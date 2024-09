Trpišovský: Pro Chorého to bude s Plzní náročné. A Ševčík? Ještě nám pomůže

Slavia s Plzní v minulé sezoně dvakrát prohrála. Porazila ji až v nadstavbové části.

„Vždycky jsou to hrozně těžké zápasy,“ tuší slávistický kouč. Poprvé v něm však bude moct využít Tomáše Chorého, který ze západu Čech do Edenu v létě přestoupil.

„Tuším, že to pro něj bude hodně náročné. Pamatuju si, jaké to bylo pro Krmenčíka, když za nás proti Plzni hrál poprvé,“ vzpomínal Trpišovský. „Každopádně je ale pro nás velkou výhodou, že ho máme na své straně. Zná obránce, brankáře a prostředí. On je navíc typ fotbalisty, kterého v takových zápasech nechcete mít za soupeře.“

Slávisté po prodloužené reprezentační přestávce v úterní dohrávce vyhráli v Mladé Boleslavi 2:0. A Trpišovský pak hovořil nejen o Chorém či Chytilovi, kteří nastoupili poprvé bok po boku, nebo navrátilci Lingrovi.

Tohle jsou tři jména, o nichž se na večerní tiskové konferenci rozmluvil.

Malick Diouf: „Byl poprvé v senegalské reprezentaci a dopadlo to pro všechny strany ideálně. Odehrál pět minut, takže má start, a k tomu si trochu odpočinul. Byl to pro něj velký sen, dostat se do nároďáků vedle hráčů, kteří tam působí. Zároveň měl ale za sebou dost náročný program, byl v zápřahu a i jemu pomohlo, že jsme o víkendu v Ostravě nehráli. Zase jsem z něj cítil hlad a natěšení.“

„V Boleslavi mu sice na začátku ulétlo pár centrů, ale jinak podal další skvělý a komplexní výkon. Když přišel, měl problém při rozhodování v obranné činnosti, ale zlepšil se. A je nesmírně pracovitý. Má sílu, je naběhaný. I Douděra na druhé straně hraje skvěle, oba wingbeci mají výbornou kondici i fotbalovou kvalitu.“

Petr Ševčík: „Do zápasu v Boleslavi jsme ho původně chtěli nasadit z lavičky, ale v závěru jsme potřebovali vyšší hráče. Proto jsme uprostřed využili Štěpána Chaloupka. Petr si prošel v létě těžším obdobím, byl na Euru, lehce se zranil a potřeboval se dotrénovat. My ho pak nezapsali na soupisku pro Evropu. Proč? V momentě, kdy hraje každé tři dny, mívá svalové problémy.“

„Když naopak v minulé sezoně naskakoval objedno utkání, vydržel fit. Zdraví je u něj alfa a omega. Nezařadit ho do evropských zápasů bylo těžké rozhodování, protože do středu hřiště máme jen tři hráče plus Dominika Pecha z béčka, kterému bychom rádi dali šanci. Ševčík má ale něco, co v týmu nikdo jiný nemá, a já věřím, že to ještě prodá a pomůže nám. Normálně s ním počítáme.“

Vladimir Perišič: „Nová posila, dal gól ve druhé lize za béčko, kde pro něj zatím máme připravený dlouhodobý plán, aby přivykl českému prostředí. My jsme na něj dostali tip, nakoukávali jsme ho a líbilo se nám jeho zakončení. Přivedli jsme ho za výborných podmínek pro klub, vidíme v něm velký potenciál. A kdo ví, třeba půjde ve stopách Abdallaha Simy, protože u ofenzivních hráčů je to často jednodušší než u těch defenzivních.“

„V případné personální nouzi ho dost možná využijeme i v áčku. Zrovna teď jsme na předzápasovém tréninku přišli o Dana Filu, protože podklouzl, má menší problém. Podobná věc může Perišičův posun uspíšit.“