

Když dostal otázku, jestli tak bláznivý výsledek očekával, ani se dlouze nezamýšlel. „Asi vás překvapím, ale ano. Týmy se postupně transformují, Plzeň už je hodně podobná nám, aktivitou i...

