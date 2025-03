Trpišovský: Agresivní zápas ano, zákeřný ne. Udělali jsme moc špatných rozhodnutí

Nejen to. Slávisté hráli po vyloučení Chytila víc než hodinu v deseti a téměř se nedostali do šance, takže k bodům měli daleko.

„Pořádně jsme neohrozili branku. Doufali jsme, že se dostaneme do nějaké brejkové situace, že z toho i po vyloučení něco vytěžíme, bohužel jsme se tam nedostali a inkasovali gól ze standardky, který Spartu uklidnil. Věděli jsme, že už to bude těžší, pak jsme navíc udělali zkrat ve vápně a darovali jim druhý gól. Moc špatných rozhodnutí a věcí, které šly proti nám.

Co vám uškodilo nejvíc?

Udělali jsme si zápas těžší, než mohl být. První poločas se sice nevyvíjel dobře, ale i tak jsme do defenzivy hráli velmi slušně. Standardka, po které jsme inkasovali, byla skvěle kopnutá, Jarda Zelený tam dobře naskočil a zakončil a my už pak neměli sílu s tím něco udělat. Některé individuální výkony byly velice dobré, ale nedokázali jsme ten zápas zdramatizovat.

Jak jste viděl vyloučení Chytila, který kopl do hlavy brankáře Vindahla?

Viděl jsem to fakt jen v reálu. Vím, jaký je Mojma kluk, hráč, vím, co řekl v kabině. Stoprocentně jsem si jistý, že to od něj nebyl úmysl. Všichni nutíme hráče chodit do předbrankového prostoru, chtěli jsme se z toho prosadit, být v plném pohybu, připravení dohrát ve skluzu, na dlouhou nohu, ve sprintu je to často vteřina. Když si to zastavíme, vypadá to bohužel tak, jak to vypadá. Ale vím, že on prostě chtěl dát gól a pak došlo ke střetu.

Takže s červenou souhlasíte?

Musel bych to opravdu vidět zpomaleně. Je to úder do hlavy nohou, tohle samozřejmě nechceme, sami s tím máme špatné zkušenosti. Rozhodčí dal nejdřív žlutou, byl u toho... Nechci vynášet nějaký soud jen z voleje. Kdo v té situaci byl, ten ví, že si nemůže předem naprojektovat, kde kdo bude stát.

Už předtím vás zasáhlo zranění Dioufa, který musel střídat. Jak to s ním vypadá?

Malick má zlomeninu lýtkové kosti. Chtěl to ještě zkusit, jít přes bolest, ale nešlo to. Je vyřazený, což je pro nás velká rána, on je rozdílový hráč. Cítili jsme, že tam potřebujeme hlavičkáře, že budou rozhodovat situace ze vzduchu, proto jsme se rozhodli pro Schranze.

Máte v hlavě plán, jak Dioufa nahradit dlouhodobě?

Hlavně mě to za něj mrzí. Je to skvělý kluk, vypracoval se, odehrál skvělé zápasy, dostal se do topu. Proto to bolí. Do konce sezony asi bude chybět, musíme ho nějak nahradit. V úvahu připadá Zmrzlý, Schranz, Botos... Dostanou šanci. Ale jeho typologie je tak výjimečná, že zásah to pro nás bude. Bohužel, to sezona přináší.

Připadalo vám, že Sparta hrála agresivně?

Zápas byl hodně tvrdý, do těla. Domácí na to typologií hráčů vsadili, hodně se dohrávaly souboje, to rozhoduje, k fotbalu to patří. Zranění Malicka bylo nezaviněná, ale je z toho bohužel zlomená noha. Agresivní to celkově určitě bylo, všichni chceme, aby se to pouštělo, ale hranice někde musí být. My se jí pak musíme přizpůsobit, být taky dostatečně agresivní. Připadá mi jen, že dvě žluté na to, co se na trávníku dělo, jsou málo. Dostal ji třeba Oscar, který má sám díru v noze. Ale nebyl to zákeřný zápas. Agresivní ano, ale to musíme přijmout a vyrovnat se s tím.

Sudí Karel Rouček uděluje slávistovi Mojmíru Chytilovi žlutou kartu v derby se Slavií. Po kontrole u videa ji však zrušil a vyloučil ho.

Jak moc chyběl lídr Bořil? Nedokázal by tým víc vybláznit?

Trochu nám prvních dvacet minut scházela emoční stránka. Byla silná v Plzni i doma v derby, tentokrát jsme tak dobře nastavení nebyli. Takový hráč by určitě pomohl, ale Bóřa bohužel dlouhodobě není k dispozici. Ale měli jsme dost hráčů na to, abychom zápas zvládli. Je to nemilé, prohráli jsme, ale kluci tam dali všechno. Rozhodla pasáž po přestávce. Do té doby jsme odebrali spoustu míčů, měli jsme z toho vytěžit po zisku mnohem víc. Až do inkasovaného gólu jsme je pustili do jediné šance.