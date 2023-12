Zasloužená výhra, stála spoustu úsilí, řekl Trpišovský. Bago si stejně neodpustí

Bolestivé zranění z oblíbeného baga – už druhé ve slávistické kariéře – se hojí a Trpišovský si mohl naplno vychutnat vítězství nad Mladou Boleslaví (2:0).

A vtipkoval, že si populární rozcvičkovou hru, až to půjde, stejně nenechá ujít.

„Teď říkám, že do baga už nepůjdu, ale pak mi to nedá,“ usmíval se. „Za celý předchozí život jsem měl nos zlomený akorát po srážce... Možná je to signál, abych si v mém věku našel jinou zábavu. U laviček jsem říkal boleslavskému trenérovi Markovi Kuličovi: Kdybych to hrál s technickými hráči, tak se mi to nestane, ale bohužel jsem hrál s těmi našimi,“ pokračoval Trpišovský.

Jste spokojený s jejich výkonem?

Na to, jak složitý a těžký byl terén, se hrál zajímavý duel před oběma bránami. Vyhráli jsme zaslouženě. Boleslav ale ukázala kvalitu. Je hodně nepříjemná, v první půli hodně dobře bránila i kombinovala, hrozila z protiútoků. Mám ji kádrem i trenérsky hodně vysoko, podle mě bude hrát do čtvrtého místa. I proto si vítězství velmi vážíme. Stálo nás spoustu úsilí.

Vítězný gól dal Tomáš Holeš ve stém ligovém startu za Slavii. Přitom od lékařů měl po zranění doporučení nehrát. Bylo pro vás důležité mít v týmu jeho vůdčí naturel?

Jednoznačně. Jsme rozsekaní programem i nemocemi, které jsou teď pravděpodobně v každém týmů. Vzpruha Tomášem proto byla hodně důležitá. Poslední dobou góly šetří, ale prosadil se v důležitý moment, krásně zavřel zadní tyč. Naštěstí jsme zanedlouho vedli dva nula a mohli jsme jej vystřídat. Je pro nás nesmírně důležitý.

Je psychicky náročnější mít o utkání méně než vedoucí Sparta? Naháníte ji, nesmíte ztratit.

Moc na tabulku nekoukáme. Jsme ve třech soutěžích, každý zápas bereme stejně. Ve velkém klubu, jakým je Slavia, to musíte zvládat. Jestli máme teď o zápas méně nebo více není rozhodující, stejně musíme udělat maximum bodů. Upřímně jsme šťastní, že jsme ve Zlíně nehráli. Když jsem viděl to hřiště... V náhradním termínu budeme určitě hrát na lepším terénu.

Bylo ve hře duel dohrát ještě letos?

Aktuální zprávy o tom nemám. Mluvilo se o dvacátém prosinci, ale spousta hráčů už má zamluvené odlety a tak dále, navíc si myslím, že počasí zkrátka nebude dobré. Budu jen rád, když ve Zlíně nastoupíme v březnu či dubnu na dobrém hřišti.

Trávník trápí i Slavii, hodně se trhal, bořil, zdál se silně propískovaný.

Loni touhle dobou to bylo ještě horší. Teď je to špatné, ale dá se na tom hrát. A proti tomu, co jsme měli před výměnou na začátku ligy, je to zlaté. Trávníkáři na tom makají, dělají, co můžou, ale je to složité. Hřiště je kluzké, bere hrozně sil. Ztěžuje kombinaci i driblink, nám to moc nesedí. Mluvím o tom čtyři roky, měli bychom hrát co nejvíc zápasů v létě, anglické týdny, abychom nebyli v zimě pod tlakem. Prosinec, leden, únor hrát v Česku co nejmíň.