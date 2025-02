Trpišovský: Úleva, ale nebylo to ono. V Evropě jsme viděli, s kým se dá počítat

Slavia v prvním jarním kole vyhrála gólem Tomáše Chorého.

„Klasické první jarní utkání,“ spustil Trpišovský na tiskové konferenci. „Snažili jsme se do soupeře dostat nátlakově, ale bránil nás pozorně a v devíti lidech. My navíc v prvním poločase vyházeli spoustu balonů, střeďáky jsme měli rozlítané všude možně, brzdily náš nepřesnosti v zakládání.“

V neúplné tabulce má Slavia po víkendu desetibodový náskok na druhou Plzeň, kterou v pondělí večer čeká dohrávka v Olomouci.

„Musíme si tohoto vítězství vážit, Boleslav je šestá v tabulce, na podzim předváděla skvělé výkony v Evropě. A poděkoval bych chtěl i fanouškům za podporu a trpělivost. Lidi nám dali čas, abychom dovedli utkání do úspěšného konce,“ pokračoval Trpišovský.

Zvítězili jste po třech soutěžních porážkách a jedné remíze.

Jsem vážně šťastný, že jsme to zvládli. A stejně to vnímá celý tým. Zimní přestávka pro nás i kvůli zdravotním problémům na soustředění v Marbelle nebyla jednoduchá, ale ze zápasu s Boleslaví si můžeme vzít spoustu pozitiv.

Například?

Nedostali jsme gól, spoustu hráčů dostalo zátěž, kterou potřebovali. V lecčem nám pomohly i dva lednové testy v Evropě. Ukázaly nám, s kým můžeme počítat a s kým aktuálně spíš ne. Třeba Dominik Pech se prezentoval dobře, i proto dostal šanci z lavičky, jiným to vyšlo bohužel méně. Všechno zlé je k něčemu dobré.

Na kolika procentech ohledně fyzické připravenosti aktuálně jste?

Neumím to odhadnout, protože jsem bezprostředně po utkání neviděl data, ale je jasné, že ideální to není. Musíme se zlepšit, pomůže nám, že máme dlouhé týdny, kdy na tom kluci budou moci pracovat. Každý je na tom aktuálně jinak, Honza Bořil se připojí po antibiotikách, u Douděry se po výpadku na podzim snažíme dát postupně běžecké výkony do pořádku. Je málo hráčů, kteří jsou aktuálně na svém stropu. Možná Malick Diouf, u kterého je vidět, co si díky tomu na hřišti dovolí.

Vůbec jste nevyužil nováčky. Giannis-Fivos Botos, Divine Teah nebo David Moses zůstali mezi náhradníky, jaké s nimi máte plány?

Záleží na konkrétních situacích a zápasech. Zrovna Botos měl blízko k tomu, aby se na hřiště dostal, ale chyběl nám druhý gól, takže jsme chtěli, ať zápas dohrají zkušení kluci. Nováčci potřebují dobrý start, proto dostal jako náhradník přednost třeba právě Dominik Pech, který je rozehraný.

Co z toho vyplývá?

Botos má výhodu v tom, jak je variabilní, v přípravě se nám líbil i na pozici halfbeka. U Teaha je to spíš na delší čas. Trénuje s námi, ale bude se zapojovat postupně. Hodně se pak těším na Mosese, který vypadá dobře. I on se do toho ale nejdřív musí dostat. A znovu opakuju: myslíme na to, aby tihle hráči měli dobrý start.

Po příchodu Timothyho Oumy máte v kádru šest fotbalistů, kteří nemají evropský pas. Podle tuzemského soutěžního řádu jich přitom do zápasu můžete nasadit jen pět.

Ouma přiletěl rovnou z Keni, v posledních dnech skoro netrénoval, takže začne s našimi kondičáky. Nepředpokládáme, že by se měl v dohledné době zapojit do zápasů. Počítáme s tím, že tihle kluci budou částečně absolvovat utkání s béčkem, chceme je zapracovat postupně.

Ouma hrál přitom za Elfsborg na podzim Evropskou ligu.

A velmi dobře. Je to hráč na pozici číslo šest, možná osm. Střední záložník. Sledovali jsme ho už v létě, ale tenkrát jsme na něj nedosáhli, teď se objevila možnost, kterou se klub rozhodl využít. Čekají ho fyzické testy, zjistíme, jak si stojí. Až bude ready, připojí se k týmu.

Co si od něj slibujete?

Je silný, zdravě agresivní, signifikantní jsou u něj vítězné souboje. Mohl by dodat něco, co ve středové řadě úplně nemáme. Dokáže také skvěle otáčet hru, jsme na něj zvědaví.

Na odchodu je naopak útočník Daniel Fila. Proč se během uplynulého půlroku ve Slavii neprosadil?

Zkraje sezony vypadal velice dobře, líbil se nám, ale zdravotní problémy mu dost uškodily. Nějaký čas byl úplně mimo tým, nám se dařilo a on už se nechytil. I proto jsme se na konci podzimu bavili, že by potřeboval větší minutáž. Sám s tím přišel.

Upíná se k Euru do 21 let?

Přesně tak. Vím, že má víc možností. Česko i zahraničí. Dan je typ hráče, který potřebuje cítit důvěru, potom jsou jeho výkony skvělé. Právě Euro pro něj bude zlomové. Potřebuje teď hrát a v létě se třeba zase může vrátit.