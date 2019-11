Odčinili jsme vyřazení z poháru, oddechl si Trpišovský. A teď Barcelona

Slavia ve středu z poháru vyletěla po matném výkonu v Ostravě, proti stejnému soupeři ale na domácím hřišti v ligové soutěži dominovala. V Edenu porazila Baník 4:0.



„Výsledek je jednoznačný, ale museli jsme si ho hodně odbojovat a zasloužit. Vedla k němu velmi složitá cesta, protože soupeř nám to zejména v úvodu velmi znepříjemnil. Musím ho pochválit za to, jak se v obou zápasech prezentoval. Dlouho jsem ho neviděl takhle hrát, vytvářel na nás tlak, dobře nás dostupoval. My jsme se k vlastní hře dostali až po prvním gólu. A po přestávce už to z naší strany byl takový tajfun,“ líbilo se Trpišovskému.

Jeho svěřenci ve druhém poločase nasázeli soupeři tři góly a řadu dalších brankových příležitostí neproměnili. Včetně penalty Tomáše Součka.

Po hodině mohl zkompletovat hattrick.

Alespoň, že pokutový kop nedal zrovna ve chvíli, kdy nás to nestálo výsledek. Proměňuje je pravidelně a i Messimu nebo Ronaldovi se občas stane, že penaltu zahodí. Největší vinu na tom nese Přéma Kovář, který s Tomášem penalty v týdnu vždycky trénuje a teď ho evidentně nepřipravil dobře.

Dobře připravený naopak vypadal Ladislav Takács, který za Slavii nastoupil poprvé. Jak se vám líbil jeho výkon?

Až na posledních deset minut, kdy vypadal, že na hřišti umře, dobrý. Ale vážně: jsem rád, že se předvedl v tak těžkém zápase, kdy musel zachytávat brejky soupeře. Udělal možná jednu menší chybku, nevšiml si hráče za sebou, ale soupeř toho nevyužil. Jinak působil klidně s balonem u nohy, vyhrál spoustu osobních soubojů, pomohlo mu také, že kolem něj byli hráči, kteří pravidelně nastupují. Byl to pro něj po nějakých devíti týdnech první ostrý start, neměl to jednoduché, když se hned po příchodu zranil, ale zápas proti Baníku zvládl skvěle.

Při zranění Hovorky, který je po operaci kolene, to pro vás musí být příjemné zjištění.

Ztráta Davida je obrovská. Bylo vidět už ve středečním pohárovém zápase v Ostravě, jak moc nám chybí. Má v sobě něco speciálního, zápal pro hru, dokáže dirigovat ostatní, perfektně zkracuje hřiště, k tomu ta jeho nadstandardní rozehrávka. Jeho typologie je unikátní, ale bohužel ho potkalo to nejhorší zranění.

I proto jste ale v září přivedli Takácse. Aby jste v případě nouze měli dalšího stopera.

Máme teď kromě Laca k dispozici ještě Ondru Kúdelu a Michala Frydrycha a já věřím, že si s touhle trojicí vystačíme. Že už se nic vážného nestane. Alternovat tam případně může také Vláďa Coufal, který uprostřed obrany hrál v Evropské lize, a variantou je i Jarda Zelený. Toho jsme na stoperu zkoušeli v béčku.

Do domácího utkání s Baníkem jste nasadil takřka nejsilnější možnou sestavu, neuvažoval jste přece jen, že některým hráčům před cestou do Barcelony ulevíte?

Ani ne. Reagujeme vždy na aktuální zdravotní stav, v němž hráči jsou. Všichni mají spoustu šrámů a ran, které řešíme. Například Lukáš Masopust má problémy s přitahovačem, v Ostravě s námi ze zdravotních důvodů nebyl Tomáš Souček, Vláďa Coufal tam nehrál od začátku, Peter Olayinka byl dva nebo tři dny po Plzni v naprosto nepoužitelném stavu. Kumuluje se nám to, třeba Ondra Kúdela tentokrát nenastoupil z vyloženě preventivních důvodů.

Aby mohl nastoupit na Nou Campu?

Zatím jsme se o tom ani moc nebavili, cítil jsem na hráčích velké odhodlání zvládnout zápas s Baníkem, potvrdit body z Plzně a odčinit výkon ze středy. Navíc přišlo přes osmnáct tisíc lidí a i pro ně jsme to utkání chtěli zvládnout, což se povedlo.

Podobně možná budou přemýšlet i hráči Barcelony, kteří v sobotu padli v Levante 1:3. Neděsí vás, že právě v úterý budou chtít porážku odčinit?

Já si myslím, že na Nou Campu je úplně jedno, jak dopadli v sobotu. Tam musí hrát vždycky naplno. Samozřejmě, že po porážce si toho všichni v klubu víc řeknou, vytknou. Podobné to po středě bylo i u nás. Ale pro ně to bude v úterý domácí utkání Ligy mistrů, ve kterém mohou udělat velký krok směrem k postupu, nemyslím si, že by na to jejich poslední výkon měl mít nějaký výraznější vliv. My se na ten zápas určitě podíváme, můžeme ho použít jako určitý mininávod, ale nic víc.