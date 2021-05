Kuchta má čísla, za která by se nestyděli žádní hráči na světě, ocenil Trpišovský

ONLINE: Olomouc - Slavia Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Slávistickému záložníkovi se zasekla kopačka v trávě a podlomilo se mu koleno, načež trávník s bolestivou grimasou opustil.

A trenér Trpišovský neskrýval obavy: „Zatím jen po úvodní prohlídce. Jasno bude až po magnetické rezonanci v Praze. Vypadá to líp, než to vypadalo v tu chvíli, ale nechci to zakřiknout. Zasekla se mu noha a podlomilo koleno. Vypadá to na poranění postranních vazů. Ale to jsou odhady.“

Jak se jeho brzké střídání projevilo na výkonu týmu?

Trošku jo. Lukáš je důležitý hráč. Kuba Hromada tam šel bez rozcvičení, moc nechytil tempo zápasu. Byli jsme taky otřesení, protože to nevypadalo moc dobře, měli jsme v hlavě, jak moc vážné to pro něj je.

Mohl se na zranění Provoda podepsat i náročný program?

Vnímáme to, proto jsme nebrali některé hráče. Lukáš Masopust, Petr Ševčík, Honza Bořil zůstali doma. Lukáš Provod měl dlouhou pauzu, byl nemocný. V základní sestavě nastoupil po třech nedělích, sám chtěl hrát, protože nás čeká finále poháru a je pravděpodobnost, že pojede na Euro. Měl výpadek, který na sobě cítil, proto byl střídající hráč s Plzní nebo se Spartou, nebylo to fyzicky na celé utkání. Potřebuje se dostat zpátky do režimu, ve kterém byl před nemocí.

Navíc jste o půli střídal také Stancia.

Po faulu Gonzáleze mu začal otékat kotník už v prvním poločase. Nemohl se pořádně postavit na nohu, chtěl pokračovat, ale my nechtěli riskovat zhoršení toho stavu. S Kuchtou byli v prvním poločase našimi nejlepšími hráči, ale nechtěli jsme riskovat něco vážnějšího.

Po zranění se vrátil Sima. V jaké je kondici?

Těžko říct. Trénoval individuálně, s týmem je čtvrtý den. Zkusili jsme to na třicet minut a pohybově vypadal dobře. Měl zranění třísel, kde měl zánět. Nemohli jsme vůbec zatěžovat spodní polovinu těla, když se pak z toho dostal, nemohl zase kopat do míče, ale jen běhat. Testujeme ho. Bude mít teď individuální program a budeme se snažit, aby do příštího týdne mohl absolvovat větší část zápasu.

Sigmu jste udolali. Byla to těžší šichta než nedávno ve čtvrtfinále poháru, což?

Neodehráli jsme moc dobrý zápas, spíš to byl takový průměrný výkon. Špatně jsme do zápasu vstoupili, hůř se pohybovali, nedokázali jsme se prosazovat v kombinaci. Sigma byla živější, dravější, hladovější, u všeho dřív. A my jsme nebyli moc kompaktní na hřišti, dělali jsme chyby v defenzivě. Ale dopředu jsme byli nebezpečnější, bohužel šance jsme neproměňovali. Postupem času jsme některými střídáními zlepšili a dostali víc do hry, jenže si nevyhověli ve finální fázi. Tecl měl gólovku, Oscar místo toho, aby šel na bránu, přihrával. Spoustu dalších situací jsme zazdili. V poli byla Sigma na tom líp pohybově, ale kromě přímého kopu jsme ji nepustili do gólové šance. V pokutovém území jsme to odbránili kvalitně.

A udeřili jste ze standardky.

Pomohli jsme si standardní situací. Sigma toho měla v tu chvíli už plné zuby, nám se začali prosazovat ofenzivní hráči. Vyhráli jsme zápas i tím, že jsme ubránili standardní situace. Ale s herní stránkou ani některými individuálními výkony nemůžeme být spokojeni.

Zápas rozhodl útočník Jan Kuchta, který udělal za poslední rok obrovský posun ve své hře. Jak velký je jeho přínos Slavii?

Obrovský po všech stránkách. Přesné číslo se mi vykouřilo z hlavy, ale viděl jsem i jeho celkovou statistiku v soutěžních zápasech za Slavii. Tuším, že to bylo osmnáct gólů a devět asistencí, což je skvělé číslo, za které by se nestyděli žádní ofenzivní hráči na světě. Má body, to je důležité, téměř třicet za necelou sezonu. Ale k tomu je hodně komplexní hráč, pomáhá nám v zakrytí míče, ve výstavbě hry. Má velkou herní inteligenci. Navíc je to velký bojovník. Není to s ním vždycky jednoduché, ale takového jsme ho brali. Dali jsme se s ním na vojnu, tak jí vedeme. Ale to myslím v dobrém. Je to emoční člověk, což mu i nám na hřišti hodně pomáhá. Pořád se to ještě útočí. Je prvním rokem ve velkém klubu útočníkem číslo jedna. Pracuje na vyrovnanosti výkonů, není to jednoduché, protože hrajeme náročným stylem a on sám taky - často je terčem soubojů. Typologicky podobného útočníka nemáme.

Mezi vytipovanými posilami Slavie jsou údajně také olomoučtí Aleš Mandous s Kryštofem Daňkem. Jak se vám zamlouvají?

Líbí se mi oba hodně. Mandyho znám dlouhou dobu ještě z dorostu, kdy hrával proti týmu, který jsem vedl. Kryštof je zajímavý mladý hráč, který také vyniká ve svých kategoriích. Oba jsou velice šikovní.