Trpišovský: Strůjcem je pan Tvrdík. Fanoušci by ho měli mít na obrázku

„Jsem rád, že přišel Jarda. Pořád se mluví o nás, ale on je hlavní strůjce úspěchu,“ vyzdvihl předsedu představenstva Jaroslava Tvrdíka, když bok po boku dorazili na tiskovou konferenci. „Ve fotbale nenajdete moc lídí, kteří toho za tři a půl roku dokáží tolik, co dokázal on.“

Ale teď je Slavia na vrcholu, po 77 letech slaví double. A vy ji trénujete.

To, kde je Slavia dnes, je vrchol pyramidy, která se začala stavět před časem. V době, kdy přišel pan Tvrdík. Slávisté by ho měli mít doma na obrázku jako prezidenta. On umožnil rozkvět Slavie do téhle podoby. Proto jsme chtěli, aby tu byl s námi.

Kam až můžete společně Slavii posunout? Do Ligy mistrů?

To je pro nás obrovská motivace. Je výhoda, že do kvalifikace vstupujeme o jedno kolo dál než loni, tým je zkušenější, na té cestě jsme o kus dál. Ale budeme myslet i na obhajobu toho, co jsme letos dokázali. Sen v podobě Ligy mistrů máme všichni, tentokrát nás od ní dělí jen jeden dvojzápas a v Evropě jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým. Kdyby se to povedlo, bylo by to famózní završení.

Teď si ale můžete odpočinout. Jak těžké bylo hlídat hráče, aby po rozhodujícím vítězství v Ostravě neslavili, když je ještě čekaly poslední dva zápasy?

Nepřekvapilo mě, jací jsou profíci. Zaslouží si obrovskou poklonu. Něco dokázali a přitom se zvládli nachystat na poslední zápas. Měli jsme velkou motivaci, ale nic jednoduchého to nebylo, zvlášť, když soupeř v týdnu nehrál a my ano. Jsem rád, že jsme dokázali sezonu takhle zakončit. Já nechtěl prohrát ani poslední bago v sezoně na tréninku, neprohrál jsem ho, tak jsem rád, že se to samé povedlo i v zápase. Nejsem přeborník ve slavení, to nechám na klucích, ale jsem rád, že už je to všechno za námi a můžeme se chystat na další sezonu.

Jak vám bylo, když rozhodčí naposledy zapískal a zakončil vaši snovou sezonu?

Já měl hlavně radost, že jsme vyhráli. Bral jsem to jako další úkol, protože Tomáš Syrovátka (místopředseda představenstva) mi před utkáním říkal: Povedlo se ti dost, ale ligové derby se Spartou jsi ještě nevyhrál. Tak jsem rád, že i tohle si už můžu odškrtnout. Chtěli jsme zápas dohrát vítězně, takže na konci jsem cítil úlevu. Jsem rád, že jsme nedostali gól a vyhráli.