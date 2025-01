Jsem fanatik. Furt na krev. Trpišovský o Slavii, Kloppovi, učení na klavír a snech

Protože na soustředění Slavie škodí nepříjemná viróza, pro jistotu si poprosil o horký čaj s vanilkovou a pampeliškovou příchutí.

Teplotu nakonec dostal taky a nedělní generálku s Philadelphií (1:0) sledoval radši jako solitér.

Už se to blíží! V úterý přelet do Soluně, ve čtvrtek Evropská liga. Ostrý vstup do jara, které by mělo Slavii po třech prázdných letech přinést titul. A jako bonus Ligu mistrů: „Já si spoustu snů ve Slavii už splnil, ale cítím obrovskou zodpovědnost vůči novému majiteli, aby mohl zažít to samé. Zaslouží si to. A Slavia titul potřebuje.“

Jak jste od něj daleko?

Počkat, musím to trochu propočítat. Už to mám: devatenáct kol odehráno, šestnáct zbývá, to je strašně dlouhá cesta. Byly sezony, kdy někdo před jarem vedl třeba o čtrnáct bodů a stejně si nemohl být jistý. My máme sedm bodů na Plzeň a kolik ztrácí Sparta? Ani nevím.