Trpišovský po derby: Ousou se učí, Kúdela hrát nemohl. Porážka nás bolí

Teprve potřetí se stalo, aby Trpišovského Slavia prohrála dva soutěžní zápasy v řadě.



Srpen 2018, 0:2 v předkole Champions League s Dynamem Kyjev a stejné skóre v lize s Jabloncem.

Přelom září a října téhož roku a porážky s Baníkem Ostrava (1:2) i se Zenitem Petrohrad (0:1).

A duben 2019, kdy slávisté po vyřazení z Evropské ligy s Chelsea (3:4) o tři dny později podlehli i ve Zlíně (0:1).

Nyní je po Feyenoordu Rotterdam skolila v třístém derby historie Sparta.

„Bolí to, prohráli jsme a nemáme žádné body, čeká nás repre pauza a my musíme dát se dohromady a připravit na další část sezony,“ řekl Trpišovský.

Co bylo v zápase klíčové?

Zaprvé, že jsme neproměnili hned v úvodu gólovku, kterou jsme si vytvořili, a nepotvrdili jsme tak náš dobrý vstup do utkání. A zadruhé samozřejmě červená karta, protože když hrajete v derby, navíc ve venkovním prostředí, o jednoho méně, je to problém. My navíc z té situace rovnou inkasovali i gól, to pro nás byla velká rána.

Po dvou žlutých kartách šel ven švédský stoper Ousou. Nebyly jeho zákroky na Haraslína trochu naivní?

Pořád je to hodně mladý hráč a učí se. Navíc těm situacím předcházely momenty, které jsme měli dohrát na polovině soupeře. Aiham musel hasit věci za někoho jiného, dvakrát protivníka křižoval a když hrajete na téhle pozici se žlutou kartou, každý kontakt je citlivý.

Jak blízko, nebo daleko bylo, že by do derby zasáhl po zranění zkušený Kúdela?

Byla predikce, že by tenhle zápas stihnout mohl. A dělalo se pro to maximum. Ondra dokonce v týdnu trénoval s injekcemi na bolest, ale ani přesto nemohl do maximální rychlosti. Od pátku bylo jasné, že hrát nemůže.

Z lavičky jste do hry poslal Stancia a po něm i další hráče: Plavšiče, Krmenčíka, Olayinku, Traorého. Ani jeden však hru příliš neoživil, souhlasíte?

Bylo nás o jednoho méně, o to to bylo složitější. Třeba Samka bychom v plném počtu o poločase nestřídali, byla to taktická věc. Kvůli standardkám jsme chtěli dostat na hřiště Stancia, nakonec měl právě on naši nejnebezpečnější střelu. A ostatní hráči? Těžko jsme se dostávali do tempa, hodně se přerušovalo, čistého času se hrálo minimum...

V utkání jste obdrželi celkem devět karet, napomínán jste byl i vy a váš asistent Köstl. Není to příliš?

Samozřejmě, že je. Na druhou stranu: karty by se měly udělovat za drsné zákroky, fauly, my je furt dáváme za nesportovní chování a nějaká gesta... Bah ukáže palec nahoru a má ji, nevím, takové karty jsou zbytečné.

Po třetině soutěže jste třetí za Spartou, byť máte zápas s Olomoucí k dobru. Na první Plzeň ztrácíte pět bodů, jak situaci v tabulce hodnotíte?

Už před sezonou jsem říkal, že špička bude v téhle sezoně hodně vyrovnaná, že tam bude víc týmů. Plzeň to potvrzuje, má kvalitní, produktivní tým, dobrého trenéra, jako každý rok se s nimi musí počítat. A pro ligu je to jenom dobře, bude to napínavé, bude to boj. A my musíme tvrdě makat.