Podařilo se, Slavia porazila Duklu v ligovém souboji prvního s posledním v klidu 2:0. Až pak byl prostor pro juchání.
„Fanouškům moc děkuju. Určitě to není samozřejmost a beru to trochu i jako odměnu. Pro Slavii jsem vždycky chtěl jen to nejlepší,“ pravil Trpišovský, než se na moment lehce zadrhnul: „Moc se nedojímám, ale přiznávám, že tohle byla výjimka. Po zápasech míváte většinou hodně podobné emoce: buď jste šťastný, nebo nas.... Ale tohle je něco, co neznám. Dort vezmu na týmovou večeři, kam mě kluci pozvali, a určitě ochutnám.“
Dostal jste dárek i od hráčů?
Ti mi ho dali na hřišti. Žádný ligový zápas není jednoduchý, chtěl jsem, abychom se na něj plně soustředili. Proto mě potěšilo, jak jsme do něj vstoupili, jak se nám dařilo pracovat s těžištěm hry a jak jsme byli od prvních minut aktivní. Rychle jsme vedli o dva góly a klidně jsme mohli přidat další, kdybychom byli klidnější.
Ovšem druhý poločas už tak povedený nebyl, souhlasíte?
Rozhodně. Ubrali jsme nohu z plynu, Dukla u nás byla blíž, dostupovala nás při rozehrávce a my začali být hrozně nepřesní. Nahoře jsme ztratili pohyb, obraz hry se rázem vyrovnal. Škoda naší tyče po standardce, kdy jsme soupeře mohli definitivně zlomit. Celkově tam bylo až moc ztrát, po střídání jsme ztratili herní rytmus.
|
Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion
Našel ho aspoň Vasil Kušej, který se v lize trefil poprvé od října?
Mám z něj radost. Nebylo to pro něj vůbec jednoduché období. U nás i v dalších klubech vždycky hrál v základu a byl nebezpečný. I ve Slavii měl skvělé jaro, výborně vstoupil do nové sezony, ale každý hráč prostě vysokou výkonnost po celý rok neudrží. Něco na vás padne, nejde vám to a pak je důležité, jestli se z toho zvednete, jestli vám pomůže tým.
To se děje?
Nejvíc si samozřejmě musíte pomoct sám. Určité světýlko tam bylo proti Barceloně, kdy dal i gól, ale jinak to prostě nebyl on. O to víc mě těší, jak vstoupil do duelu na Dukle. Zase to byl ten přímočarý Vasil, probíhal obranou soupeře, měl dobrý pohyb. Dělal přesně to, v čem je nejsilnější. A hlavně: dal gól, který každý ofenzivní hráč kvůli sebevědomí potřebuje.
Příležitost dostal v základní sestavě po delší době i Muhammed Cham. Proč?
Protože se nám posledních deset nebo dvanáct dnů hodně líbil. Urazil kus cesty ohledně pohybových věcí, byť v soubojích pořád musí přidat. Ale dobře trénuje a snaží se dostat nahoru, dali jsme mu šanci, protože jsme tušili, že by v zápase mohl být prostor pro jeho typické průnikové přihrávky. Určitě to byl jeden z jeho nejlepších výkonů ve Slavii.
Mimochodem, blíží se návrat některého z marodů? V týdnu hrajete pohár v Jablonci, příští víkend derby se Spartou.
Vypadá to teď lépe: Tomáš Vlček a Igoh Ogbu už byli na lavičce a naši doktoři a fyzioterapeuti dělají všechno pro to, abychom uschopnili Lukáše Provoda právě na derby. Nechci to zakřiknout, ale prognózy po jeho prvním individuálním tréninku byly dobré. V příštím týdnu by se mohl připojit i David Moses. Některým hráčům, kteří se vrací, bychom mohli dát prostor třeba na poločas v derby béček v Edenu.
Co další jména?
Youssoupha Sanyang pořád ještě řeší zranění ze soustředění, kde si narazil žebra, což ho omezuje v pohybu. David Douděra bude chybět minimálně do repre pauzy, ale spíš déle. Má trhlinu v lýtkovém svalu, což je doba rekonvalescence zhruba čtyři až šest týdnů.
|
Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý
Zapomněl jste na brankáře Jindřicha Staňka, který utkání sledoval také pouze z tribuny. Co je s ním?
Jindra má zranění, které se u něj objevilo už potřetí během jediného roku. Jde o specifickou věc, která mu nevadí při chytání, pádech ani odrazech, ale limituje ho v rozehrávce. Má tam drobný nález a hrozí, že by mohl vypadnout na delší dobu, což jsme nechtěli riskovat. Proto zápas na Dukle vynechal a ani v úterý v Jablonci nenastoupí. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.
Už na podzim jste si vyzkoušeli, že Jakub Markovič je zdatný náhradník.
Právě. Víme, jaké má Marky kvality, máme v něm super gólmana, takže potom je celá ta změna samozřejmě jednodušší. Kdyby nikdo jiný nebyl, Jindra by zápas normálně odchytal, ale přišlo doporučení, abychom mu ulehčili. A před derby si řekneme.