Ztráta bodů? Trpišovského víc mrzí, že diváci nezažili vítězné pocity

Důvodem, proč Slavia nenavázala desátým vítězstvím, byla podle jeho slov špatná produktivita a chyba při bránění rohového kopu.

Soupeř vyrovnal signálem, který s mužstvem nacvičoval ještě Jindřich Trpišovský, když pracoval v libereckých službách. „Vybavuji si, že jsme stejným způsobem dali gól v Evropské lize proti Fiorentině,“ zavzpomínal na své minulé angažmá.

V sobotu gólový verdikt přineslo až video. Původně totiž asistent rozhodčího signalizoval ofsajd a hlavní neměl v plánu Breiteho trefu uznat. „Byl by to ofsajd, kdyby se Škodovi podařilo vyběhnout, jenže on se místo toho srazil s protihráčem,“ poznamenal Trpišovský ke klíčovému okamžiku.

„Pokud se nepletu, tak jsme v této sezoně ještě gól ze standardní situace nedostali. Vydrželo to do 26. kola, ale pak to bohužel přišlo v nejméně vhodnou chvíli,“ dodal.

V tuto chvíli vedou slávisté o deset bodů, a pokud Plzeň v neděli vyhraje nad Bohemians, zůstane jim pořád ještě sedmibodový polštář.

Znamená tedy ztráta s Libercem nějaké přeskupení mistrovských kalkulací? „Hlavně mě mrzí domácí ztráta,“ utekl Trpišovský od otázky. „Přišla skvělá návštěva, kvůli lidem mě mrzí, že jsme to nedotáhli.“

A co ten náskok, který se může ztenčit... Nemůže to hráče zneklidnit? „Nás mrzí domácí ztráta, nezvládli jsme vyhrát zápas, i když šancí jsme měli dost. Kdybychom je proměnili, tak tři body máme. Hráli jsme, jak se doma má hrát, ale góly jsme nedali,“ zopakoval, než se konečně dostal k původní otázce: „Ztratili jsme body s těžkým soupeřem, ale už jsme v sezoně zvládli i horší věci!“

Při svém hodnocení sobotního zápasu Trpišovský opakovaně vyzdvihl hru Liberce: „Je to běhavý a pracovitý tým, který odehrál velmi náročný zápas. Nešetřili krokem, atletičtí hráči v záloze všichni naběhali kolem dvanácti kilometrů a mají dost sil, aby se i v osmdesáté minutě vraceli v deseti lidech za míč. Na to, jak jsou kvalitní, jsme si vytvořili víc šancí, než jsem předpokládal.“

Liberecký trenér Zsolt Hornyák tvrdil, že Slavia moc vyložených šancí neměla, že šlo jen o střely z dálky, které má gólman za povinnost krýt. S tím však Trpišovský nesouhlasil: „Možná změním názor, až se v klidu podívám na video, ale teď jsme přesvědčen, že tam byla spousta gólových šancí, které Ngyuen pochytal. Bohužel, zase jsme udělali ze soupeřova gólmana nejlepšího brankáře kola.“

Ngadeu usnul při masáži

Kouč poukázal na rozdílný předzápasový program obou týmů. „Liberec měl čtrnáct dní celé mužstvo pohromadě a mohl se připravovat. My jsme byli kompletní jen na pátečním tréninku. V reprezentační přestávce nás tady bylo pouze sedm.“

Tyto skutečnosti částečně zohlednil při skládání sestavy. „Ngadeu se vrátil ve čtvrtek z Afriky, po tréninku usnul při masáži,“ prozradil Trpišovský. Naopak Traoré si výkony při vylidněných trénincích řekl o místo v sestavě. „Mohli jsme ho chystat, navíc má výbornou formu.“

Na odpočinek nebude čas ani v dalších dnech. Už v úterý hraje Slavia domácí pohár s Karvinou, v sobotu jede na Duklu, a pak ji čeká dvojzápas proti Chelsea proložený derby se Spartou.

„Důležité je, že už budeme všichni pohromadě. V plném tréninku je už i Ševčík, takže máme dvacet zdravých hráčů, kteří se mohou vystřídat. Chceme postoupit dál v poháru a připravit se dobře na Duklu,“ nastínil nejbližší program svého týmu Jindřich Trpišovský.