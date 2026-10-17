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Chance Liga 2026/2027

Trpišovský k Chorému: Nechci ho ani vidět! Stupidní věc, jsem zklamaný a rozčarovaný

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  19:00
Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje v zápase s Hradcem Králové.

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje v zápase s Hradcem Králové. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Tomáš Chorý ze Slavie leží v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie se diví v zápase s Hradcem Králové.
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...
Tomáš Chorý ze Slavie opouští po červené kartě hřiště v zápase s Hradcem...
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Ani špetka pochopení. „S Tomášem jsem nemluvil. Neviděl jsem ho a ani ho vidět nechci,“ pálil Jindřich Trpišovský před novináři do útočníka Chorého, který v sobotu odpoledne v utkání s Hradcem Králové znovu oslabil Slavii. Byla to už jeho čtvrtá červená karta od začátku minulé sezony. Mistr pak doma pouze remizoval 0:0.

Před rokem na Slovácku udeřil do slabin brankáře Heču, na jaře v zápase s Plzní plivnul na plzeňského Dweha a v derby loktem fauloval sparťana Sörensena.

Jen díky zastání od kabiny, trenéra a především majitele Pavla Tykače zůstal hráčem Slavie. V sobotu ovšem dost možná oblékl červenobílý dresu naposledy, protože sudímu Všetečkovi ukázal zdvižený prostředníček.

Máte pro jeho chování ještě pochopení?
Upřímně ne. Mám pochopení pro věci, které vyplynou z emocí. Všichni jsme to hráli, ať už fotbal nebo třeba hokej, a bezprostřední reakce k tomu občas patří. Může se stát, že cítíte křivdu, že vás něco bolí, nějak zareagujete. Ale tohle je promyšlená věc s odstupem času.

Neomluvitelné. Slávisté pro Chorého nemají pochopení, na Ligu mistrů neletí

Právě.
Všichni bychom si přáli, abychom se chovali co nejlépe. Jako Mirkové Dušínové. Fotbal někdy přinese věci, ze kterých se poučíte. Uděláte něco, co už nikdy nezopakujete. Jsou hráči, které zkraty nemají, třeba Tomáš Holeš nebo Lukáš Provod, pak jsou emoční hráči, kteří je mají. Ale tohle není zkrat, tohle je stupidní věc.

Chance Liga 2026/27

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V létě jste se Chorého zastával. Chtěl jste, aby pokračoval, a šel jste i proti rozhodnutí Jaroslava Tvrdíka. Vnímáte to od hráče jako zradu?
Postavili jsme se za něj všichni. Věřili jsme, že už tohle neudělá. Já osobně možná čekal, že může přijít nějaká věc v zápalu boje. Že udělá faul, s někým se srazí, ve výskoku někoho trefí loktem, bude to blbě vypadat. Ale tohle jsem upřímně vůbec nečekal. Nechci mluvit za kluky, víc si ještě řekneme uvnitř, ale pokud se ptáte na emoce, které v sobě mám, tak to cítím přesně tak, jak jste to řekl. Je to nepochopitelné, opravdu tomu nerozumím.

Co řekl k výkonu?

„Hlavně první poločas byl jeden z nejhorších za poslední dobu. Bezcílně si přihráváme vzadu, progresivních pasů nahoru tam bylo hrozně málo. Chyběl nám pohyb, lepší akcelerace, dravost a na útočné polovině také kvalita. Možná jsme měli udělat víc změn, ale energie nám chyběla už minule ve Zlíně, kde jsme sice kontrolovaně vyhráli, ale ani tam to nebyla žádná hitparáda. Musíme si to vyhodnotit.“

Je tohle moment, kdy Chorý i ve vašich očích překročil hranici?
Hranici překročil jednoznačně. Do Istanbulu s námi v neděli na Ligu mistrů neodcestuje. Neumím si představit, že by letěl. Ale co bude dál, teprve uvidíme. Jsem extrémně naštvaný, možná spíš zklamaný. Zaprvé nás to stálo body a zadruhé jsem už v létě říkal, že nechci, abychom takové věci dělali. Jsou tady hráči, kteří mají za sebou stovky zápasů v dresu Slavie, a nic podobného nedělají. Jsem zklamaný, rozčarovaný, zdrcený a našel bych klidně iks dalších výrazů.

Už jste po zápase mluvil s majitelem Tykačem nebo šéfem Tvrdíkem?
Ani s jedním. Řešili jsme zatím jen technické věci směrem k neděli: ráno máme trénink, video, pak odlétáme do Turecka. S nikým z vedení jsem zatím nemluvil.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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1. SK Slavia PrahaSlavia 11 8 3 0 26:6 27
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 6 2 3 18:13 20
4. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 11 5 2 4 18:17 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 11:11 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 4 3 4 10:13 15
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
12. FK PardubicePardubice 11 3 2 6 12:16 11
13. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
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15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 11 0 1 10 8:23 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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