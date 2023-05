Trpišovský: Zklamání? Deset z deseti. Ne že by byl výsledek krutý, ale...

„Hrál se nervóznější zápas, bylo cítit, o co jde. Padlo pět gólů, což je dobře, ale utkání nemělo takové tempo jako předchozí derby,“ přemítal Trpišovský.

„Potřebovali jsme vyhrát, Sparta hrála níž, v bloku, se zabezpečenou obranou. A bohužel platilo, že když jsme hráli nejlíp, dostali jsme gól ze standardky. Jak jsem minule po finále poháru zápas ohodnotil na devět z deseti v pozitivním smyslu, tak tentokrát bych dal deset z deseti co se týče zklamání.“

Co rozhodlo?

Měli jsme územní převahu, ale šance se nepodařilo proměnit. Gólman Kovář předvedl dva skvělé zákroky, Van Buren netrefil bránu z otočky... Ani jednou jsme nevedli, abychom mohli hrát do otevřené obrany, pořád jsme potřebovali dát gól, což mělo velký vliv na vývoj a byl to pro nás nejhorší možný scénář. Hořký průběh, výkon nebyl na porážku, ale rozhoduje se ve vápnech. Dali jsme dva krásné góly, bohužel jsme zápas prohráli - a ještě s tou kaňkou na konci.

Slávisté děkují fanouškům po prohraném derby se Spartou.

Jak jste rozhodující penaltovou situaci viděl?

Prohráli jsme už souboj, který jí předcházel. Minutu předtím jsme měli rozjetou skvělou akci, Matěj Jurásek postupoval dopředu, tečovaný centr skončil v rukavicích brankáře... Tam se zápas lámal. A penalta? Bavíme se o tom často, skluzy ve vápně, kór v téhle situaci, vůbec nic neřeší. Zákrok Ogbua byl zbytečný, mrzí mě to za tým. Že rozhodl tenhle moment, je chyba z naší strany.

Jak takovou ránu překousnout?

Je to zklamání. Kdybych mluvil neslušně, řekl bych jiné slovo, které se sem nehodí. V posledním ligovém derby nás o výhru připravil vlastní gól, teď penalta v nastavení, poté, co jsme se dvakrát vrátili do zápasu... Ne že by to bylo kruté, Sparta si výhru zasloužila, ale je to strašné zklamání. Dali jsme do zápasu všechno, ale prohrát takový souboj a pak tu situaci vyřešit takhle, je strašně smutné. Cítili jsme, že Sparta chce dohrát na 2:2 a věděli jsme, že máme šanci dát třetí gól.

TRENÉŘI V AKCI. Sparťanský kouč Brian Priske (vlevo) a vedle něj slávistický Jindřich Trpišovský.

Takových zápasů jste na jaře promrhali víc.

Každý tým má přednosti a nedostatky. Soubojová stránka není naše přednost, souhlasím, že to byly všechno ztráty po podobných situacích. Gólů jsme dali dost i v zápasech, které jsme ztratili, ale v nastaveních jsme inkasovali zbytečné góly. Všechny situace přitom vznikly po nákopech. Je to problém, který si uvědomujeme.

Překvapila vás taktika Sparty? Hrála dost pasivně.

Trochu jsme s tím počítali. Hlavně nechtěli prohrát a pustit nás do toho, v čem, jsme silní. Bylo jasné, že zápas bude probíhat jinak než ty předchozí. Chyběla nám větší produktivita ze standardek, netrefovali jsme se do prostorů, kam jsme chtěli. Sparta chtěla zápas rozkouskovat, být silná ze vzduchu, věděli jsme to, ale neporadili si s tím.

A na první místo teď ztrácíte pět bodů. Co to znamená pro zbytek sezony?

Čekají nás tři zápasy, musíme urvat devět bodů. To je všechno, co můžeme udělat. Máme týden na to, abychom se oklepali. Tým ví, že nepodal špatný výkon, ale prohrál. Jediný lék je třikrát vyhrát.