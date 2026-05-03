Chance Liga 2025/2026

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

  7:00
Už za týden může být jasno. Navíc v utkání s největším rivalem. Když slávističtí fotbalisté v nadstavbovém derby porazí Spartu, obhájí ligový titul. „Je to příjemný bonus, ale samozřejmě i kdyby tahle možnost nebyla, chtěli bychom derby vyhrát. Na soupeře chceme vlítnout a zvítězit,“ burcoval kouč Jindřich Trpišovský po vítězství 2:1 nad Libercem.
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský není spokojený s výrokem rozhodčího v zápase s Libercem. | foto: ČTK

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.
Brankář Slavie Markovič během utkání s Libercem.
Které se nerodilo snadno.

Slávisté sice už v první půli vedli 2:0, na startu té druhé ale rychle snížil Mahmič, což domácí nakoplo. Vyhrocený závěr však hosté zvládli.

„Vážíme si cenného vítězství a děkujeme fanouškům za skvělou podporu. V první půli jsme po standardce vedli 2:0, dobře jsme bránili a nepouštěli soupeře do šancí. Zápas se pak zjednodušil, soupeř nakopával míče a byl to boj o odražené balony. Vyloučení domácích nám pomohlo hru kontrolovat. Kluci to odbojovali a jsem rád, že jsme takto náročný duel zvládli,“ hodnotil na tiskové konferenci.

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Zápas byl hodně rozkouskovaný a emotivní. Viděl jste to podobně?
Ve druhé půli určitě. V té první mi přišlo, že fotbalovějších pasáží bylo víc, i když jsme si nevypracovali tolik zajímavých momentů směrem dopředu. Druhý poločas už byl vyloženě soubojový, plný přerušení a střídání. Čistý čas byl asi velmi nízký, soubojů a faulů tam bylo extrémně moc. Ve vypjatých zápasech se to ale občas stává – na rozdíl třeba od našeho utkání s Olomoucí před týdnem, kde byl čistý čas vysoký. Je to těžké i pro rozhodčího, když se v rychlosti srazí dva hráči. Abyste tyto situace zvládli, musíte mít kvalitu správně je vyřešit. Ke konci už byl míč v podstatě častěji ve vzduchu než na zemi.

Během střídání nastaly zmatky. Mojmír Chytil měl jiné číslo a musel si ho přelepit, navíc jste mohli střídat šestkrát kvůli soupeřově zranění hlavy.
Něco podobného jsem zažil snad jen jednou na Fenerbahce. Byly prohozené dresy v zápase. Mojmír měl jít s Vlčkem na hřiště, musel se předělat Isifeho dres a najednou tam jít právě Isi, který v tu chvíli dres neměl. Kustodi odvedli ve spěchu skvělou práci, ale bylo to pro nás nepříjemné. Byly tam i zdravotní problémy, počítali jsme i s kvótou pro hráče mimo EU. Nakonec jsme měli dva čerstvé hráče uprostřed, kteří to zvládli.

Hráči Slavie slaví vedoucí gól na hřišti Liberce.

Otázka na Davida Juráska – dočkal se gólu po dlouhé době, naposledy skóroval před čtyřmi roky. Jak hodnotíte jeho výkon?
Pevně doufám, že se nám ho podaří vrátit do formy, ve které dřív byl, protože je to skvěle vybavený český hráč. Jsou u něj samozřejmě i nějaké minusy, na kterých intenzivně pracujeme, ale vlastně mě překvapilo, že se bodově více neprosadil už v zahraničí. Právě to je totiž jeho velká přednost. Jeho gól ze standardky nesmírně pomohl.

Jak ho vlastně vnímáte?
On je přesně ten typ hráče, kterého máme v týmu rádi – je silný, fyzicky skvěle připravený, dynamický a má výbornou akceleraci. Když od nás tehdy odcházel, říkal jsem, že ztrácíme našeho největšího vytvářeče šancí. Pořád si myslím, že má ještě velkou rezervu a může být mnohem lepší. Zvlášť, až budeme hrát na lepších terénech, které mu vyhovují o poznání víc než tahle soubojová utkání.

Loket, který uspal Hodouše. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Bez ohledu na to, jak dopadne Sparta, už za týden můžete doma oslavit titul.
Strašně moc si toho vážíme. V průběhu sezony jsme totiž byli i ve složitých situacích, ať už kvůli bodovým ztrátám, nebo kvůli absencím. Měli jsme období, kdy jsme to táhli bez osmi hráčů základní sestavy. Skutečnost, že máme tuhle možnost rozhodnout už pět kol před koncem, je prostě skvělá.

Při výběru posil často dáte na vzájemnou konfrontaci. Zaujal vás dnes někdo z kádru Liberce?
Liberec momentálně staví opravdu zajímavý a velmi pracovitý tým. Je strašně těžké proti nim hrát a takticky se do jejich obrany dostává jen ztěžka. Jejich hráči ale obstojí i v těžkých zápasech, zvládli to i s námi, dokazují to každý týden. Třeba Mahmič, bohužel, připravovali jsme se na něj, krásně to trefil. Viděli jste sami, jak je to s nimi náročné po fyzické i fotbalové stránce. Na takové hráče jako Diakité nebo N’Guessan někdy nenarazíte ani v Evropě. Nebylo to vůbec jednoduché utkání, hráči Liberce extrémně poctivě pracují, pomáhají jim tito mladí hráči, ti zkušení, jako Koubek nebo Mikula, to pak celé dobře řídí.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Pardubice
vítěz 1. semifinále
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
vítěz 2. semifinále
Bohemians
2. 5. v 15:00 a 10. 5. v 17:00
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
