Hezký náskok, ale Plzeň nás potrápí, tuší Trpišovský. Proč viděl kartu?

„Nevstoupili jsme do zápasu dobře, Plzeň byla čtvrt hodiny lepší,“ uznal Trpišovský, když v tiskovém středisku hodnotil zápas. „Ztráceli jsme míče, oni byli blízko u nás, nedostali jsme se vůbec na balon. Měli nebezpečné situace, hlavně po naší levé straně. Až pak jsme se trochu zvedli, dostali se ke své hře, ke konci poločasu jsme měli i nadějné možnosti.“

O čem ještě slávistický trenér mluvil?

O průběhu zápasu:

„Hodně nám pomohl gól v závěru první půle, ve druhé už to byl boj, velká bitva. Hodně soubojů, hodně faulů, vysokých míčů... Bylo to o tom, jestli se necháme zatlačit. Dneska nám strašně pomohli náhradníci Traoré a Frydrych, zklidnili hru. Plzeň měla vlastně jen jedinou šanci, megagólovku, tu jsme vykopli před brankovou čarou. Kluci to uhráli dobře, i když spíš na vůli. Plzeň hrála tak, jako hraje doma vždycky. Takže to pro nás byl hodně náročný zápas. Tentokrát se k nám přiklonilo štěstí, ale za nasazení a obětavost jsme si výhru zasloužili.“

O devítibodovém náskoku:

„Je příjemné vést po čtrnácti kolech o tolik, ale je před námi ještě dalších šestnáct zápasů, Plzeň body ztrácet nebude, doma určitě ne. Hodně se zlepšili, ustálili sestavu, hrají velice dobře. To, že máme takový náskok, je příjemné, ale je to pořád jen vstup. Plzeň má fantastického trenéra, dobré hráče. Určitě nás ještě potrápí.“

O zdravotním stavu hráčů:

„Kromě Davida Hovorka jel na rezonanci i Tomáš Souček. Cítil po souboji v první půli bolest v koleni a kdyby to byl jiný zápas, šel by dolů dřív. Trošku ho to limitovalo, ale domluvili jsme se, že to dohrajeme takhle. Snad to nic vážného nebude.“

O první výhře v Plzni v kariéře:

„Změnili jsme, co se dalo. Chtěli jsme, aby to bylo o našem výkonu, aby to nebylo jako prvních deset minut. Plzeň si doma hodně věří, to je vidět, tyhle zápasy rozhodují často šťastné momenty ve vápně. A z 95 procent rozhodne první gól. Nechtěli jsme hlavně Plzeň pustit do tlaku, protože víme, že před brankou soupeře jsou nejsilnější.“

O žluté kartě, kterou dostal v závěru:

„Mám už druhou, ale doufám, že mi tuhle odmažou. Údajně byla za balon kopnutý do hřiště, což jsem neudělal. Možná hrály roli i moje protesty, každopádně si musím dávat bacha. Ale Pavel Hoftych už dostal čtyři, vyfasoval stopku a pak bez něj Liberec vyhrál v Boleslavi. Tak třeba je to návod (úsměv).“

O tom, proč v útoku vsadil na Tecla:

„Máme použitelné čtyři hrotové hráče, Standa je teď nejvíc rozehraný a nejlepší v presinku. Rozhodovali jsme se mezi ním a Van Burenem, ještě v sobotu byl Mick při nácviku v základní sestavě. Ale změnili jsme to, protože Standa je na rozdíl od něj použitelný při bránění standardek, hlídal stopera Brabce při rozích. Směrem dopředu byl na začátku odříznutý, ale pak když jsme se začali dostávat na útočnou polovinu, bylo to vždycky přes něj. Jeho výkon gradoval, splnil, co jsme chtěli.“

O tom, proč se jiný útočník Júsuf nedostává ani na lavičku:

„Júsuf je zdravý, trénuje, ale pokaždé, když odletí na reprezentační sraz, limituje ho to. Chceme ho vyslat do zápasu, až bude stoprocentně připravený. Šanci mu určitě dáme.

