Trpišovský chválil Jurečku i střelce Plzně: Má před sebou velkou budoucnost

Slávisté po přetlačení Viktorie ještě udrželi teoretickou naději na titul, i když sami musejí tušit, že mentálně silná Sparta ve zbylých dvou utkáních pětibodový náskok nerozfofruje.

„Většina týmu sledovala její duel s Bohemkou, věděli jsme, že Bohemka vede, i že to nakonec skončilo 2:1,“ nezastíral Trpišovský. „Snažili jsme se ale na tým apelovat, že je potřeba proti Plzni podat co nejlepší a profesionální výkon. Věřím, že by to probíhalo stejně, ať už by duel na Letné dopadl jakkoli.“

Jste s výkonem spokojený?

Dobře jsme do zápasu po krásné akci gólem vstoupili, potom se nám někdy víc, někdy méně dařilo dostat do pevné obrany Plzně. Ve druhé půli byl zápas roztrhaný, přibylo brejků, inkasovali jsme. Vzápětí jsme se ale zlepšili a Jurečka po hezké akci nádhernou střelou dal na 2:1. Rozdílovou branku jsme ale nepřidali. V těžkém zápase jsme zvítězili po fotbalovém, ale místy moc pomalém výkonu se zbytečnými ztrátami. Viděl jsem dobré individuální výkony, některé trochu horší.

Představení střelce Jurečky patří jistě mezi ty dobré. Je typem útočníka, který by v budoucnu mohl zažít dvacetigólovou sezonu?

Jsem s ním momentálně maximálně spokojený. Když si odmyslím jeho góly, tak jeho výkonnost je stále skvělá. Je v perfektním rozpoložení. Je pro nás nesmírně důležitý. Góly si zaslouží, vycházejí ze skvělého pohybu a jeho herní aktivity. Je typem hráče, jakého mám rád. Je nebezpečný, když míč máme, a pracovitý, když ho nemáme. Zasloužený hráč zápasu.

Na opačné straně se prosadil Rafiu Durosinmi, který vám dal gól už za Karvinou. Kdyby na něj Plzeň neuplatňovala opci, byl by variantou pro Slavii?

Je určitě zajímavým typem hráče. Sledovali jsme ho dlouho, už v Karviné v dorostu. Několikrát jsme to řešili, nakonec to skončilo, jak to skončilo... Má vynikající výskok, velmi dobré krytí míče. Je nebezpečný, v zajímavém věku. Má před sebou velkou budoucnost.

Závěrem ještě k Igohu Ogbuovi, kterého jste střídal. Musel jste?

Má problém s přitahovačem, zlobí ho to delší dobu. I s Bohemkou střídal preventivně. O poločase nám říkal, že to cítí, potom si o stažení ze hry víceméně řekl. Nemohl do maximálního sprintu. Radši jsme ho sundali, přestože pro nás byl v soubojích důležitý. Nechtěli jsme riskovat, aby se jeho stav zhoršil.