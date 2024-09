Jurásek? Chybí mu příprava, tvrdí Trpišovský. Chválil Francouze z Pardubic

Třeba Lukáše Provoda. „Vůbec nechápu, odkud vytáhl taková běžecká data. Určitě hrál nejlépe z naší ofenzivní trojky.“

Nebo Malicka Dioufa, který je v úvodu sezony – věřte nevěřte – nejlepším slávistickým ligovým střelcem. „Nečekal bych to, na druhou stranu: předpoklady k tomu měl vždycky. Už když jsme ho skautovali v Tromsö, líbilo se nám jeho řešení ofenzivních situací. Hra hlavou, střela, kopací technika. Navíc se hodně zlepšil kondičně, což je v našem stylu zásadní.“

Jak přesně?

Náš hráč na tom musí být dobře běžecky, aby byl schopen splnit nároky, které máme. Platí to třeba i pro Zafeirise, který byl znovu top. Někteří kluci měli po středě těžší nohy, horší dynamiku. Ale to je logické.

Proč jste sestavu víc neobměnil?

Kdybychom hráli ve čtvrtek a ne ve středu, rotace by byla určitě větší. Pomohlo nám, že jsme nemuseli cestovat a že jsme minulý víkend nenastoupili v Boleslavi, protože bylo utkání odložené. Přesto se ještě v pátek někteří kluci na tréninku pořádně nemohli ani rozběhnut, definitivně jsme se rozhodli až v den utkání. A vzhledem k tomu, že následuje repre pauza, nebylo se z našeho pohledu na co šetřit.

Vyzdvihl jste výkon Provoda, na začátku sezony dost možná vašeho nejlepšího hráče?

Je skvělý, navíc velký tahoun. Kdysi jsem často mluvil o Tomáši Součkovi, který byl moc důležitý pro organizaci hry. Totéž platí pro Lukáše, který nám hodně pomáhá například při presinku. Během zápasu jsem s ním hodně v kontaktu, na hřišti je to šéf.

A mimo něj?

Vždycky byl velký profesionál, možná až moc velký, což jsem mu občas lehce vyčítal. Kariéře podřizuje všechno, od životosprávy přes osobní život, ale mám pocit, že mu teď hodně pomohla rodina. Dodělal školu, oženil se, má dítě, což je určitě rozptýlení. Snad se nebude zlobit, že o těch věcech takhle mluvím...

Jurásek, jiný hráč z ofenzivy, naopak musí přidat. Souhlasíte?

Souhlasím, Matěj přidat musí, ale sám to dobře ví. Hrál v základní sestavě, protože jsme mu chtěli trochu pomoct. Nebyl úplně zdravý, po pádu v tréninku má trochu problém s ramenem, ale chtěl nastoupit, cítil se zdravý. Z mého pohledu mu ovšem strašně moc chybí letní příprava.

Saňák o Simonovi „Výborný hráč, hodně nám pomáhá. Nebojí se vzít si balony v těžkých pozicích. I když je tady krátce, je z něj ústřední postava týmu. Je vidět, že prošel mládeží Paris St. Germain, má dobré návyky, fotbalově je vzdělaný, což je hezké. Je to mravenčí práce celého skautského týmu a dalších lidí.“

Po Euru se vrátil pozdě.

Týden před ligou, což jemu speciálně hrozně uškodilo. Na konci sezony a v nadstavbě byl skvělý, měl naběháno a natrénováno, protože se po zranění čtyři měsíce připravoval jen s kondičákem. Teď i on cítí, že potřebuje fyzičku dohnat. Je to fantastický hráč se skvělými dovednostmi, ale potřeboval by kondici Malicka Dioufa nebo právě Lukáše Provoda.

Na pardubické straně byl dost vidět drobný Dominique Simon. Zaujal i vás?

Měli jsme na něj před zápasem speciální video a kluky jsme upozorňovali na věci, kterými by nám mohl dělat problémy. Na první dobrou mi připomínal Ibru Traorého, když u nás začínal. Simona jsme registrovali, ale po tomhle utkání ho asi budeme muset sledovat podrobněji. Udělal na nás dojem. Podobní hráči občas přijdou, vystřelí, ale nedokážou udržet kontinuitu. U něj to ale vypadá na velkou kvalitu.