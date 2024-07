Půlku Slavie měl na Euru. Kluci byli skvělí, ale čas nás tlačí, říká Trpišovský

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Konečně se po pěti dnech zvedl z postele, sedl do auta a nechal se odvézt na soustředění do Rakouska, aby viděl středeční přátelák se Slaskem Vratislav. To všechno se zafixovanou pravou rukou, protože se rozsekal na kole a zlomil si klíční kost. „To se mi ještě nikdy nestalo. Vždyť já do patnácti let jezdil závodně na cyklotrialu. Nepamatuju, že bych spadl, natož si něco zlomil,“ vypráví trenér Jindřich Trpišovský.