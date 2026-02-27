Chance Liga 2025/2026

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

Autor:
  22:00
Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním cestou dolů neupadl,“ chechtal se Jindřich Trpišovský, který právě v pátek, v den ligového duelu na Dukle (2:0), oslavil padesátku: „Nechtěl jsem, abychom tříštili pozornost. Dbal jsem na to, ať je vrcholem dne hlavně zápas.“
Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým narozeninám. Na snímku je s asistentem Zdeňkem Houšteckým. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Slávistická děkovačka na Julisce. Trenér Jindřich Trpišovský dostal od fanoušků...
Trenér Jindřich Trpišovský povzbuzuje slávistické fotbalisty v utkání na Dukle.
Pekelné choreo slávistických fanoušků na Dukle.
Gólová oslava fotbalistů Slavie.
12 fotografií

Podařilo se, Slavia porazila Duklu v ligovém souboji prvního s posledním v klidu 2:0. Až pak byl prostor pro juchání.

„Fanouškům moc děkuju. Určitě to není samozřejmost a beru to trochu i jako odměnu. Pro Slavii jsem vždycky chtěl jen to nejlepší,“ pravil Trpišovský, než se na moment lehce zadrhnul: „Moc se nedojímám, ale přiznávám, že tohle byla výjimka. Po zápasech míváte většinou hodně podobné emoce: buď jste šťastný, nebo nas.... Ale tohle je něco, co neznám. Dort vezmu na týmovou večeři, kam mě kluci pozvali, a určitě ochutnám.“

Dostal jste dárek i od hráčů?
Ti mi ho dali na hřišti. Žádný ligový zápas není jednoduchý, chtěl jsem, abychom se na něj plně soustředili. Proto mě potěšilo, jak jsme do něj vstoupili, jak se nám dařilo pracovat s těžištěm hry a jak jsme byli od prvních minut aktivní. Rychle jsme vedli o dva góly a klidně jsme mohli přidat další, kdybychom byli klidnější.

Ovšem druhý poločas už tak povedený nebyl, souhlasíte?
Rozhodně. Ubrali jsme nohu z plynu, Dukla u nás byla blíž, dostupovala nás při rozehrávce a my začali být hrozně nepřesní. Nahoře jsme ztratili pohyb, obraz hry se rázem vyrovnal. Škoda naší tyče po standardce, kdy jsme soupeře mohli definitivně zlomit. Celkově tam bylo až moc ztrát, po střídání jsme ztratili herní rytmus.

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Našel ho aspoň Vasil Kušej, který se v lize trefil poprvé od října?
Mám z něj radost. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché období. U nás i v dalších klubech vždycky hrál v základu a byl nebezpečný. I ve Slavii měl skvělé jaro, výborně vstoupil do nové sezony, ale každý hráč prostě vysokou výkonnost po celý rok neudrží. Něco na vás padne, nejde vám to a pak je důležité, jestli se z toho zvednete, jestli vám pomůže tým.

To se děje?
Nejvíc si samozřejmě musíte pomoct sám. Určité světýlko tam bylo proti Barceloně, kdy dal i gól, ale jinak to prostě nebyl on. O to víc mě těší, jak vstoupil do duelu na Dukle. Zase to byl ten přímočarý Vasil, probíhal obranou soupeře, měl dobrý pohyb. Dělal přesně to, v čem je nejsilnější. A hlavně: dal gól, který každý ofenzivní hráč kvůli sebevědomí potřebuje.

Příležitost dostal v základní sestavě po delší době i Muhammed Cham. Proč?
Protože se nám posledních deset nebo dvanáct dnů hodně líbil. Urazil kus cesty ohledně pohybových věcí, byť v soubojích pořád musí přidat. Ale dobře trénuje a snaží se dostat nahoru, dali jsme mu šanci, protože jsme tušili, že by v zápase mohl být prostor pro jeho typické průnikové přihrávky. Určitě to byl jeden z jeho nejlepších výkonů ve Slavii.

Mimochodem, blíží se návrat některého z marodů? V týdnu hrajete pohár v Jablonci, příští víkend derby se Spartou.
Vypadá to teď lépe: Tomáš Vlček a Igoh Ogbu už byli na lavičce a naši doktoři a fyzioterapeuti dělají všechno pro to, abychom uschopnili Lukáše Provoda právě na derby. Nechci to zakřiknout, ale prognózy po jeho prvním individuálním tréninku byly dobré. V příštím týdnu by se mohl připojit i David Moses. Některým hráčům, kteří se vrací, bychom mohli dát prostor třeba na poločas v derby béček v Edenu.

Co další jména?
Youssoupha Sanyang pořád ještě řeší zranění ze soustředění, kde si narazil žebra, což ho omezuje v pohybu. David Douděra bude chybět minimálně do repre pauzy, ale spíš déle. Má trhlinu v lýtkovém svalu, což je doba rekonvalescence zhruba čtyři až šest týdnů.

Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý

Zapomněl jste na brankáře Jindřicha Staňka, který utkání sledoval také pouze z tribuny. Co je s ním?
Jindra má zranění, které se u něj objevilo už potřetí během jediného roku. Jde o specifickou věc, která mu nevadí při chytání, pádech ani odrazech, ale limituje ho v rozehrávce. Má tam drobný nález a hrozí, že by mohl vypadnout na delší dobu, což jsme nechtěli riskovat. Proto zápas na Dukle vynechal a ani v úterý v Jablonci nenastoupí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

Už na podzim jste si vyzkoušeli, že Jakub Markovič je zdatný náhradník.
Právě. Víme, jaké má Marky kvality, máme v něm super gólmana, takže potom je celá ta změna samozřejmě jednodušší. Kdyby nikdo jiný nebyl, Jindra by zápas normálně odchytal, ale přišlo doporučení, abychom mu ulehčili. A před derby si řekneme.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

24. kolo

25. kolo

Kompletní los

23. kolo

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

Kateřina Svitková se vrací do Slavie

Fotbalistka Kateřina Svitková je maminkou. Svou prvorozenou dceru pojmenovala netradičně Zoe. Jde o jméno řeckého původu znamenající „život“. Nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony má teď...

27. února 2026  22:27

Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno

Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do...

27. února 2026  22:23

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...

Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním...

27. února 2026

ONLINE: Wolverhampton hostí Aston Villu, Krejčí kvůli vyloučení hrát nemůže

Sledujeme online
Jackson Tchatchoua (vlevo) z Wolverhamptonu a Emi Buendia z Aston Villy.

Bez českého obránce Ladislava Krejčího, jenž pyká za vyloučení v minulém kole, se musí obejít fotbalisté Wolverhamptonu v předehrávce 28. kola Premier League. Od 21 hodin hrají doma s Aston Villou a...

27. února 2026  20:50

Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení a minimálně do soboty zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola splnili povinnost proti poslední Dukle...

27. února 2026  17:06,  aktualizováno  20:18

Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Tomáš Necid nyní střílí góly za slávistický B-tým.

Nejsme žádná béčka! No, i když... Fotbalisté rezervních týmů Slavie a Sparty se v sobotu od 14:30 pokusí předvést tisícovkám fanoušků, že i na jejich zápasy se vyplatí chodit. Derby druholigových...

27. února 2026  18:48

Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Bývalý portugalský brankář Rui Patrício vytahuje během losu osmifinále...

V obou případech připadly českým týmům složitější varianty. Sparťanští fotbalisté si v osmifinále Konferenční ligy zahrají proti nizozemskému Alkmaaru, kde působí český záložník Matěj Šín. Olomouckou...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:47

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...

27. února 2026  12:28,  aktualizováno  13:16

Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Na chvíli se české naděje propadly, během dvaceti minut pak zase strmě vylétly jako splašené akcie. Vypadnutí plzeňských fotbalistů s Panathinaikosem z Řecka, přímým soupeřem o nejlepší desítku v...

27. února 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.