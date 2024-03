Zhasl nám motor, je čas dobít baterky. Trpišovský také o vytížení reprezentantů

Volno se pochopitelně netýká reprezentantů, kteří se rozprchnou po světě.

„Když budu počítat Dioufa, který musí na týden odletět kvůli vízům, dohromady zmizí čtrnáct lidí,“ zmínil Trpišovský. „Poslední týdny byly hodně náročné a intenzivní. Teď je prostor trochu změnit tréninky, vypnout hlavu, protože hned po přestávce nás čeká těžký zápas na Slovácku.“

Ale co reprezentanti? Komunikovali jste například s trenérem Haškem ohledně vytížení jednotlivých hráčů?

Zatím jsme komunikovali jen kvůli nominaci, zbytek ještě probereme. Každý z našich kluků je v trochu jiném stavu. Například Zimovo vytížení bylo v posledních týdnech extrémní, jeho běžecká data obrovská. Spíš než o tom, co odehrají, se budeme bavit o formě tréninku. Někteří hráči by teď potřebovali spíš dva nebo tři dny regenerovat.

Seniorskou reprezentaci poprvé pozná Tomáš Vlček, po zranění je nominován i Matěj Jurásek.

Každý z nich má v posledních týdnech trochu jiný příběh. Tomáš v rychlém sledu odehrál několik běžecky náročných zápasů, sžil se s novou pozicí, má skvělé období. A protože proti Liberci nenastoupil, je odpočatý a v ideálním režimu. Naopak Matěj je v plném tréninku nějakých deset dnů, což je znát. V nedělním utkání jsme mu chtěli odlehčit, bez míče měl speciální pozici, protože kondice mu chybí.

Co můžou právě tihle dva národnímu týmu dát?

Rychlost, dynamiku, oba mají parametry pro moderní fotbal. Matěj už s áčkem byl, ale zkušenost to bude pro oba znovu obrovská. Uvidí hráče na reprezentační úrovni, potkají skvělé soupeře. Očekávám, že budou oba tvořit páteř nově vznikajícího týmu a budou odteď jezdit na každý sraz. Právě Matěj je extrémně rozdílový hráč na posledních dvaceti nebo pětadvaceti metrech. Když má tým zápas pevně v rukách, má momenty, kdy je nebránitelný.

Proti Liberci měl však slabší zápas – a nebyl sám. Konečné vítězství 3:0 dost dobře neodpovídá průběhu utkání. Souhlasíte?

Ano. K výsledku vedla trnitá cesta. Dobře jsme do utkání vstoupili, dobře jsme kombinovali, jenže po rychlém gólu z penalty jsme začali hrát pomaleji, poztráceli spoustu míčů a začalo se hrát nahoru dolů, což nám tentokrát nevyhovovalo. Liberec podal velmi dobrý výkon, zatímco my jsme hlavně dozadu běžecky plápolali. Po přestávce nás soupeř dostal do velké pasivity, nebyli jsme schopní sami sebe nastartovat. Zhasl nám motor.

Jak je to možné?

Určitě nešlo o podcenění. Liberec se výborně předvedl už na Spartě, takže jsme dobře věděli, co nás čeká. Myslím, že jde o kombinaci celé řady faktorů. Hráli jsme ve čtvrtek proti AC Milán v deseti, to samé o týden dřív. Předtím sto dvacet minut v pohárovém derby se Spartou. Dolehla na nás únava a neměli jsme dobrý pohyb, což bylo znát. Kluci pořád odběhají jedenáct dvanáct kilometrů, v tom problém není, ale najednou jim chybí intenzita i lehkost, což je v našem stylu hry problém. Když nad tím teď přemýšlím...

Ano?

Možná jsme měli po programu, který máme v nohách, udělat víc změn v sestavě. Bylo jich pět. A kluci toho opravdu měli plné brejle. Nakonec jsme zápas zvládli díky týmovému vzepětí, ale nevím, jestli bychom měli dostatek fyzických sil na zvrat i ve chvíli, kdybychom inkasovali gól na jedna jedna.

Liberec byl k vyrovnání blízko. Při trojšanci Kulenoviče vás zachránil výborný Staněk.

Raději bych byl, kdyby míč chytil napoprvé a nevyrážel ho, ale to zlehčuju. Jindra nás podržel a týmu nesmírně pomohl. Česká liga se vyrovnala a už není možné odehrát utkání bez toho, aby se soupeř do nějaké šance dostal. V našem případě bývají možná dvě za zápas a Jindra si v těchto situacích libuje. Přišlo mi, že proti Kulenovičovi je při každé střele větší a větší. Bránu opticky zmenšoval.

Taky si za vámi v první půli, kdy chytal proti slunci, doběhl pro kšiltovku. Dostal ji od asistenta Kerbra, vy jste mu jí dát odmítl?

Nene, já mu tu svou nejdřív dát chtěl, ale přišlo mi divné, aby v ní chytal. Naštěstí k nám zrovna přišel Milan Kerbr, tak jsem dal Jindrovi tu jeho. Byla černá, takže mu i lépe ladila k dresu. Ale i tak to na střídačce hned někdo komentoval: Brankář v čepici? Módní ústřel roku! (smích)