Chance Liga 2025/2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Jiří Seidl
  7:00
Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě proti Baníku. A Tomáš Chorý proměněnou penaltou a Lukáš Provod gólem po přihrávce Mojmíra Chytila přispěli k výhře 2:0.
Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.
Pohled do kotle Baníku při zápase se Slavií.
Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.
Jurásek odehrává míč před napadajícími baníkovci Bewenem a Gningem.
„Kluci se vrátili skvěle nastavení,“ pochvaloval si slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Připojili se k nám ve čtvrtek, i když někteří byli k dispozici už ve středu dopoledne. Přinesli do týmu pozitivní emoce, na což jsme trošku spoléhali. Jsou šťastní, že to zvládli.“

Jako příklad uvedl Tomáše Holeše. „Moc se chtěl na šampionát dostat, mluvil o tom každou reprezentační pauzu. Je to pro něj i další kluky vrchol kariéry. Hráli Euro, Ligu mistrů, mají tituly... Mistrovství světa je jediná věc, která jim chyběla.“

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Kouč dodal, že s návratem reprezentantů nebyl velký problém, protože barážové zápasy hráli v neděli a v úterý. „Navíc v Praze, takže odpadlo cestování a tím i nějaké v uvozovkách přetížení.“

Připomněl, že největší porci minut v národním mužstvu dostali obránce Štěpán Chaloupek a Lukáš Provod. „Jinak kluci ten druhý zápas většinou nehráli, anebo jen jeho část, takže ta únava se tolik nekumuluje.“

U úspěchu národního týmu byli ze slávistů kromě už dříve zmíněných hráčů také Michal Sadílek a David Jurásek.

„Ve čtvrtek jsme pro ně měli takový záběhový trénink a v pátek první taktický, abychom sladili nějaké věci, které jsou rozdílné v klubu a reprezentaci. Tam ještě bylo znát, že jejich návyky jsou jiné, ale sobotní trénink už vypadal fakt dobře,“ pochvaloval si Trpišovský.

Po první půli ale střídal obránce Štěpána Chaloupka.

„Hrál skvělé na Gninga, který je silný ve hře tělem, v uhrávání prvních míčů, ale Chaly je jediný z těch hráčů, na němž se trošku podepsaly ty dva dlouhé a náročné zápasy. Nechtěli jsme ho přetížit. Sám říkal, že je fakt unavený a že pro něj i pro tým bude lepší, když ho stáhnu,“ řekl Trpišovský.

Uvedl, že Chaloupka postavil do základu i vzhledem k standardním situacím, v nichž se Baník hodně zlepšil. „Z těch svých dává góly a ze soupeřových nedostává, takže jsme tam Chalyho chtěli dát.“

V lize se leží čím dál víc, myslí si

Trenér Slavie si pochvaloval, že zápas slávistům vyšel. „Náš výkon proti Baníku měl parametry. Důležité bylo, že jsme do něj dobře vstoupili, protože na Baníku je to pro nás vždycky těžké a je jedno, kolikátý je v tabulce. Vždycky je to tady náročný zápas,“ řekl Trpišovský. „Naše vítězství mohlo být i výraznější, kdybychom v první půlce dohráli brejkové situace, kdyby Moses proměnil šanci.“

Zdůraznil, že dobře hráli hlavně dozadu. „Vyhrávali jsme všechny první souboje s ostravskými útočníky a z toho se rozvíjely ty akce. Chodili jsme za jejich obranu a i výkon hráčů, kteří měli v nohách zátěž z minulých zápasů a emoční vypětí, byl velice dobrý.“

Slávista Moses svádí souboj s ostravským Holzerem.

Ocenil i brankáře Jakuba Markoviče, který v 87. minutě chytil Matěji Chalušovi penaltu nařízenou sudím Jakubem Wulkanem za ruku. „Díky němu byl pro nás konec zápasu klidnější. Byla tady skvělá kulisa, skvělá atmosféra, skvělé hřiště, terén byl na české poměry až neuvěřitelný. Jsme rádi za vítězství a budeme fandit Baníku, aby zvládnul svoji misi,“ připomněl Trpišovský, že jejich protivník bojuje o udržení.

Slávisté během utkání hodně polehávali. Má něco takového tak silný tým zapotřebí? „Já bych to nevztahoval jen na naše hráče, ale všeobecně na ligu,“ namítl Jindřich Trpišovský. „Když vidím Gninga, jak po některých situacích leží...“

Své hráče Juráska, Provoda, Ogbua, Chorého pominul...

„Všeobecně si myslím, že se v lize víc leží. Hodně se zneužívá pravidlo o zásahu do obličeje, to když jakýkoliv hráč cítí kontakt, padá a rozhodčí pokaždé pískají,“ pokračoval Trpišovský.

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

„Ale poslední dobou jsme s kluky z realizáku koukali, že v Evropě se už takové situace dost přestaly pískat, což je dobře, protože pro rozhodčí je těžké rozlišit, jestli tam opravdu úder je, anebo jde jen o nějaký letmý kontakt. Asi všichni si pamatujeme doby, že pokud vám netekla krev, tak zásah do obličeje se nepískal,“ dodal slávistický kouč.

Taktéž si všiml, že dnešní fotbal přináší víc faulů po kontaktech s obličejem. „Určitě to je téma, protože všichni chceme vidět co nejvíc fotbalu a co nejméně přerušování. A když se budeme bavit o dnešku, tak na hřišti nebyl tým, který by toho využíval více, nebo méně.“

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 27 20 7 0 60:20 67
2. AC Sparta PrahaSparta 27 17 6 4 56:30 57
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 27 14 7 6 49:33 49
4. FK JablonecJablonec 27 14 6 7 35:27 48
5. FC Slovan LiberecLiberec 27 11 9 7 40:26 42
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 27 11 7 9 37:32 40
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 27 11 7 9 30:29 40
8. MFK KarvináKarviná 27 10 3 14 38:46 33
9. FK PardubicePardubice 27 8 8 11 33:44 32
10. FC ZlínZlín 27 8 7 12 32:41 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 27 7 9 11 40:51 30
12. FK TepliceTeplice 27 6 11 10 27:33 29
13. Bohemians Praha 1905Bohemians 27 7 6 14 20:34 27
14. 1. FC SlováckoSlovácko 27 5 8 14 23:38 23
15. FC Baník OstravaOstrava 27 5 7 15 24:38 22
16. FK Dukla PrahaDukla 27 3 10 14 16:38 19
