Trpišovský: První boj jsme nezvládli. Proti Liberci se neumíme prosadit

Lídr tabulky si remízou na severu Čech zkomplikoval cestu za titulem. Pokud druhá Plzeň v neděli porazí Jablonec, přiblíží se Slavii na rozdíl dvou bodů.



A příští týden přijede k dost možná rozhodujícímu zápasu celé sezony do Edenu. Udělá z ligy ještě drama?

„Umíme počítat a dobře víme, že nás čekají ještě čtyři těžké zápasy. Od začátku jsme věděli, že minimálně jedno venkovní utkání v nadstavbě musíme vyhrát. První boj z pěti jsme však nezvládli,“ pokračoval hostující kouč, kterému po vzoru hokejových play off zdobí tvář šedivý plnovous.

„Není to nic příjemného ani hezkého, ale vydržet to musím. Je to zvyk realizačního týmu,“ prohodil.



S Libercem jste na jaře ztratili už podruhé, proč?

Nedokážeme se proti nim prosadit střelecky, tentokrát jsme snad neměli ani žádnou pořádnou šanci. Zápasy proti nim jsou těžké, náročné, pořád tu působí spoustu hráčů, které jsme sem kdysi přivedli, a styl mužstva se nemění. Nešetří krokem, v defenzivě se výborně zajišťují, dělají minimum chyb. Hůř se proti nim prosazuje.

Ve vašich třech vzájemných zápasech v aktuální sezony padly jen tři góly.

Je to dané typologií toho týmu. My jsme si navíc tentokrát ani nevytvořili žádný vytrvalejší tlak, neměli jsme ani standardky, kterými bychom si případně mohli pomoct. A Liberci se hrálo dobře.

Po přestávce jste ale soupeře přece jen zatlačili, ne?

Díky naší kombinační hře ano, ale k žádné větší šanci to bohužel nevedlo. I proto zápas skončil zaslouženou remízou.

Potřetí v řadě jste do základní sestavy poslal útočníka Van Burena, budete ho znovu chválit?

Pracoval velice dobře, i když je pravda, že z těch tří zápasů tentokrát podal asi nejméně výrazný výkon. To však souvisí s tím, že jsme se nedostali do naší typické hry, soupeř nám nedovolil žádné přečíslení, dobře se přesouval a pro Micka to bylo složité. Nedočkal se podpory týmu, měl spoustu náběhů, ale žádný balon do prostoru. Jsme s ním spokojení, akorát potřebujeme, aby zlepšil produktivitu.

A Stoch? V posledních zápasech nedostává příliš prostoru, s Libercem znovu pouze střídal.

Sestava, která v minulých zápasech nastupovala, hrála výborně a Miňova síla je mimo jiné v tom, že dokáže velice dobře vstupovat do zápasů. Potvrdil to i nyní, během dvaceti minut ukázal sílu kolem pokutového území. Každopádně hráči na jeho postu, ať už je to Olayinka či Masopust, teď předvádějí slušné výkony.