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Chance Liga 2026/2027

Trpišovský popsal vítězný plán pro derby: Že nevidím chybu? To jsem řekl v euforii

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  6:00
Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovský slaví vítězství v derby nad...

Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovský slaví vítězství v derby nad Spartou. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Slávistický záložník Lukáš Provod slaví s fanoušky vítězství v derby proti...
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Fotbalisté Slavie s trenérem Jindřichem Trpišovským slaví vítězství v derby...
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Sestava, kterou pro derby vymyslel, překvapila snad úplně všechny. „Je šesté kolo, čeká nás spousta zápasů. Nemůžu vám říct úplně všechno,“ culil se po vítězství na Spartě slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Ale zkusím vám říct, jak jsme přemýšleli. Nechci mluvit jen ve frázích.“

Po dvou remízách a nepovedených ligových výkonech změnil rozestavení. Na Letné nasadil čtyři klasické stopery a v útoku vsadil na rychlost. Vymyslel plán, který na Spartu platil.

Proto Slavia v 318. derby zvítězila 3:0 a po šesti letech v lize vykradla Letnou.

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„Očekávali jsme, že Sparta trochu změní hru: zjednoduší ji, bude chtít hrát hodně míčů za obranu a poskládá tým tak, aby byla silná ve vzduchu,“ vysvětloval Trpišovský.

„Když jsme tady v posledních letech ztráceli, často jsme inkasovali po standardních situacích, po rozích nebo z penalt. Tušili jsme, že i tentokrát nasadí to nejvyšší, co mají, a věděli jsme, že jsou silní na křídlech. Mercado je absolutně rozdílový hráč, věděli jsme, že právě křídelníci pro nás budou nebezpečnější než útočník.“

Chance Liga 2026/27

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Proto hráli v zadní řadě Vlček, Zima, Konečný i Chaloupek?
Celý týden jsme chystali dvě různé varianty. Dvě rozestavení, dvě různé herní tváře. Definitivně jsme se rozhodli až den před zápasem a největším rébusem pro nás byla levá strana. Upřímně říkám, že kdybychom měli zdravého levého halvbeka, hráli bychom jinak. Ale klíč bylo najít hráče, kteří budou schopní konkurovat právě Mercadovi a Alcócerovi v jejich dovednostech.

Jednoho střežil Chaloupek, druhého Vlček.
Ano, zaměřili jsme se tentokrát hodně na defenzivu, ale proto jsme naopak chtěli být přímočaří dopředu. Viděli jsme koridor, ve kterém by mohla být Sparta zranitelná, právě tudy jsme chtěli naše útoky vést, což se nám povedlo třeba při druhém gólu Šturma.

Slávistický brankář Jakub Markovič sbírá míč před stopery Štěpánem Chaloupkem a Davidem Zimou a Tobiasem Guddalem ze Sparty.

Co dál?
Hlavně bych chtěl vyseknout poklonu všem hráčům. Oni jsou na hřišti, oni se musí rozhodovat. A rozhodovali se skvěle. Dobře jsme zavírali prostory, ve kterých soupeř mohl být nebezpečný.

I tak si po přestávce vytvořil spoustu šancí.
Bylo jasné, že Sparta ve druhém poločase něco změní, ale myslím, že v dobrém bránění jsme pokračovali dál. Bohužel nám ale chyběly síly směrem dopředu, neudrželi jsme intenzitu, běžecky to v nové sezoně pořád nejsme my. I proto bylo důležité naše nastavení, které jsme měli v naší šestnáctce. Kromě jedné situace, kdy nás proti šanci Karabce skvěle podržel Markovič, jsme všechno ustáli. Obrovskou radost mám z mentality nových hráčů. Říká se, že nejtěžší zkouška je derby, kór venku. A všichni kluci ho zvládli.

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Zvládl to i dvacetiletý mladík Konečný. Jak jste ho na derby připravovali?
Už před dvěma týdny v Liberci hrál fakt dobře, ale nešťastně se přimotal k inkasovanému gólu. Není jednoduché ho vyslat do takového zápasu, ale on je kluk bez nervů, i když je občas má. Poznám to na něm. I proti Spartě tam takové momenty měl, ale to je normální. Není jednoduché začínat na defenzivních pozicích v klubech, jako jsou právě Slavia nebo Sparta. Vkročíte na lávku nad propastí a buď spadnete, nebo ji přejdete a jste vyvolený pro velký fotbal. Třeba Martin Vitík to zvládl ve Spartě a přestoupil do Itálie. A já to nechci Mikymu zakřiknout.

Ale máte z něj radost.
Obrovskou! Myslím, že tenhle zápas byl důležitý i pro jeho hlavu. Potvrdil, jak důležitý byl v minulé sezoně pro Pardubice. Potvrdil, že v něm dříme velký potenciál. Možná není tak líbivý, ale má veškeré atributy, které vidíte u defenzivních hráčů ve světě: pohybovou kulturu, technickou vybavenost, akceleraci, dobrá rozhodnutí. Komplexní hráč.

Sparťanský křídelník John Mercado centruje přes Mikuláše Konečného ze Slavie.

Opakovaně se po derby řeší úroveň hry. Cítíte, že se postupně zvedá? A pomáhají v letošní sezoně i úpravy pravidel?
Jednoznačně. Všechno, po čem jsme roky volali, se posouvá. Ubírá se prázdný čas u autů, standardek, u každé rozehrávky, což je pro fotbal dobře.

A pro hráče?
I pro ně, i když je to celé samozřejmě extrémně kondičně náročné. Nároky se zvětšují, obzvlášť pokud chcete hrát tempo fotbal jako my.

Se Spartou jste hráli už v šestém kole, což je nezvykle brzy. Jak to ovlivní podzim?
Uvidíme, ale máte pravdu, že nezvyk to určitě je. Od začátku sezony jsme měli v hlavě dva těžké zápasy v úvodních šesti kolech: ten v Liberci a právě tady na Spartě. Z mého pohledu to byl zátěžový test pro tým a pro hráče. Sami víte, že jsem po prvních třech kolech chválu hodně krotil.

Proč?
Myslím, že naše výkony nebyly tak dobré, jak se o nich psalo a mluvilo. Pak přišel zápas v Liberci, který byl extrémně náročný. A to samé platí i o derby. V televizi jsem sice v euforii řekl, že žádnou chybu nevidím, ale je tam spousta chyb. Potřebujeme zlepšit kondici, intenzitu, souhru v některých momentech. A ještě chci zmínit a zopakovat jednu věc.

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Ano?
Mám obrovský respekt před hráči, kteří byli na mistrovství světa. Zdaleka nejsou tam, kde by měli být. Třeba Lukáš Provod byl od 50. minuty bez energie a nebýt vynuceného střídání, šel by dolů, ale obětoval se pro tým a odevzdal maximum.

Přemýšlel jste, že ho do derby nenasadíte, když ještě není fyzicky naplno přichystaný?
Vlastně ani ne. Pro náš způsob hry i pro mě osobně je jeho přítomnost na hřišti strašně důležitá. V organizaci týmu, v každé situaci, která při utkání nastane. Často hodnotíme trenéry a realizáky, ale rozhodnutí v zápase dělají hráči na hřišti. Podobně jsem kdysi mluvil o Tomáši Součkovi a Lukáš už je na stejné úrovni: on je generál napadání, dostupování, předávání hráčů.

Tým ho coby lídra následuje.
Přesně tak. Lukáš je navíc extra důležitý při obranných standardkách, pokaždé hlídá nejnebezpečnějšího hlavičkáře soupeře, což byl tentokrát Guddal. Pokud se nepletu, za celou dobu přes něj dal gól jen Petrášek v Hradci. Jinak nikdo.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
16. FC ZlínZlín 6 0 0 6 5:13 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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