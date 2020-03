Nikdo teď nemá chuť na tréninky a zápasy, řekl Trpišovský

Spolu s realizačním týmem naordinovali hráčům na každý den přesný rozpis toho, co mají v rámci individuálního programu udělat. Počítá s tím, že v tomto modelu se bude ligový lídr připravovat delší dobu.

„Musíme ochránit to nejcennější, což jsou lidské životy. Asi nikdo teď nemá chuť na zápasy, na tréninky, na vítězství nebo porážky. Je nejdůležitější zvládnout tohoto soupeře, který je před námi. A až tuhle bitvu zvládneme, vrátíme se zpět na stadiony a zkusíme si zlepšit náladu. Vrátíme se k zábavě, k tomu, co nás všechny naplňuje,“ uvedl pro klubový web Trpišovský.

„Situace je dle mého mnohem vážnější, než jak ji mnoho lidí vnímá. A uvědomuji si, že může být směrem do budoucna ještě vážnější. Musíme si uvědomit, že bychom měli být všichni maximálně disciplinovaní a snažit se, abychom šíření nemoci společně co možná nejdřív zastavili. Nejde ani tak o to, jestli onemocníme konkrétně třeba my, ale o to, že svým jednáním můžeme nakazit spoustu lidí v našem okolí, z nichž některé nemoc bezprostředně ohrozí na životě,“ podotkl Trpišovský.



Slavia stejně jako zbylé ligové týmy po opatřeních vlády a omezení volného pohybu v České republice nařídila hráčům individuální trénink. „Už v pátek jsme rozpustili společnou přípravu a každý hráč dostává jasný rozpis, co by si měl splnit ohledně běhů různé délky a intenzity a základních silových cvičení. Tady musíme brát samozřejmě v potaz to, že nemáme přístup ke společným prostorům a veřejné posilovny jsou zavřené. Kluci mají různě omezené možnosti. Ti zodpovědnější, kteří na sobě pravidelně pracují, mají cvičební pomůcky doma,“ uvedl Trpišovský.

Není jasné, kdy a zda vůbec bude ligová sezona pokračovat. „Hráči mají na každý den plán, co by měli v rámci možností odběhat a odcvičit. To je jediné, co nyní můžeme dělat. Takový bude stav minimálně do konce tohoto týdne, pak uvidíme, jak budeme postupovat dál. Situace bude ale takhle trvat pravděpodobně déle. Hráči jsou nyní doma, abychom co možná nejvíce minimalizovali šanci vzájemné nákazy,“ dodal Trpišovský.