Trpišovský: Přišla nabídka, ale nemám důvod odcházet. Přivítá brzy posily?

„Hlavně to mám nastavené tak, že budu pokračovat tady, nebo si dám odpočinek. Nedovedu si představit, že bych bez pauzy skočil do jiné země a jiného klubu,“ líčil po posledním utkání ročníku, v němž jeho svěřenci, mistři republiky a vítězové poháru, udrželi i ligovou neporazitelnost.

„Kontakty jsou, ale s agentem máme dohodu, že mi řekne, jen když přijde něco absolutně mimořádného. Ale jak jsem řekl, dokud je Slavia na cestě, na které je, a zůstane na ní, plus tu budou stejní lidé, nemám důvod odcházet.“



Jak se celkově po úspěšné sezoně cítíte?

Byla dlouhá a jsem rád, že se nám podařilo završit i jeden z cílů, které jsme ke konci měli - tu neporazitelnost. Je to totální sezona dvě vyšperkovaná o ligu bez porážky, povedlo se získat dvě trofeje, došli jsme daleko v Evropě a odehráli skvělé zápasy. Prodali jsme dalšího hráče do Premier League, dostali nové hráče do reprezentace. Bylo to nezapomenutelné. Negativa by se ale našla, ta dvě těžká zranění Provoda a Koláře, kdyby nebyla, bylo by to dokonalé.

Splnili jste všechny cíle, co jste si dali? I Kuchta je králem střelců, byť se o trofej dělí s Hložkem.

Měli jsme čtyři týmové a jednu individuální, právě toho střelce. Kdybychom mohli odečíst penalty, vyhráli bychom. (úsměv) První dělené místo je poloviční úspěch, ale můžeme si to odškrtnout. Ke konci sezony už jsme byli nervózní z té neporazitelnosti, je to unikátní, co může být víc než titul a když vás v sezoně nikdo neporazí.

Co další výzvy? Další titul? Natahování série bez porážky?

Je dobré, že máme na co navazovat, v čem pokračovat. Je fantastické, že tu byli konečně lidi, po dlouhé době mě zápas vtáhl víc než jindy. Největší výzva je, aby byli lidi spokojení. Za zhruba měsíc se všechno smaže, začne nová sezona a bude se hrát o nové trofeje. Výzev bude spousta a samozřejmě tomu bude muset odpovídat složení kádru. Nevíme, jak to bude se Simou, který v Evropě dával góly, Provod první půlku sezony bude chybět. Když sečtu jejich „body“, máme co nahrazovat.

Šéf Jaroslav Tvrdík na Twitteru ukazoval momentky z „podpisového dne“. Blíží se příchody Srdjana Plavšiče či Ivana Schranze, o nichž se mluví?

Oba to jsou dobří, kvalitní ofenzivní hráči, které hodně uznávám. Skládání kádru ještě bude probíhat, nějaké debaty jsou, budeme závislí na případných odchodech a příjmech z prodeje. Hráčů máme dostatek a bude záležet na tom, kolik hráčů tým opustí. Nemůžeme ale zase čekat příliš dlouho, aby nám některé případné posily neutekly. V nejbližší době se proto dotáhne jedno jméno, které je na seznamu.



Můžete to jméno prozradit?

Jeden hráč je těsně blízko, není to dotažený, nemůžu Michalovi (Býčkovi, tiskovému mluvčímu) ničit práci. Je to ofenzivní hráč, který se nám dlouhodobě líbil. Další věci se budou dotahovat v závislosti na příchodech a odchodech, na případné nákupy si musíme vydělat nějakým prodejem, to řeší představenstvo a ekonomický segment klubu.



Jak je to se Simonem Delim, zůstane? Vrátí se do Brugg?

Uvidíme. Končí mu hostování, zbývá mu rok v Bruggách. Projevil zájem tu setrvat, ale může mu přijít jiná nabídka. Všechno řeší sportovní ředitel Jirka Bílek a sportovní úsek. Musíme monitorovat situaci vzadu, protože Kúdela nebude kvůli trestu na kvalifikace pohárů, Zima se bude vracet později po Euru, Kačarabovi končí hostování. Je to post, o kterém se nejvíc bavíme, jednoho stopera budeme chtít získat. Buď to bude Simon, nebo někdo jiný.