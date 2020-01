Trpišovský o ztrátě Součka: Druhého Kollera taky nenajdete, Suk je atyp

O přestupu Tomáše Součka do West Hamu se mu nemluvilo lehce, protože... „Měli jsme speciální vztah. Tomáš pro mě byl víc než hráč, byl to partner.“

Dolehlo na vás o to víc, že odchází?

Zažil jsem jeho první start ve druhé lize na Žižkově, předtím neuspěl ani ve Vlašimi... Jeho cestu do Premier League jsem celou dobu sledoval hodně zblízka - ve Viktorce, v Liberci, pak ve Slavii. Mám za něj radost, je krásné, že ho večer představili před zápasem s Liverpoolem, ale pro nás je to velká ztráta.

Jak moc velká?

Přicházíme o kapitána, nejlepšího hráče ligy, pro mě nejlepšího českého hráče. O tahouna týmu, střelce, skvělého člověka. Ale co naděláte? Přerostl hranice ligy. Je to dobře pro český fotbal, pro Slavii, pro něj. Nic netrvá věčně, pouto se roztrhlo, ale já věřím, že jednou se do Slavie vrátí. Ještě jako hráč.

V čem bude do té doby chybět?

Až budeme hrát první zápas bez něj, poznáme to. Suk měl specifické úkoly. Hlídal nejlepšího hlavičkáře soupeře, kopal penalty, přes něj šla první rozehrávka. Ztratili jsme komplexního hráče.

A lídra.

Jeho mentalita nám bude chybět možná nejvíc. Je ohromně silný v klíčových okamžicích zápasu. Všímejte si, v jakých pozicích si bere míč v těžkých fázích utkání. Na jaké hraje riziko, jak na sebe láká protihráče. Tomáš byl přirozený vítěz. Ať jsme mu dali jakýkoliv úkol, byl přesvědčený, že ho zvládne. To nejde naučit, to musíte mít v sobě. Jeho schopnost strhnout tým byla výjimečná.

Byl jste s jeho odchodem dlouho dopředu srovnaný?

Nabídky na něj chodily v každém přestupním období. Teď se blížilo ke konci a já na něm viděl, že není stoprocentně rozhodnutý. S odchodem váhal i kvůli mistrovství Evropy. Ale pak se do toho West Ham pustil se vší vervou.

Je dobře, že jde právě tam?

Hodně řešil, aby případně nespadl do druhé ligy. Když souhlasili s hostováním, nebylo co řešit. Dopadlo to pro něj ideálně.

Zato vy musíte řešit, co bez něj. Platí, že je nenahraditelný?

Platí. Náhradní řešení teď zkrátka nemáme. Rok a čtvrt se rozhlížíme, naši skauti hledají po celé Evropě, ale najít hráče, který ho dokonale zastoupí, to je prakticky nemožná věc. Byli bychom tu hodinu, kdybych vypočítával všechno, čím nám pomáhal, ale zkusím to aspoň trochu zestručnit.

Zkuste.

Hráč, kterého Suk hlídal, nikdy nedal gól při standardní situaci. Má metr devadesát, je dominantní v hlavičkových soubojích, naběhá dvanáct a půl kilometru za zápas, je abnormálně rychlý, má dobrou rozehrávku a počítač v hlavě. A ještě jako bonus v každé sezoně vstřelil přes deset branek. Proto opakuju: stejného hráče určitě nenajdeme.

Vážně to nejde?

Tomáš je atyp, něco jako byl svého času Honza Koller. A sami víte, že druhého Kollera taky nikdo nenašel.