Zlepšovák podle JT: Střídačka naproti? Měl jsem tam klid. Slavia však zatím nevítězí

Jiří Čihák
  21:24
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Než aby mžoural proti slunci, které má na jihu Španělska sílu i v lednu, stoupl si Jindřich Trpišovský během druhé půle sobotní přípravy s německým Karlsruhe na opačnou stranu hřiště. Hezky do stínu. Přímo naproti střídačkám. „Byl jsem tam úplně sám. Líbilo se mi, že jsem měl klid,“ povídal slávistický kouč. „Až mě v jednu chvíli napadlo, že by to bylo pro fotbal super, kdyby to takhle bylo běžné všude,“ vykládal.
Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z netradičního místa. | foto: Vojtěch Vlasák/SK Slavia Praha

Proč?

„Mělo by to přece jen samé bonusy. Ubylo by konfliktů, obě lavičky naproti sobě na opačné straně hřiště, já i soupeřův trenér bychom si podél čáry mohli chodit, jak chceme. Jen venku, pod tribunou soupeře, by to asi úplně příjemné nebylo,“ došlo mu, než přeladil na vážnější notu.

Slavia s druholigovým německým soupeřem remizovala 1:1, takže na soustředění ve Španělsku ani podruhé nezvítězila (ve středu prohrála s Basilejí 3:4). Tentokrát nenastoupila pod špičatým vrcholkem hory La Concha ve velké fotbalovém centru v Marbelle, ale v nedaleké Esteponě, kam se za Karlsruhe vydala.

První poločas prohrála 0:1, druhý 1:0 vyhrála, čili plichta.

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

„Pro nás dost dobrá prověrka,“ řekl Trpišovský, když se pustil do hodnocení. „Bylo vidět, že je soupeř hodně namotivovaný. Chtěli se ukázat, navíc byli dost rychlí a dynamičtí. Intenzitou se zápas blížil mistráku, což jsme potřebovali.“

Pro Karlsruhe, jehož fandové si chodili pro pivo do kelímku za plot areálu, kde si jeden z místních otevřel improvizovaný výčep v kufru od auta, šlo o generálku na restart druhé bundesligy. Po podzimu je deváté.

Slavia je v jiné fázi.

Ve Španělsku ji čeká ještě páteční utkání s norským Brannem, který v sobotu remizoval s Kodaní rovněž 1:1. A krátce po návratu do Prahy už je na programu Liga mistrů s Barcelonou.

Kdyby měl katalánský gigant u hřiště v Esteponě svého zvěda, moc poznámek by si do notýsku zapsat nemusel. Slávisty během příštích dnů čeká ještě kopec práce, protože v sobotu moc dobře nevypadali: těžké nohy, vepředu málo nápadů, v poslední třetině hřiště spoustu nedorazů a taky okénka vzadu, do nichž německý soupeř s chutí nakukoval.

Trpišovský využil celkem jedenadvacet jmen.

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z netradičního místa.

Jen gólman Markovič na trávníku vydržel kompletních devadesát minut. Z hráčů do pole chyběli zranění záložníci Oscar a Bužek, nedostalo se ani na Camaru, který minule naskočil netradičně v záloze.

Teď se tam objevil pro změnu Chaloupek. „Tím, že nám chyběl čtvrtý střeďák, to tak ve druhém poločase vyšlo. Něco podobného nás může potkat i v soutěži, takže jsme chtěli, aby si to zkusil,“ vysvětlil trenér ligového lídra.

Gól po 130 dnech. A co Cham?

Radost mohl mít z útočníka Erika Prekopa, který poprvé v červenobílém vstřelil regulérní gól. Po více než čtyřech měsících od svého příchodu.

„Je to pořád jenom příprava, ale jako útočníka mě samozřejmě těší každý gól,“ říkal. Mohl jich dát víc. „Konkrétně tři. Měl jsem tam ještě nebezpečnou hlavičku a tyčku po střele, která gólmanovi proklouzla pod tělem,“ krčil rameny.

Trefil se z dorážky, když doběhl míč po předchozí střele Kušeje. A neminou ho dublované prémie do kasy, neboť po přestávce navlékl i kapitánskou pásku.

Tu měl v první půli rakouský šikula Cham, po odchodu Zafeirise nové číslo 10: tradičně ukázal famózní techniku i driblink, ale taky některé nedostatky.

„Má věci, které žádný hráč v týmu nemá. Musím ho pochválit, protože po zimní pauze přišel zase o kus připravenější. Ale sami jste viděli, že jediný gól jsme dostali po jeho ztrátě,“ připomněl Trpišovský.

Bylo to na útočné polovině, kde se Chamovi v souboji zamotal balon pod nohy. Soupeř využil toho, že slávisté v defenzivě zrovna nebyli srovnaní. Rychlá kolmá přihrávka nahoru, přečíslení, zakončení Ben Farhata, gól.

„Musíme hru s Chamem upravit tak, abychom z jeho přítomnosti měli výhodu,“ navázal kouč. „Proti Basileji dal gól, hrál dobře. Jenže zatím spíš platí, že když je na hřišti, moc gólů nedáváme. Přitom je to strašně zajímavý hráč a má cosi, čím nám může hodně pomoct. Určitě je dál, než když přicházel. Ale musíme ho ještě lépe využít a sladit se s ním.“

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Nová šance pro Kinského? Údajně zaujal West Ham

Sledujeme online
Antonín Kinský v brance Tottenhamu chytá střelu Morgana Rogerse.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Nejdražší přestup mezi českými kluby. Sparta získala útočníka Vojtu z Boleslavi

Matyáš Vojta, posila Sparty z Mladé Boleslavi.

Zrodil se nejdražší přestup mezi českými kluby. Fotbalová Sparta koupila z Mladé Boleslavi útočníka Matyáše Vojtu. Za jedenadvacetiletého mládežnického reprezentanta, který na podzim v lize nastřílel...

Gólman Jedlička v Plzni končí, veteráni Hejda s Kopicem dohrají sezonu v béčku

Plzeňský brankář Martin Jedlička zasahuje v utkání s Olomoucí.

Bez Martina Jedličky, donedávna neotřesitelné brankářské jedničky. Bez dlouholetých opor Jana Hejdy a Jana Kopice. I bez útočníka Prince Adua. Plzeňští fotbalisté zahájili v sobotu dopoledne zimní...

Trenér Jindřich Trpišovský sledoval přípravný zápas Slavie proti Karlsruhe z...

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Než aby mžoural proti slunci, které má na jihu Španělska sílu i v lednu, stoupl si Jindřich Trpišovský během druhé půle sobotní přípravy s německým Karlsruhe na opačnou stranu hřiště. Hezky do stínu....

10. ledna 2026  21:24

Panoš? Mimořádný talent. O Šulcovi jsem nepochyboval. Koubek o svých Plzeňácích

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Opět se stal nejlepším dorostencem roku. Stejně jako v loňském roce. Jiří Maxim Panoš ovládl hlavní kategorii na Galavečeru Našeho fotbalu v Plzni. „Přechod z dorostenecké kategorie do dospělých je...

10. ledna 2026  20:17

Nigérie je po výhře nad Alžírskem v semifinále fotbalového mistrovství Afriky

Victor Osimhen (vlevo) a Semi Ajayi v nigerijských dresech

Nigerijští fotbalisté ve třetím čtvrtfinále afrického šampionátu porazili v Marrákeši Alžírsko 2:0 a ve středu se od 21:00 v Rabatu utkají o postup do finále s domácím Marokem. Druhou dvojici vytvoří...

10. ledna 2026  19:31

Peruánec ve Spartě. Posila do ofenzívy Grimaldo zaujal i jako soupeř v předkole

Peruánský ofenzivní hráč Joao Grimaldo (vpravo) právě podepsal smlouvu se...

Hbité levé křídlo, ve sparťanském rozestavení destíka, podhrotový hráč, brzy třiadvacet let, reprezentant Peru. Joao Grimaldo je druhou posilou fotbalové Sparty v zimním přestupním období. Přichází z...

10. ledna 2026  19:02

Slavia nevyhrála ani druhý zápas, za Spartu už pálí Vojta, přispěl k vítězství

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Matyáše Vojty.

Slávističtí fotbalisté nevyhráli ani druhé utkání v zimní přípravě, na soustředění ve Španělsku po porážce s Basilejí tentokrát remizovali s druholigovým Karlsruhe 1:1, krátce po půli srovnal Prekop....

10. ledna 2026  14:06,  aktualizováno  18:08

První start, první gól. A Vojta musí platit. Preciado? Přestup mu přeju, řekl Haraslín

Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

Do druhé půle naskočil se svítivou kapitánskou páskou. Realizační tým v čele s trenérem Brianem Priskem čerstvou posilu sparťanských fotbalistů Matyáše Vojtu vytrvale popoháněl k presinku: „Come on,...

10. ledna 2026  17:31

Švancara junior zamíří ze Zbrojovky do Artisu. Rivalové jednají o formě přesunu

Brněnský útočník Daniel Švancara oslavuje svůj gól v zápase mládežnické Ligy...

Už v následujících dnech může dojít k zajímavé změně adresy. Daniel Švancara, syn legendy Zbrojovky Brno Petra Švancary, dostal povolení, aby se připojil na soustředění městského rivala Artisu. Oba...

10. ledna 2026  16:51

Historický moment. Úřadující šampiony FA Cupu vyřadil tým ze šesté anglické ligy

Josh Kay z Macclesfieldu slaví s fanoušky po utkání 3. kola FA Cupu senzační...

Fotbalisté Crystal Palace loňský triumf v Anglickém poháru nezopakují. V novém ročníku ztroskotali hned na první překážce, když prohráli ve třetím kole 1:2 na hřišti Macclesfieldu ze šesté ligy....

10. ledna 2026  16:45

Díaz pátým gólem na mistrovství Afriky poslal Maročany do semifinále

Brahim Díaz z Maroka slaví gól proti Kamerunu.

Záložník Realu Madrid Brahim Díaz skóroval i v pátém utkání na fotbalovém mistrovství Afriky. Domácí Maroko i díky jeho brance porazilo ve čtvrtfinále Kamerun 2:0 a ve středu se utká o postup do...

10. ledna 2026  8:18

Buď zticha, zmetku! Útočník Lugana při zápasu s Plzní napadl a seřval spoluhráče

Kevin Behrens z Lugana (vpravo) během zápasu švýcarské ligy proti Curychu.

Přípravný zápas fotbalistů Plzně s Luganem na soustředění ve Španělsku poznamenal neobvyklý incident mezi dvěma útočníky švýcarského týmu. Bývalý německý reprezentant Kevin Behrens se v 72. minutě...

9. ledna 2026  17:48

Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?
Známe výsledky volby Školky roku 2025. Která mateřská škola u rodičů zabodovala nejvíce?

Chystá se vaše dítko v roce 2026 do školky? Vybíráte z vícero ve vašem okolí, nebo vás jen zajímají podrobnosti, jak to ve vaší budoucí školce...

Zatahal protivníka za vlasy a nesmí hrát tři utkání. Jak ho mohli trestat, zlobí se Moyes

Michael Keane z Evertonu se diví, sudí Thomas Kirk mu na doporučení...

David Moyes, trenér fotbalistů Evertonu, se diví. „Jak ho mohli potrestat? Proč to nesmetli ze stolu?“ Důležitý stoper Michael Keane dostal trest na tři zápasy, protože ve středečním duelu proti...

9. ledna 2026  16:59

Ústí angažovalo jako šéfa Dobiáše, průkopníka datových analýz. Zvedal i Slavii

Jakub Dobiáš, nový výkonný ředitel sportovního úseku FK Viagem Ústí nad Labem.

Patří mezi průkopníky datových analýz v českém fotbale, které zavedl v pražské Slavii, naposledy pracoval pro Pardubice. Teď Jakub Dobiáš nastupuje do druholigového ústeckého Viagemu jako výkonný...

9. ledna 2026  16:32

