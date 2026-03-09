Chance Liga 2025/2026

Chorý bez sprintů, Provod na 70 procent. Trpišovský o žhavém derby: Jako v play off!

Svůj tradiční vítězný skluz pod natřískaným slávistickým kotlem si trenér Jindřich Trpišovský po fotbalovém derby užil se vší parádou. Eden potemněl, chvíli blikal jako na diskotéce. Až potom se domácí kouč s kšiltem dozadu sklouzl po trávníku a fanoušci bouřili. „Energie na stadionu byla neskutečná,“ žasnul po triumfu nad Spartou (3:1). „Všechno se spojilo v jedno,“ liboval si.
Do konce ligy zbývá včetně nadstavby ještě deset kol. A Slavia vede tabulku o deset bodů.

Se Spartou v neděli prohrála první poločas 0:1, jenže v tom druhém rivalovi nasázela tři góly a slaví výhru 3:1. Mimochodem, kouč Trpišovský tak vyrovnal osobní bilanci s rivalem Priskem, která zní – 3 výhry, 6 remíz, 3 porážky.

To všechno i díky povedeným změnám během přestávky. Vysvětlíte je?
Vývoj nebyl dobrý, prohrávali jsme, takže bylo jasné, že něco změnit musíme. V první půli jsme nasadili Sanyanga, jehož úkolem bylo vykrývat Vydru, který se při výstavbě posouvá výš. Ale za stavu nula jedna už jsme ho na hřišti nepotřebovali.

Byli jsme ustrašení, řekl Priske. Kritizoval i sudí: My dostali šest žlutých, Slavia jednu

Co dál?
Řešili jsme, jestli dát šanci Mubarakovi, nebo právě Chytilovi. Nakonec jsme vsadili na něj kvůli standardkám i chemii, kterou má s Chorým a Provodem. Potřebovali jsme se dostat víc do vápna, v první půli jsme pár nadějných situací měli, ale míče jsme vyhazovali. Nebyli jsme nebezpeční.

Což se po přestávce změnilo.
Kromě Chytila šel do hry také Moses, protože Schranz měl už žlutou kartu. Nechtěli jsme riskovat a potřebovali jsme do zápasu vnést víc energie. Plán vyšel.

Všechny góly jste vstřelili po standardkách.
Často se bavíme o tom, jak jsou důležité, kór v Česku. Co se děje po hřišti, je důležité, ale rozhoduje se v boxech, v obou pokutových územích, kde jsme tentokrát byli silní. Z mého pohledu jsme předvedli komplexní výkon, hlavně ve druhé půli jsme měli lepší pohyb, uhrávali jsme první míče nahoře a samozřejmě nám dost pomohlo, že jsme po změně stran brzy vyrovnali.

Díky Chorému, jenž proměnil sedmnáctou ligovou penaltu ze sedmnácti. Muž zápasu?
Podílel se i na dalších dvou trefách, takže platí, co jsem zmiňoval už na podzim: čím těžší a vypjatější zápas hraje, tím jeho výkony gradují. Pro nás je Choras naprosto rozdílový a hrozně prospěšný hráč. Možná jsme na něm závislí až moc, což se potvrzuje v zápasech, kdy na hřišti není. Přitom před derby nebyl úplně stoprocentně fit, možná jste si všimli, že nemohl jít do plného sprintu, důsledně si to hlídal.

Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský

Ale?
Je to vítězný typ. Takový, který nám před pár lety v kádru možná chyběl. Když přicházel, kluci správně říkali: Chcete ho mít v týmu, ale za žádnou cenu nechcete hrát proti němu. Je to válečník a dobře víme, že jeho emoce je potřeba občas krotit. Když jsem ho před derby viděl na rozcvičce, šel z něj až strach.

Brian Priske, trenér Sparty, se podivoval, že v utkání nedostal žlutou kartu. Hlavně v první půli svedl spoustu tvrdých soubojů, rozhodčí mu odpískal několik faulů. Váš pohled?
Choras je atyp. Podobně jako kdysi Honza Koller. Když hraje zády k bráně, spoustu ran a ataků ještě schytá. Některé situace v jeho podání možná nejsou tak ladné a líbivé jako u jiných hráčů. I jeho pády nemusí působit vždycky věrohodně, protože má sto kilo. Myslím, že není jednoduché pískat a posuzovat zákroky, když se takoví hráči srazí. Je to těžké jak pro rozhodčího, tak pro obránce, protože dokáže perfektně využít svou figuru a vlastní typologii. Je to specifický hráč, i proto si ho tak vážíme.

Jak moc si vážíte toho, že jste dali pro derby zdravotně dohromady i Lukáš Provoda?
Hlavně mentálně to bylo pro mužstvo důležité. Lukáš má pro nás velkou přidanou hodnotu v organizaci hry, právě přes něj předáváme na hřiště spoustu informací. Stejně jako Choras ukázal, jaký je válečník a jak moc je schopen se obětovat pro tým. Asi každý na jeho pohybu viděl, že to není úplně on, hrál možná na sedmdesát procent, ale hrozně moc nám pomohl na levé straně. Cítili jsme, že právě tam je naše šance dostat soupeře pod tlak. I díky kvalitě, kterou tam máme my.

Radost Tomáše Chorého a Lukáše Provoda z vyrovnávacího gólu.

Zároveň se vám podařilo eliminovat sparťana Lukáše Haraslína, hlavní hvězdu soupeře.
Ale protože budeme hrát se Spartou ještě jednou, moc vám toho k tomu neřeknu (úsměv).

Ani náznakem?
Lukáše respektuju jako člověka i jako hráče, pro Spartu je nenahraditelný. Musíte u něj být včas a blízko, což v zápase Tomáš Holeš zvládal velmi dobře. Bránit ho musíte vždycky na riziko, nesmí se vám dostat za záda. Takže recepty na něj existují, ale musí se vám podařit je propsat na hřiště. Nám se to povedlo.

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

Často se na váš herní styl i po vítězných zápasech snáší kritika, dali jste povedeným druhým poločasem v derby odpověď?
Jsem hlavně rád, že jsme zápas zvládli. Určitě jsou chvíle, kdy bychom měli hrát lépe, ale musíme si uvědomit, že v téhle sezoně jsme se museli vyrovnávat s absencemi, které ani já nepamatuju. Přesto držíme neporazitelnost, zvládli jsme spoustu těžkých zápasů, i podle nejrůznějších čísel a důležitých metrik jsme nejlepší. A to si chceme udržet.

Takže?
Každý zápas je úplně jiný, v derby bylo spoustu situací, kdy se hrálo od vápna k vápnu, což nám vyhovovalo víc než soupeři. Jiná mužstva proti nám hodně riskují a pak máme prostoru méně. Chceme body, chceme vítězství a samozřejmě chceme hrát i ten nejlepší možný fotbal. Tentokrát nám pomohlo i perfektně přichystané hřiště, které bych rád pochválil.

Potyčky hned u východu. Policie po derby Slavie se Spartou zadržela sedm lidí

Tabulku vedete o deset bodů, napadá vás, kde byste mohli takový náskok do konce sezony poztrácet?
Jednoznačně. Třeba teď jedeme dvakrát ven, do Zlína a do Ostravy. Taky nás čekají dva zápasy s Plzní, znovu se utkáme se Spartou nebo s Olomoucí. Nic není hotové. Nechci to přivolávat, ale třeba na podzim, při špatné sérii, kdy jsme prohráli na Interu nebo remizovali v Liberci, tady mělo osmnáct lidí z kádru covid.

V lize jste tenkrát ve čtyřech z pěti zápasů remizovali.
I proto říkám: tabulku nevnímáme a ke každému utkání přistupujeme jako k sedmému zápasu play off, což platilo i v derby. Pojďme si tenhle výsledek užít. I lidi si ho zaslouží za to, co si s námi občas musí protrpět. Ale od dalšího dne zase jedeme dál, pořád ve stejném módu za naším jediným cílem.

26. kolo

Kompletní los

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 25 18 7 0 55:19 61
2. AC Sparta PrahaSparta 25 15 6 4 49:28 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Pohár je pryč, forma gólmana taky. Jsem nazlobený, titul byl cíl, připustil Hyský

Trenér Plzně Martin Hyský udává pokyny Ladrovi.

Něco takového fotbalisté Viktorie Plzeň už dlouho nezažili. O víkendu prohráli v lize ve Zlíně 0:3, načež po stejném výsledku ve čtvrtek vypadli ze čtvrtfinále domácího poháru v Karviné... „Jsem...

Potyčky hned u východu. Policie po derby Slavie se Spartou zadržela sedm lidí

Slavističtí fanoušci oslavují gól Tomáše Chorého na 3:1 v derby proti Spartě.

Po nedělním fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou řešili policisté několik potyček mezi příznivci obou týmů. Zadrželi celkem sedm lidí, jednomu mladistvému fanouškovi dali pokutu. ČTK to řekla...

9. března 2026  7:29

Po plzeňské slávě ostravská sprcha. Šest gólů je ostuda, povzdechl si zlínský Poznar

Míč má u nohy Daniel Holzer z Baníku, sleduje ho Stanislav Petrula ze Zlína

Bohatým berou, chudým rozdávají. Týden poté, co fotbalisté Zlína doma zdolali třetí Plzeň 3:0, schytali na hřišti předposlední Ostravy debakl tenisovým skóre 2:6. „Netuším, čím to je. Ale je to trend...

9. března 2026  6:45

Byli jsme ustrašení, řekl Priske. Kritizoval i sudí: My dostali šest žlutých, Slavia jednu

Sparťanský kouč Brian Priske a Pavel Kadeřábek.

Když po zápase čekal, než bude moct jít k televiznímu rozhovoru, horlivě na hrací ploše diskutoval se slávistickým sportovním ředitelem Přemyslem Kovářem. Velmi pravděpodobně o tématu, které pak kouč...

9. března 2026  6:21

Derby mělo všechno, liboval si hrdina Chorý. Šel z něj strach, smál se Trpišovský

Tomáš Chorý se raduje po vítězství v derby se Spartou.

Zase byl u všeho podstatného, jak u něj bývá v podobně těžkých zápasech zvykem. Útočník Tomáš Chorý dvěma góly a asistencí nasměroval fotbalovou Slavii k obratu a výhře 3:1 ve 316. derby se Spartou....

8. března 2026  22:55

Staněk se zranil a Slavia musela do risku. Kdyby vypadl i Markovič? Chytal by Holeš

Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Kdyby se náhradník Jakub Markovič v derby zranil nebo byl vyloučen, slávisté by měli průšvih jako vrata. Vždyť něco podobného nemá na elitní úrovni obdoby. Poté, co rozcvičku kvůli zranění nedokončil...

8. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:26

To jsme snad nebyli my. Naštvaný Haraslín nechápal výkon Sparty ve druhé půli

Lukáš Haraslín na děkovačce u fanoušků Sparty po prohraném derby se Slavií.

To už muselo být, když i Lukáši Haraslínovi ujelo před novináři sprosté slovo. „Jsem nas**nej,“ začal kapitán sparťanských fotbalistů své hodnocení po prohraném derby na Slavii (1:3). „Zápas dvou...

8. března 2026  21:39

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

8. března 2026  20:21,  aktualizováno  20:57

Hyskému se ulevilo. Chválil brankáře, kritizoval hřiště: Celé je katastrofální

Plzeňský trenér Martin Hyský uděluje hráčům pokyny v zápase proti Zlínu.

Za sebou měli týden hrůzy, který je dostal pod velký tlak. A před sebou zápas se soupeřem, co je nepříjemný pro každého. Navíc na trávníku, o kterém všichni vědí, že se na něm hraje těžko. Fotbalisté...

8. března 2026

Náskok pomůže hlavám, líčil Svědík. Trenér Táborska už mu gratuloval k postupu

Trenér Martin Svědík (uprostřed) slaví se Zbrojovkou Brno výhru ve druhé lize....

Jedna akce, která se přímočarostí odlišovala od celého zápasu. Lukáš Vorlický čtyři minuty před koncem rozštípl druholigový šlágr prvního s druhým. Slávistický host ve Zbrojovce Brno připravil snadný...

8. března 2026  18:59

Karviná - Pardubice 1:2, hosté rozhodli před pauzou a jsou v prostřední skupině

Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Na senzační postup do semifinále poháru karvinští fotbalisté nenavázali, ve 25. ligovém kole podlehli na domácím hřišti Pardubicím 1:2. Hosté se v tabulce vyhoupli do prostřední skupiny, o triumfu...

8. března 2026  18:08

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

