Desátá výhra, ale Trpišovský ocenil také soupeře. Diouf může být nejdražší, řekl

Slavia na jablonecké Střelnici vedla v utkání 12. kola po gólech Micheze a Lingra už o dva góly. Potom se ale parádně levačkou prosadil domácí Čanturišvili a hosté se o výsledek v závěru báli.

„Byl to snad jeho první gól levačkou v životě,“ žasl Trpišovský. „Ale nádherný,“ uznal vzápětí.

„Pro nás to na konci bylo dost náročné. Museli jsme zabrat, ustát spoustu složitých momentů. Ale tři body jsme tady získali zaslouženě.“

V lize jste vyhráli už podesáté v řadě. Bylo to před zápasem téma?

Nebylo. Spíš jsme se soustředili na zápas jako takový. Po reprezentační přestávce, bez vykartovaných Douděry s Oscarem. Věcí, které nám nenahrávaly, bylo víc.

Ale tabulce dál vévodíte s šestibodovým náskokem.

Z třiatřiceti možných bodů jich máme jednatřicet, což je neskutečný a v konkurenci, která v lize je, skoro až unikátní stav. Ale zároveň znovu zopakuji, co jsem říkal už po derby. Pořád je ve hře strašně moc bodů, postavení v tabulce teď o ničem nerozhoduje.

Co za úspěšnou sérií vězí?

Především týmová práce. Táhneme za jeden provaz a všechno směřujeme ke sportovnímu výkonu, k tomu, aby byl tým maximálně vyladěný. Nejde jen o to hezké, co na hřišti dobře vypadá. Ze všeho nejvíc je důležitá černá práce, podstupování soubojů, vyndavání centrů z vápna v závěru, ochota strčit hlavu a nohu do každého souboje.

Prvního gólu po svém návratu z Nizozemska se dočkal útočník Lingr.

A nakonec to byla vítězná branka, takže tím líp. Jeho výkony však byly dobré i v předešlých utkáních, na Bohemce patřil k nejlepším, hodně nám pomáhal pracovitostí, obětavostí, ale je jasné, že na góly je s tím svým naturelem zvyklý. Dostal skvělý balon pod sebe, krásně zakončil. Super.

Už dotrénoval manko, s kterým přišel? Často jste o tom v rozhovorech mluvil.

Myslím, že se ještě o pár procent může zlepšit. Tím, že tady už byl, dobře víme, kam až se může dostat. Rád ho zase vidím šťastného, pořád se usmívá, má spoustu energie a chce se za každou cenu předvést. Střídali jsme ho kvůli koňaru i kvůli tomu, že jsme chtěli na hřiště dostat Mojmíra Chytila. Přemýšleli jsme o tom, že bychom stáhli Tomáše Chorého, kterému se tentokrát tolik nedařilo, ale v závěru by nám chyběly jeho centimetry.

Jak se vám líbil výkon Micheze, který dal svůj první gól, ale poctivě pracoval i dozadu?

Moc. Góly a body obecně jsou jedna z věcí, kterou od něj čekáme. Víme, že v sobě produktivitu má, ale líbila se mi i jeho hra dozadu. Dobře navazoval soupeře, vybavuju si situaci z první půle, kterou zachránil. Správně uplatňuje svou rychlost a dynamiku, zvyká si na intezitu hry, což bylo vidět ve druhé půli, kdy už dopředu neměl takovou sílu. Na první dobrou bych však řekl, že zahrál ještě lépe, než jsme čekali.

Asistenci u jeho gólu si připsal Diouf, který naopak dál potvrzuje skvělé výkony z úvodu sezony.

A to měl ze středu na čtvrtek desetihodinový přelet, protože hrál se Senegalem v Malawi. Před časem jsem říkal, že nejsem rád, když má body, protože o něj pak rychleji přijdeme. Teď už je to ale jedno.

Protože o něm skauti z Evropy dávno vědí?

Přesně tak. Proto svoje tvrzení otáčím a říkám: čím víc bodů, gólů a asistencí, tím lépe, protože za něj dostaneme víc peněz. Snad u nás vydrží co nejdéle. Ale pokud si udrží současnou formu a nastavení, může z něj být jednoho dne klidně vůbec nejdražší hráč v historii české ligy.