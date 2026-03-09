Chorý bez sprintů, Provod na 70 procent. Trpišovský o žhavém derby: Jako v play off!

Do konce ligy zbývá včetně nadstavby ještě deset kol. A Slavia vede tabulku o deset bodů.
Se Spartou v neděli prohrála první poločas 0:1, jenže v tom druhém rivalovi nasázela tři góly a slaví výhru 3:1. Mimochodem, kouč Trpišovský tak vyrovnal osobní bilanci s rivalem Priskem, která zní – 3 výhry, 6 remíz, 3 porážky.
To všechno i díky povedeným změnám během přestávky. Vysvětlíte je?
Vývoj nebyl dobrý, prohrávali jsme, takže bylo jasné, že něco změnit musíme. V první půli jsme nasadili Sanyanga, jehož úkolem bylo vykrývat Vydru, který se při výstavbě posouvá výš. Ale za stavu nula jedna už jsme ho na hřišti nepotřebovali.
Co dál?
Řešili jsme, jestli dát šanci Mubarakovi, nebo právě Chytilovi. Nakonec jsme vsadili na něj kvůli standardkám i chemii, kterou má s Chorým a Provodem. Potřebovali jsme se dostat víc do vápna, v první půli jsme pár nadějných situací měli, ale míče jsme vyhazovali. Nebyli jsme nebezpeční.
Což se po přestávce změnilo.
Kromě Chytila šel do hry také Moses, protože Schranz měl už žlutou kartu. Nechtěli jsme riskovat a potřebovali jsme do zápasu vnést víc energie. Plán vyšel.
Všechny góly jste vstřelili po standardkách.
Často se bavíme o tom, jak jsou důležité, kór v Česku. Co se děje po hřišti, je důležité, ale rozhoduje se v boxech, v obou pokutových územích, kde jsme tentokrát byli silní. Z mého pohledu jsme předvedli komplexní výkon, hlavně ve druhé půli jsme měli lepší pohyb, uhrávali jsme první míče nahoře a samozřejmě nám dost pomohlo, že jsme po změně stran brzy vyrovnali.
Díky Chorému, jenž proměnil sedmnáctou ligovou penaltu ze sedmnácti. Muž zápasu?
Podílel se i na dalších dvou trefách, takže platí, co jsem zmiňoval už na podzim: čím těžší a vypjatější zápas hraje, tím jeho výkony gradují. Pro nás je Choras naprosto rozdílový a hrozně prospěšný hráč. Možná jsme na něm závislí až moc, což se potvrzuje v zápasech, kdy na hřišti není. Přitom před derby nebyl úplně stoprocentně fit, možná jste si všimli, že nemohl jít do plného sprintu, důsledně si to hlídal.
Ale?
Je to vítězný typ. Takový, který nám před pár lety v kádru možná chyběl. Když přicházel, kluci správně říkali: Chcete ho mít v týmu, ale za žádnou cenu nechcete hrát proti němu. Je to válečník a dobře víme, že jeho emoce je potřeba občas krotit. Když jsem ho před derby viděl na rozcvičce, šel z něj až strach.
Brian Priske, trenér Sparty, se podivoval, že v utkání nedostal žlutou kartu. Hlavně v první půli svedl spoustu tvrdých soubojů, rozhodčí mu odpískal několik faulů. Váš pohled?
Choras je atyp. Podobně jako kdysi Honza Koller. Když hraje zády k bráně, spoustu ran a ataků ještě schytá. Některé situace v jeho podání možná nejsou tak ladné a líbivé jako u jiných hráčů. I jeho pády nemusí působit vždycky věrohodně, protože má sto kilo. Myslím, že není jednoduché pískat a posuzovat zákroky, když se takoví hráči srazí. Je to těžké jak pro rozhodčího, tak pro obránce, protože dokáže perfektně využít svou figuru a vlastní typologii. Je to specifický hráč, i proto si ho tak vážíme.
Jak moc si vážíte toho, že jste dali pro derby zdravotně dohromady i Lukáš Provoda?
Hlavně mentálně to bylo pro mužstvo důležité. Lukáš má pro nás velkou přidanou hodnotu v organizaci hry, právě přes něj předáváme na hřiště spoustu informací. Stejně jako Choras ukázal, jaký je válečník a jak moc je schopen se obětovat pro tým. Asi každý na jeho pohybu viděl, že to není úplně on, hrál možná na sedmdesát procent, ale hrozně moc nám pomohl na levé straně. Cítili jsme, že právě tam je naše šance dostat soupeře pod tlak. I díky kvalitě, kterou tam máme my.
Zároveň se vám podařilo eliminovat sparťana Lukáše Haraslína, hlavní hvězdu soupeře.
Ale protože budeme hrát se Spartou ještě jednou, moc vám toho k tomu neřeknu (úsměv).
Ani náznakem?
Lukáše respektuju jako člověka i jako hráče, pro Spartu je nenahraditelný. Musíte u něj být včas a blízko, což v zápase Tomáš Holeš zvládal velmi dobře. Bránit ho musíte vždycky na riziko, nesmí se vám dostat za záda. Takže recepty na něj existují, ale musí se vám podařit je propsat na hřiště. Nám se to povedlo.
Často se na váš herní styl i po vítězných zápasech snáší kritika, dali jste povedeným druhým poločasem v derby odpověď?
Jsem hlavně rád, že jsme zápas zvládli. Určitě jsou chvíle, kdy bychom měli hrát lépe, ale musíme si uvědomit, že v téhle sezoně jsme se museli vyrovnávat s absencemi, které ani já nepamatuju. Přesto držíme neporazitelnost, zvládli jsme spoustu těžkých zápasů, i podle nejrůznějších čísel a důležitých metrik jsme nejlepší. A to si chceme udržet.
Takže?
Každý zápas je úplně jiný, v derby bylo spoustu situací, kdy se hrálo od vápna k vápnu, což nám vyhovovalo víc než soupeři. Jiná mužstva proti nám hodně riskují a pak máme prostoru méně. Chceme body, chceme vítězství a samozřejmě chceme hrát i ten nejlepší možný fotbal. Tentokrát nám pomohlo i perfektně přichystané hřiště, které bych rád pochválil.
Tabulku vedete o deset bodů, napadá vás, kde byste mohli takový náskok do konce sezony poztrácet?
Jednoznačně. Třeba teď jedeme dvakrát ven, do Zlína a do Ostravy. Taky nás čekají dva zápasy s Plzní, znovu se utkáme se Spartou nebo s Olomoucí. Nic není hotové. Nechci to přivolávat, ale třeba na podzim, při špatné sérii, kdy jsme prohráli na Interu nebo remizovali v Liberci, tady mělo osmnáct lidí z kádru covid.
V lize jste tenkrát ve čtyřech z pěti zápasů remizovali.
I proto říkám: tabulku nevnímáme a ke každému utkání přistupujeme jako k sedmému zápasu play off, což platilo i v derby. Pojďme si tenhle výsledek užít. I lidi si ho zaslouží za to, co si s námi občas musí protrpět. Ale od dalšího dne zase jedeme dál, pořád ve stejném módu za naším jediným cílem.