Chyba Konečného? Trpišovský ho chválil: Byl dominantní, ve Slavii má budoucnost

Vedli po rychlé brance Holeše, který tečoval střelu Mubaraka. V závěru ale inkasovali po hlavičce Babouly, který byl v tu chvíli deset minut na hřišti.
„Zatím nejtěžší prověrka,“ uznal slávistický kouč. „Liberec potvrdil výkonnost ze začátku sezony. Vyhrál v Brně, vyhrál v Plzni, v devíti tady sahal po vítězství nad Teplicemi,“ připomněl Trpišovský a dodal: „Moc těžších zápasů v celém ročníku neodehrajeme.“
|
Liberec - Slavia 1:1, v intenzivním zápase hosté vedli, ale poprvé v sezoně ztratili
Takže jste za bod rádi?
V Liberci jsou všechny zápasy těžké. Nám pomohlo, že jsme se dostali do vedení, ale potom jsme nedokázali přidat druhý gól. Po přestávce jsme chtěli být aktivnější, udržet míč častěji na soupeřově polovině, jít za gólem a nedostat se pod tlak, ale nepovedlo se. Přitom jsme si v kabině po půli řekli, že nám jeden gól určitě stačit nebude.
Domácí srovnali po vaší chybě.
Navíc v situaci, kdy jsme z mého pohledu měli zápas asi nejvíc pod kontrolou. Škoda. Ale nebylo to o Mikym Konečném, všechno začalo na soupeřově polovině, kde jsme přišli o balon. Pak nedostoupíme hráče, nezachytíme centr, do toho nešťastný odraz a gól. Dál už v zápase moc místa ani šancí nebylo.
|
Chorý zpátky v akci. Jsme rádi, ale nedokázali jsme ho využít, litovali slávisté
Neuvažovali jste, že zrovna v Liberci nasadíte stopera N’Guessana, který zná dobře prostředí i protihráče?
Určitě to byla jedna z variant. Ale už jsem o tom mluvil minule: voleb na pozice stoperů máme hodně, i v Liberci by to určitě zvládl kdokoli.
Ale?
Vycházeli jsme z typologie hráčů, kteří budou stát proti nám. Chtěli jsme být především silní ve vzduchu, pevní v hlavičkových soubojích. Potvrdilo se nám, že byl Liberec nebezpečný hlavně po standardkách a z centrů. A přihlížet jsme pochopitelně museli i k aktuální formě nebo k tomu, že kluci z nároďáku zatím ani zdaleka nejsou v ideální provozní teplotě. Vždyť i Lukáš Provod měl po sedmdesáti minutách křeče, což jsem u něj snad ještě neviděl. Totéž se dá říct třeba o Chaloupkovi. Potřebovali jsme na hřišti kluky, kteří zvládnou potřebnou intenzitu.
Tu dlouho zvládal i Konečný, ale po chybě a vyrovnávacím gólu v závěru znervózněl. Na začátku sezony se na něj smůla zatím lepí: v prvním kole se Slováckem viděl červenou kartu.
Každý obránce se během sezony nachomýtne ke gólu. Je to samozřejmě i o zkušenostech, o lepším postavení, aby ho míč nezasáhl čelem k bráně. Ale zopakuju, že jinak patřil k nejlepším. Chtěli jsme ho mít na hřišti kvůli levé noze, tušili jsme, že nás domácí budou chtít zavírat přes jeho stranu, kde jsme potřebovali mít silného leváka do rozehrávky, což splnil. Nejen ve Slavii, ale ve fotbale celkově před sebou má velkou budoucnost. A že znervózněl? Po gólu jsme znervózněli všichni.
Je pravda, že jste nedokázali využít ani přítomnost útočníka Chorého, který se vrátil po dlouhém trestu. Bylo ve hře, že nastoupí od začátku?
Chtěli jsme čekat, jak se utkání vyvine. A tím, že byl Mojma Chytil od prvního souboje polozraněný, nemohl moc hýbat rukou, střídání přišlo asi dřív, než jsme si sami mysleli. Celkově jsem od nás čekal ve druhém poločase víc: že za stavu jedna nula podržíme balon a budeme aktivnější na soupeřově polovině. Směrem nahoru jsme byli málo nebezpeční.
|
Ve Spartě si nemůže dovolit ošidit vůbec nic. Pomůže Juráskovi test odolnosti?
Mimochodem, do ligy se koncem týdne vrátil Matěj Jurásek, který pod vámi rostl ve Slavii. Zamířil však do Sparty. Překvapení? A byli jste před tím v kontaktu?
Od jeho odchodu do Anglie jsme v kontaktu nebyli. Ani v klubu, aspoň co já vím, se varianta jeho návratu nikdy neprobírala. Občas sice vylétly nějaké signály, že ho v Česku nějaké kluby řeší. Ale Sparta? Pro mě blesk z čistého nebe.