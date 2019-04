Trpišovský: Video je cesta, jen dejte rozhodčím potřebnou technologii

„Donesly se k nám informace, že některé situace nebyly úplně dobře posouzené, že to rozebírali i v televizi a ve mně se to v tu chvíli prostě nahromadilo, všechno se sečetlo,“ vysvětloval Trpišovský prudkou reakci po jednom z verdiktů v závěru prvního poločasu.



A s trpkým úsměvem vzápětí doplnil: „Asi můžu být rád, že mě kolegové zachránili.“

Bylo krátce po 291. bitvě o Prahu mezi Slavií a Spartou, která potřetí v řadě skončila smírem. Alespoň výsledkovým.

Co se dělo na hřišti, mělo k míru daleko.

Byla to válka, boj na život a na smrt. Nikdo neuhýbal, hráči si nic nedarovali, jeli na maximum. Samozřejmě, že některé zákroky byly tvrdé, ale až na výjimky si nevybavuju nic, co by bylo přes hranu. Derby jsou vždycky taková.

Jeho vyhrocená atmosféra tentokrát naplno vtáhla i vás.

Emoce k tomu zkrátka patří. Oni hecovali nás, my hecovali je, což je v takových zápasech normální. Dál bych to nerozebíral: co se stane na hřišti, by tam mělo i zůstat.

Rozeberete alespoň sporné situace v pokutovém území Sparty? Faul na Hušbauera, držení Součka...

...a také ruka Costy, která byla snad úplně nejjasnější. Měl jsem možnost něco vidět, ale co s tím teď můžeme udělat? Je to pryč, body nám to nevrátí, výsledek jedna jedna platí a tak to zůstane. Bohužel.

Muselo být složité skousnout, když sudí Hrubeš odvolal penaltu, kterou původně po střetu Nity s Hušbauerem nařídil.

Pro celý tým je to strašně negativní moment. Hráči byli o penaltě stoprocentně přesvědčení, i podle reakcí sparťanů to vypadalo, že to bude jasný pokutový kop. Jenže pak nás video vyvedlo z omylu.

Sudí Hrubeš po utkání přiznal, že neměl u hřiště k dispozici průkazný záběr, viděl ho prý až po utkání. O den dřív zase sudí ani na videozáznamu nerozpoznali těsný ofsajd Řezníka, po kterém Plzeň vstřelila Ostravě vítězný gól. Neztrácíte kvůli takovým verdiktům k technologii důvěru?

Video ve fotbale musí být, na všech úrovních. Hra se zrychlila tak, že rozhodčí nemají šanci některé situace vůbec postřehnout. Ví to každý, kdo někdy na hřišti s píšťalkou nebo praporkem stál. Video je jediná správná cesta.

Ale?

Musíme se postarat o to, aby bylo zaprvé co nejdřív na všech zápasech a aby ti, kteří u něj sedí, měli potřebné zázemí. Podívejte se do zahraničí, co všechno tam rozhodčí mají k dispozici, jak si můžou jednotlivé situace rozfázovat, přiblížit, otočit. Když tady potom slyším, že tohle v Česku nemáme, že rozhodčí nemohli posoudit nějakou situaci kvůli tomu, že jim chyběla určitá technologie, akorát tím celý projekt dehonestujeme. A může se to hodit do krámu někomu, kdo by ho rád zrušil. My video potřebujeme, všechny sporty ho využívají, musíme se snažit ho dál rozvíjet, dostat ho na co nejlepší úroveň.

Mimochodem, váš náskok před druhou Plzní se po derby zmenšil na rozdíl pěti bodů, co to dvě kola před koncem základní ligové části znamená?

I s nadstavbou nás čeká ještě sedm zápasů, ten proti Spartě byl mimořádně těžký a samozřejmě, že nás ztráta v domácím prostředí mrzí. Na druhou stranu musím říct, že navzdory remíze byl náš výkon perfektní: všude jsme byli včas, jen v rozhodujících patnácti dvaceti metrech před bránou soupeře jsme situace řešili bohužel špatně.

A komentář k tomu tenčícímu se náskoku?

Pokud budeme dál předvádět takové výkony, nemusíme se na nikoho dalšího ohlížet. Všechno máme ve svých rukách a já vím, že tenhle tým je strašně silný.