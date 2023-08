Trpišovský o šancích: Jako by někdo hýbal s bránou. Tráva? Havarijní stav

„Vypadalo to, jako že je v bráně zázračná stěna, nebo že s bránou někdo hýbe. Někdy to bylo až neuvěřitelné, co jsme nedali, fakt umění,“ prohlásil také.

Nebo: „Kdybychom hráli první půli dva dny, tak bychom gól nedali. Nevím, co by se muselo stát.“

Slávisté proti Zlínu ze zápasu rozehraného na vysoké vítězství nakonec vlastní lehkovážností udělali v závěru nervózní drama, ale výsledek udrželi. Neproměňování šancí je však před čtvrtečním startem v pohárové Evropě s Dniprem-1 podobně znepokojující jako roztrhaný trávník.

Slavia má po finále Konferenční ligy a koncertech nový povrch, ale nedaří se mu, jak by doufala. Už po třech ligových kolech je v příšerném stavu, dva zaměstnanci klubu dokonce v průběhu zápasu při přerušené hře vybíhali na hřiště, aby zadupali největší a nejbližší drny.

„Na to, v jakém stavu tráva je a jak se průběžně zhoršuje, jsme si možností vytvořili fakt strašně moc,“ pokračoval kouč.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Travnik ani po sesti tydnech od polozeni nezakorenil. Udelali jsme, co bylo v lidskych silach, za pomoci expertu vlastnich, dodavatele i externich. Bohuzel nezbyva nez pristoupit k vymene travniku v nejblizsim moznem terminu. Nefotbalove aktivity (koncerty) v mimosezone se konaly… https://t.co/WXGYA1JJYF oblíbit odpovědět

Je pro vás varováním, že jste jich tolik nedali? Není to v sezoně poprvé.

Problesklo mi to hlavou ke konci půle. Ve čtvrtek asi na tom terénu bude šance vzácnost a musíme s ní naložit dobře. Jinak jsem rád, že šance máme, hráči chtějí dát gól. Ale je samozřejmě potřeba to zlepšit. Chuť a lehkost, kterou se do šancí dostáváme, je pozitivní. Spousta našich nezdarů bylo navíc zásluhou zlínského brankáře Dostála, navíc jsme třikrát trefili tyč. Varovné taky je, že první ohrožení naší brány v posledních dvou zápasech skončilo gólem.

Několik šancí měl Václav Jurečka, nechali jste ho na trávníku do 82. minuty proto, aby tam nějakou dotlačil?

Je to tak. Chtěli jsme mu dát prostor. Odvedl velmi pracovitý, týmový výkon. V první půli to ještě nebylo ono, pak už tahal spoustu akci, připravil gól Ondrovi Lingrovi, takže mi nevadí, že neskóroval. Vrátí nám to v jiných zápasech, zaslouží si důvěru. Jeho forma jde nahoru.

Co výkon Christose Zafeirise uprostřed pole?

Fantastický. Pracuje i dozadu, museli jsme ho do toho sice trochu vrátit, protože v reprezentaci plní jinou roli... A vážím si toho, že hráč s takovouhle kvalitou a fotbalovostí plní úkoly, které od něj potřebujeme. Ale hrozně ho limituje ten terén. Když si v té rychlosti musíte kontrolovat odskok balonu, větší soupeř je pro vás hřiště než protivník...

Děsí vás stav hřiště?

Jednoznačně. Horší už to být nemůže. Je až k obdivu, jaký fotbal se na něm hraje. Boří se nohy, stabilita je špatná. Hráči jsou unavení, protože je to propískované, stojí strašně sil se na tom pohybovat. Kluci si hodně stěžují. Víc času strávíme zalepováním děr než hrou... Děsí mě, co přijde. Vedení intenzivně jedná, hledá řešení, tři neděle na tom všichni makají, ale trávě neporučíte. Bude se muset něco stát, je v havarijním stavu. Svým způsobem je to hřiště neregulérní.

Budete podle toho uvažovat i o sestavě na čtvrtek?

Myslím, že fyzické parametry hráčů budou hodně rozhodovat. Možná bude větší šance na gól ze souboje nebo ze standardních situací, to bude klíč. Budu tak přemýšlet.