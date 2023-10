Chytil jako hybridní hokejista, radost z výkonu. Byl vyspělý, řekl Trpišovský

Slavia využila rivalovy ztráty a ve vršovickém Ďolíčku nepřipustila překvapení. Duel dobře kontrolovala, týmové pojetí doplnilo povedené individuální výkony.

„Nemůžu říct, že by mě nějaký hráč zklamal,“ těšilo Trpišovského. „Byl to od nás komplexní, vyspělý výkon podložený velice dobrou hrou našich stoperů, kteří hlídali rozdílové hráče, které Bohemka nahoře má,“ narážel na vyzmizíkované trio Matoušek, Hála, Puškáč.

Potřetí za sebou porážíte Bohemians s nulou. Čím to, že se vám proti ní tak daří?

Když se vám někoho podaří dvakrát, třikrát porazit, tak si na něj víc věříte a soupeř to proti vám má obráceně. My jsme v téhle pozici byli s Hradcem v minulé sezoně. Navíc nám sedí styl Bohemky. Když vyhráváme souboje a otupíme její hru na brejky, má to složitější. Je to o chytrosti našich obránců: když pustíte třeba Matouška rozběhnout do volného prostoru, tak ho nechytíte.

Zdálo se, že vás cesta ke třem bodům ani tolik nebolela.

No, bolel hned první souboj Köstla s Provodem. (úsměv) Ale vážně. Musím soupeře pochválit, udělal velký kus práce směrem k fotbalovosti, má nejsilnější kádr za poslední roky. V kombinaci s dobrým rozhodčím, který hru pouštěl a dobře to vyhodnocoval, nám zápas seděl. Hráli jsme aktivně, naši dva útočníci na sebe vázali dost hráčů.

Mojmír Chytil nakonec po změně stran skóroval, ačkoli v první půli minul prázdnou bránu. Máte radost, že si spravil chuť?

Jsem za něj hodně rád. On schytal spoustu ran. Je to takový hybridní hokejista. Zády k bráně hokejista, čelem fotbalista. Jeho hra hodně bolí jeho i obránce. Netrefit prázdnou je samozřejmě noční můra útočníků, takže mě těší, že se mu to potom povedlo napravit. Jsem rád, že nenahrával, ale vzal to na sebe. Jsme totiž specialisti v kažení těhle akcí blbou přihrávkou.

První gól dal Michal Tomič. Jak vnímáte jeho progres od příchodu?

Pokud bude zdravý, bude pro Slavii nesmírně zajímavý. Je komplexní, ukázal, v čem je silný. Kopací technika, hra oběma nohama, výborná střela i centr, silový hráč. Je tu pár měsíců a na to, že předtím byl po zranění na hostování, kde moc nehrál, to zvládá velmi dobře. Tlačí se do sestavy, zabydluje se a rozkvétá. Hodí se nám do stylu a nemá moc slabin.

Jan Vondra z Bohemky (vlevo) v souboji se slávistickým Mojmírem Chytilem.

Ligovou premiéru si odbyl Sheriff Sinyan. Komentář k němu?

Vše jde podle plánu. Předpokládali jsme, že první tři měsíce bude mimo. Dva roky nehrál fotbal, přišel s natrženým lýtkem a omezenou hybností v achillovce. Kondičáci a fyzioterapeuti s ním odvádějí neskutečnou práci, každý den hodinu dvě. Začínáme jej postupně zatěžovat.

Hrál uprostřed zálohy, počítáte s ním tam?

Šestka byla jeho původní pozicí do zhruba čtyřiadvaceti, pak se přesunul na stopera. Počítáme s ním do obrany, ale případně na dostřídání může jít do středu pole. Je nesmírně fotbalový a má obrovský přehled. Když bude zdravý, tak takhle kvalitní a komplexní hráč tu dlouho nebyl. A přechod z norských umělek na přírodní povrchy mu jistě taky pomůže.