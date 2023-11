Zákaz baga? Trpišovský má opět zlomený nos. Viníka si dobírali: Půjdeš hostovat!

Slávistický kouč si zase zlomil nos.

A stejně jako před čtyřmi lety na soustředění v portugalském Lagosu si ublížil při bagu na tréninku...

„Aspoň vidíte, že jde do všeho naplno,“ snažil se situaci zlehčit jeho asistent Jaroslav Köstl, který v sobotu večer od lajny koučoval tým víc, než bývá zvyklý. „Jindra se snažil, zkoušel to, ale nebylo mu to příjemné. Možná se bál, že mu kluci nebudou rozumět.“

I proto se přes tiskového mluvčího Michala Býčka omluvil i z tiskové konference, kde na něj čekali novináři. Necítil se dobře, i když aspoň výsledek domácího zápasu, jejž Slavia zvládla a minimálně do neděle se posunula na první místo tabulky, ho mohl hřát.

Ale jinak?

„Z vlastní zkušenosti vím, že zlomený nos je hodně bolestivá věc, snad bude trenér brzo v pořádku a zase s námi bude v bagu,“ popisoval útočník Mojmír Chytil.

Trpišovskému se přihodilo totéž, co před čtyřmi lety na zimním soustředění v Portugalsku. Při tréninkovém bagu se tenkrát srazil s kapitánem Bořilem, z nosu mu začala crčet krev, ihned musel odjet do nemocnice, kde v bolestech přetrpěl operaci a po ní celou noc.

„Tentokrát to byl Míša Tomič, kdo trenéra trefil zblízka balonem,“ připojil Chytil podrobnosti poté, co se u vedle sedícího mluvčího ujistil, že může. „Okolo bylo snad deset lidí, ale míčem dostal zrovna trenér,“ krčil rameny.

„Kluci měli z Míši srandu, že tohle je jeho konec a že teď půjde na hostování,“ smál se Köstl v televizním rozhovoru na ploše. Tomiče ale trenéři normálně poslali do základu. „Však oni si to kluci mezi sebou nějak vyřeší,“ pokračoval Trpišovského asistent.

„Naši přípravu to nijak neovlivnilo. Z předzápasového tréninku sice musel Jindra odjet do nemocnice, ale v den utkání už byl zase normálně s námi,“ přiblížil Köstl.

Jestli mu pro příště účast v tradičním tréninkovém cvičení nezakáže?

„Udělal osudovou chybu, že šel hrát s jinou skupinkou než obvykle. Asi se mu to vymstilo,“ řekl. „Ale vážně: patří to k rituálům, které tady s klukama máme zajeté. Částečně i k zábavě. I proto si myslím, že až se doléčí, zase do toho vlítne.“