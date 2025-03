Nenechte se zmást: Slavia z poslední akce zápasu přidala druhý gól, kterým definitivně rozhodla o zisku tří bodů. Předtím se ale i proti oslabenému soupeři o výsledek strachovala.

„Měli jsme hluchou pasáž, kdy jsme nebyli schopní udržet míč snad na polovině soupeře. Bohemka měla standardky, centry ze strany, což je ošidné. Vedete jen o gól, cokoli může propadnout, někomu to spadne na ruku. Nikdy nevíte, co se může stát,“ odfrknul si slávistický kouč.

Jako byste byl nerad, že jste po červené kartě pro Čermáka hráli přes hodnu v početní převaze.

Pokud to vezmu zeširoka a trochu obecně: strašně nemám rád červené karty. Atraktivitě zápasů většinou uškodí. Jeden tým ztratí hráče, přestane být aktivní. Ale pro útočící mužstvo se nic moc nemění, protože stále hrajete do plné obrany.

Abychom nezamluvili situaci, po které šel Čermák ven. Pro vás červená karta?

Zrovna jsem se otáčel na svého asistenta, pak jsem viděl Oscara, jak se rozbíhá za míčem. Bylo to možná nešťastné, od Čermáka trochu hloupost, instinktivní rozhodnutí v setině vteřiny. Pravidla jsou tak složitá, že i věci, které vypadají jasně, někdy tak jasné nejsou. S trenérem Veselým jsme se o tom bavili po zápase. Já bych byl radši, kdybychom využili některou z našich šancí na začátku a dál hráli jedenáct na jedenáct. Tím, jak byla Bohemka aktivní a nezalezla, se nám před vyloučením dobře dařilo dostávat do její obrany.

Nakonec jste zápas zlomili. Po výhře 2:0 dál držíte třináctibodový náskok v tabulce. Důležitá vzpruha před derby na Spartě?

Určitě. Sami jste viděli, že náš zdravotní stav není ideální. Ještě minulý týden jsme do Plzně jeli v plné síle, teď je to horší.

Budete konkrétnější?

Až během týdne uvidíme, kdo z hráčů se před derby dá dohromady. Provod je nemocný, Oscar dohrával s teplotou a v kabině byl po zápase v respirátoru. Naděje je určitě u Schranze, u ostatních kluků uvidíme. Lingr si zlomil nos, byl otřesený a střídal. Potřebujeme ostatní hráče udržet zdravé a dát se zase dohromady. Se zvládnutým utkáním v zádech to bude – věřím – snazší.

Opět jste se trápili v koncovce. Ve větších zápasech, jako byl ten v Plzni, přitom produktivní býváte. V těch menších je to obvykle horší. Lámete si s tím hlavu? Může hráčům chybět větší koncentrace?

Lámeme, ale koncentrací to určitě není, to vám tady můžu podepsat. Je s podivem, že je pro nás vlastně snadné se dostat do poslední třetiny hřiště, což pro jiné bývá nejtěžší úkol. My tam jsme, ale v pokutovém území a kolem něj nám to nelepí. A to nás pak sráží. Přitom v lize máme pořád nejvíc gólů, vytvořených šancí i nejvyšší xG. Někdy to může být i přemírou snahy mladších hráčů, kterých jsme měli konkrétně v duelu s Bohemkou na hřišti poměrně dost. Je vidět, že každý z nich hrozně chce, věřím, že třeba i se zlepšujícími se terény se v tomto ohledu zlepšíme.

Jak důležité pro vás je, že se poprvé na jaře prosadil Diouf?

Hodně důležité, řekl bych zásadní. Na stranách hřiště máme velkou sílu, také David Douděra patří ve vytváření nebezpečných situací ve vápně soupeře k evropské špičce. Malick ukázal určitě nejlepší výkon jara, byť podle mého ještě není na své úrovni z podzimu. Udělalo mi radost, že dal gól ze situace, kterou jsme měli právě pro zápas s Bohemkou nachystanou.

Šanci v ligové základní sestavě dostal po čase Lingr, ale stále platí, že dal po návratu z Nizozemska jediný soutěžní gól. Jak to prožívá on sám?

Je to pro něj samozřejmě náročné. Celý život byl zvyklý dávat góly, teď se to situací dostává, ale napadá mu to tam. Přitom pocitově bych řekl, že odehrál nejlepší utkání na jaře.

Opravdu?

V první půli skvěle trhal obranu. Čísla mu chybí, to víme všichni. Střídání obrečel. I když byl otřesený, chtěl se zlomeným nosem pokračovat. Věřím, že v některém z důležitých zápasů rozhodne, pořád má výborný výběr místa, načasování, dokáže se obětovat pro tým. Je to dravec a odměna přijde.

Mimochodem, bude pro vás osobně týden před derby na Spartě jiný než obvykle? Co před tak velkým utkáním prožíváte?

Naopak se snažím, aby ten týden byl stejný. Nechci mezi zápasy dělat rozdíly. Nikam nejezdím ani nechodím, jsem buď v Edenu, nebo doma. Velikost utkání na vás dolehne až na místě, při příjezdu na stadion. Dýchne na vás sváteční atmosféra. Doufám, že se to potvrdí na hřišti, což se v posledních zápasech dařilo. Bude zase zajímavé sledovat miniduely mezi hráči, narazí na sebe ta největší kvalita. Věřím, že rozbalíme to nejlepší, co v nás je.