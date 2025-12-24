Chance Liga 2025/2026

Trpišovský podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. Odměna i závazek, říká kouč

Lucie Macháčová
  7:32
Trenér Jindřich Trpišovský bude pokračovat v pražské Slavii. Spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem podepsali s úřadujícím mistrem ligy novou smlouvu na 3,5 roku čili do léta 2029. Její součástí je i opce na další tři roky.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta...

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta 2029. | foto: SK Slavia Praha

Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...
Jindřich Trpišovský a jeho asistenti Zdeněk Houštecký a Štěpán Kolář podepsali...
Jindřich Trpišovský a jeho realizační tým zůstávají ve Slavii.
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...
26 fotografií

„Jsem šťastný, že jsme se domluvili. Je to pro nás všechny odměna i obrovský závazek. Závazek k tomu, abychom v práci pokračovali tak, jako jsme ji dělali v předchozích osmi letech,“ řekl Trpišovský po slavnostním podpisu, který proběhl v prosklené kukani na pražské Žižkovské věži.

„Přeju si, aby naše práce dál přinášela radost, sportovní úspěchy, trofeje a samozřejmě také rozvoj hráčů. Aby se napsaly další krásné příběhy.“

Svou první smlouvu ve Slavii podepsal Trpišovský v prosinci 2017. Tehdy přišel coby nadějný a progresivní kouč Slovanu Liberec. Nyní je nejlepším trenérem Česka, o něhož stála i reprezentace.

On i jeho realizační tým však zůstávají věrní Slavii.

„Naše životy se se Slavií spojily. Slavii jsme vyhlíželi už když jsme byli v Liberci a přání se nám splnilo,“ říká asistent Zdeněk Houštecký. „Vážíme si důvěry, která je do nás vložená, a s pokorou jdeme dál. Jdeme makat. Bereme to jako ocenění práce, kterou jsme za osm let udělali. Chceme být dál úspěšní, mít z naší práce radost, chceme, aby radost měl šéf, vedení a hlavně fanoušci. Fotbal děláme hlavně pro ně.“

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie

„Jsem velmi rád za to, kolik radosti jsme za těch osm let společně fanouškům přinesli. Ostatně i podpis smlouvy symbolicky doprovázely čtyři mistrovské trofeje a čtyři poháry za vítězství v MOL Cupu. V podstatě to znamená, že každý rok přibyla jedna trofej, což je mimořádný počin. Přál bych si, aby nastavené tempo pokračovalo. Tedy minimálně jeden ligový titul za dva roky a jeden domácí pohár za dva roky. Ve zvýšené konkurenci, která v české lize panuje, by to byla senzace. Přeji to trenérům, klubu a především našim skvělým fanouškům.“

A v podobném duchu se přidává i trenér brankářů Štěpán Kolář: „Jsme všichni šťastní, že můžeme dál pokračovat. Někdy s nadsázkou říkáme, že jsme továrna na zábavu. Tak snad ta zábava, výsledky a vítězství budou pokračovat.“

Novou smlouvu podepsalo toto trenérské trio symbolicky na Žižkově, kde poprvé okusili profesionální fotbal. Teď už na lavičce počítají jedenáctou prvoligovou sezonu.

Devětačtyřicetiletý Trpišovský získal čtyři ligové tituly a stejný počet trofejí za vítězství v MOL Cupu.

Nikdo nemá mistrovských pohárů v novodobé historii víc.

Ani vítězství. Letos v srpnu si připsal 227. výhru na prvoligové lavičce a stal se v tomto ohledu nejúspěšnějším českým i československým trenérem historie.

Nyní má na kontě 238 vítězství (784 bodů z 353 utkání).

Pozadu je už i Jaroslav Vejvoda, legendární kouč Dukly z šedesátých a sedmdesátých let. V délce angažmá překonal i první éru Pavla Vrby v Plzni nebo úvodní úspěšnou libereckou štaci Ladislava Škorpila.

A dávno předehnal i Karla Jarolíma, který s malou přestávkou vedl Slavii takřka pět a půl roku. Trpišovský načal devátý rok a stále nemíní končit.

Velkou stopu zanechal i na evropské scéně, kde Slavii dvakrát dovedl do Ligy mistrů, kterou v tomto ročníku hraje po šestileté pauze. Dvakrát s ní postoupil až do čtvrtfinále Evropské ligy.

Ale zpět na českou půdu. Nyní Slavia vede ligovou tabulku o sedm bodů před Spartou. Jarní sezonu začne pompézně: 21. ledna přivítá v Edenu v Lize mistrů Barcelonu.

Obhajoba titulu a další přímá vstupenka do Champions League nejsou daleko. I díky Trpišovskému a jeho parťákům.

Jindřich Trpišovský exkluzivně

Velký rozhovor s trenérem Slavie vyjde na iDNES Premium 25. prosince:

  • Co ho přimělo zůstat ve Slavii?
  • Jaké měl jiné varianty?
  • Jak hodnotí letní posily Slavie?
  • Proč netrénuje i reprezentaci pro baráž o MS?
  • A co říká na Miroslava Koubka u národního týmu?
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Novým trenérem fotbalistů je Koubek. Smlouva do léta 2028 a k ruce Suchopárek

Miroslav Koubek, nový trenér fotbalové reprezentace, společně s Pavlem...

Fotbalová reprezentace má nového trenéra. V březnové baráži o postup na mistrovství světa 2026 povede národní mužstvo Miroslav Koubek. Smlouvu dostal do léta 2028, čili do příštího mistrovství...

Stínadla 2.0 se postaví zhruba za 1,5 miliardy. Úsporná varianta, říká šéf Teplic

Planeta Stínadla. Teplický fotbalový stadion v celé své kráse.

Stínadla 2.0, další informace. Omlazovací kúra víc než půlstoletí starého stadionu, do kterého se zakousl zub času a nutně potřebuje elixír krásy, vyjde podle odhadů zhruba na 1,5 miliardy korun....

Trpišovský podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. Odměna i závazek, říká kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta...

Trenér Jindřich Trpišovský bude pokračovat v pražské Slavii. Spolu se svými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem Kolářem podepsali s úřadujícím mistrem ligy novou smlouvu na 3,5 roku čili do léta...

24. prosince 2025  7:32

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Fotbalisté Maroka, účastníci mistrovství světa v roce 2026.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  24. 12.

Černý zasekávačkou srazil Fenerbahce, istanbulské derby rozhodl dvěma góly

Václav Černý v Tureckém poháru umlčuje fanoušky Fenerbahce.

Záložník Václav Černý byl v Tureckém poháru hrdinou fotbalistů Besiktase při výhře 2:1 na hřišti istanbulského rivala Fenerbahce. Osmadvacetiletý český reprezentant vstřelil oba góly svého týmu, což...

23. prosince 2025  22:13

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň má posilu z Karviné, Olomouc doplnil Slovinec

Sledujeme online
Karvinský obránce Dávid Krčík.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54

Nejdražší fotbalisté ligy: překvapivý lídr i dominance Slavie. A kdo nejvíc vylétl?

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Pět slávistů, až poté první sparťan. Tabulka nejhodnotnějších fotbalistů české nejvyšší soutěže hovoří jednoznačně ve prospěch stávajícího lídra. Což logicky ovlivňuje zejména jeho účast v Lize...

23. prosince 2025  12:44

Půlrok Varnsdorfu s Ukrajinci. Ve třetí lize je poslední, dál hledá partnera

Zápas třetí fotbalové ligy Varnsdorf (v modrém) - Most.

Letní vstup ukrajinského partnera odvrátil krach fotbalového Varnsdorfu po sestupu z druhé ligy, ale pád klubu ze Šluknovského výběžku se zatím zastavit nepodařilo. Po podzimu je ve třetí nejvyšší...

23. prosince 2025  11:47

Fulham vyzrál na Nottingham, proměněnou penaltou rozhodl Jiménez

Raúl Jiménez a Antonee Robinson z Fulhamu slaví gól proti Nottinghamu.

Pondělní dohrávku 17. kola Premier League, která byla zároveň posledním prvoligovým zápasem v Anglii před Štědrým dnem, ovládl Fulham. V duelu dvou týmů bojujících o záchranu porazil 1:0 Nottingham...

22. prosince 2025  20:57,  aktualizováno  23:53

Zranění kotníku, fraktura lýtkové kosti. Isak je po operaci, oznámil Liverpool

Alexander Isak, útočník, Liverpoolu, opouští zápas s Tottenhamem.

Útočník Alexander Isak z Liverpoolu má zlomenou nohu a v pondělí se podrobil úspěšné operaci. Úřadující mistři anglické Premier League oznámili na svém webu, že švédský fotbalista utrpěl v sobotním...

22. prosince 2025  23:03

Neapol v italském Superpoháru přehrála Boloňu, Vitík zůstal jen na lavičce

Brazilský křídelník David Neres z Neapole slaví gól v italském Superpoháru...

Fotbalisté mistrovské Neapole získali potřetí italský Superpohár, vítězství 2:0 nad Boloňou zařídil góly David Neres. Obránce poražených Martin Vitík se po nedávném zranění na hřiště v Rijádu...

22. prosince 2025  22:14

Neymar udělal první krůček k mistrovství světa. Operace levého kolena byla úspěšná

Útočník Santosu Neymar slaví vítězný gól do sítě Juventude.

Brazilský fotbalový klub FC Santos uvedl, že Neymar má za sebou operaci levého kolena. Pondělní artroskopický zákrok, který si vynutilo poranění vnitřního menisku, byl úspěšný. Třiatřicetiletého...

22. prosince 2025  19:24

Co vykouzlí Emery pro Aston Villu? S titulem na mě nechoďte, říká kouč

Unai Emery, trenér fotbalistů Aston Villy, během utkání proti Manchesteru...

V euforii ze sebe sundal kabát a roztočil ho nad hlavou. Kam až dolétne? Radostné gesto Unaie Emeryho, trenéra fotbalistů Aston Villy, sedí i na jeho mužstvo, které naposled v neděli zdolalo...

22. prosince 2025  17:01

Fotbalová Plzeň vítá první posilu zimy, z Karviné dorazil vysoký stoper Krčík

Karvinský obránce Dávid Krčík.

Před dvěma měsíci přišel z Karviné trenér, teď fotbalová Viktoria Plzeň vítá jejího stěžejního hráče. První posilou v zimním přestupovém období je Dávid Krčík, slovenský stoper podepsal smlouvu do...

22. prosince 2025  13:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.