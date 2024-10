Dukla si gól zasloužila, řekl Trpišovský. Vítá zpět marody: Schranz i Ogbu trénují

„Oba jdou do přípravy s týmem. Je předpoklad, že by mohli naskočit do čtvrtečního pohárového utkání v Benátkách, což by pro ně mohl být po zranění dobrý test,“ uvedl slávistický kouč v neděli večer. „Zpátky je i Lukáš Masopust, který nastoupil za béčko. Daniel Fila by se měl taky brzy připojit k mančaftu.“

Slavia vede po dvanácti odehraných zápasech tabulku o sedm bodů před Plzní. Třetí Sparta ztrácí dokonce devět.

Proti Dukle jste se ale zpočátku trápili, že?

Těžko se nám utkání otvíralo. Soupeř byl živější, dostupoval nás, zatímco my několik akcí v první půli nedotáhli a volili jsme špatná řešení. Neměli jsme dobrý pohyb. Přesto jsme si dokázali vytvořit tlak, z kterého vyústila penalta. Po půli jsme naštěstí přidali další branky, byť musím říct, že Dukla si gól možná zasloužila.

Slavia v bílých dresech „Je skvělé, že se nám takto povedlo upozornit na důležitou věc. Výborný nápad, navíc profesionálně udělaný. A že jsme si zvykali? Za prvních třicet minut mohly úplně jiné věci než bílé dresy. Strašně nám chyběl pohyb.“

Ukázalo se, jak těžké je přepnout z Evropy na ligu?

Neřekl bych nutně, že je to těžké. Hlavně domácí prostředí s takovou návštěvou pomáhá hodně. Složité je spíš přepnout na styl hry pro českou ligu, protože tady se fakt dobře brání. Mnohdy je těžší se dostat do šancí v lize než v pohárech, kde jsou zase větší nároky na defenzivu. I tentokrát byly prostory dost ucpané.

Nepřemýšlel jste o větší rotaci? Třeba v defenzivě čeká na výraznější šanci Štěpán Chaloupek.

Bylo téma, jestli mu právě v domácím utkání s Duklou dát prostor. Čekali jsme až do dopoledne, jak na tom budou Holeš se Zimou, kteří měli zdravotní trable. Chaloupek v tréninku vypadá dobře, maká, i mně samotného trápí, že toho prostoru od nás moc nemá. Ale defenzivním hráčům se příležitosti dávají hůř než těm ofenzivním. Když nám automatismy vzadu fungují, příliš změn neděláme. Navíc jsme v útoku Dukly čekali Řezníčka a nechtěli jsme do sestavy sahat, když kluci hrají dobře.

Gólová oslava Matěje Juráska ze Slávie.

Krásný gól vstřelil Matěj Jurásek a věčná otázka zní, jak ustálit jeho výkony?

Zrovna tentokrát se mi hlavně v první půli příliš nelíbil. Byli jsme na něj i trochu ostřejší, jenže on je prostě mužem okamžiku. Nemusí hrát ideálně, ale pak se mu povede klíčový moment, geniálně vyřeší situaci. Třeba v utkání reprezentační jedenadvacítky ve Walesu nebo teď s Duklou.

Suverénní střelou z levé strany zakončil únik z levé strany.

Ale taky předtím poztrácel hodně míčů. Pro hráče, jako je on, je těžké, když balancuje na hraně sestavy. Potřebujeme od něj body, obecně si představuju vyšší kvalitu v řešení situací, i když zrovna tu gólovou zvládl.

Co jiný mladík Dominik Pech, který nastoupil na poslední půl hodinu?

Naskočil už na pár minut v Bilbau a hrál velice dobře. Je to kluk, s kterým pracujeme už delší dobu, má v sobě něco speciálního, co se nám hodně líbí. Velkou kvalitu v létě ukázal i na kempu. Tehdy bylo ve hře hostování, ale podrželi jsme ho v kádru. Uvidíme, jaký bude další vývoj. Ligu by podle mě zvládl, je připravený, i proto jsme mu chtěli dát šanci. Myslím, že kdyby nám najednou vypadli dva tři hráči na jednom postu, on je ten, kdo by část zápasů v áčku bez problémů zvládl.

Už ve čtvrtek vás čeká pohárové utkání na hřišti třetiligových Benátek nad Jizerou. Těšíte se zase na trochu jiný fotbalový zážitek?

Těším se hodně. Je tam trenér Tomáš Staněk, s kterým jsem hrával v dorostu a on mi pak pomáhal na začátku mé trenérské dráhy. Asi deset let jsme spolu koučovali mládež, dva roky jsme společně jezdili do Kolína jeho služebním autem a já jsem mu hodně zavázaný. Navíc jsou tam známí, kteří se starají o klub, chystají se speciální akce kolem zápasu, návštěva až okolo čtyř tisíc lidí. Na druhou stranu mám v hlavě dva roky starý duel ve Velvarech.

Rovněž třetiligový soupeř. O poločase jste prohrávali 0:2 a horko těžko otáčeli na 4:2.

Pamatuju si, jak jsem se den předem ptal Nica Stancia, jestli si chce zahrát poločas, nebo raději bude trénovat s kondičákem. On chtěl hrát, my prohrávali o dva góly a já mu o přestávce říkal, že musí vydržet do konce. Tenkrát trhnul běžecký rekord, protože měl na konci asi třináct kilometrů. Podobný strašák už zažít nechceme. Uděláme nějaké změny, šanci dostanou kluci, kteří si ji zaslouží, ale musíme především podat dobrý výkon.