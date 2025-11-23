Ještě lepší Chorý, chvála pro Chaloupka. Ale k zápasu měl kouč Trpišovský výhrady

Minule v Plzni dali slávisté pět branek, doma proti Bohemians se prosadili třikrát.
„Ale zápas jednoduchý nebyl. Bohemka potvrdila dobrý výkon ze Zlína. Aktivní, běžecky náročný, nahoře měli rychlé hráče, kteří nám dělali problémy. Kupili jsme nevynucené chyby, k tomu jsme často volili špatná řešení v ofenzivě. Do vedení jsme se dostali, i když náš výkon nebyl ideální,“ pokračoval slávistický kouč.
O čem ještě po vršovickém derby mluvil?
O nekvalitním prvním poločase: „Přestože jsme vedli, soupeři jsme odevzdávali jednoduché míče. Nebyli jsme v zápase, měli jsme spoustu pozdních reakcí, nedohraných situací v poslední třetině hřiště. Nebylo to jednoduché ani pro naše obránce, kteří na kluzkém terénu museli nahánět rychlé hráče soupeře. Nebyli jsme spokojení, i proto jsme do druhého poločasu změnili rozestavení. Vzadu jsme pak už byli přece jen pevnější.“
O útočníkovi Tomáši Chorém, který je v posledních zápasech produktivní: „Je v dobrém rozpoložení, určitě nejlepším v aktuální sezoně. Všichni víme, co se stalo v létě, kvůli trestu nám vypadl, navíc ani zdravotně to nebylo ono. Teď vypadá dobře nejen on, ale třeba i Lukáš Provod. Na rozdíl od minulé sezony, kdy jsme byli na začátku podzimu rozjetí, ale před zimní pauzou jsme dohrávali na krev, teď cítím z mužstva opak. Chorase jsem chválil už v Plzni, skvěle hrál i za reprezentaci. Je plně koncentrovaný na hru, na výkon, uhrává spoustu těžkých míčů, fyzicky je na tom skvěle. Z mého pohledu je ještě o chlup lepší než v minulé sezoně.“
O dobrých výkonech stopera Štěpána Chaloupka, který má za sebou debut v národním týmu: „Občas se mi zdá, že hráči po prvním startu v repre nepodávají v klubu tak dobré výkony, ale to nebyl Chalyho případ. Byl znovu dominantní a já z něj mám čím dál větší radost. Hodně jsme o něj stáli, prošel si náročnou cestu. Sledoval tým, učil se, pak naskakoval, když musel. I lidi z jeho okolí mi říkali, že pokud získá pevnou půdu pod nohama, jeho výkony porostou. Je silný v obou pokutových územích, dobře se rozhoduje. Jsem rád, že máme dalšího českého hráče, který je komplexní. Taky za poslední měsíce něco shodil na váze. Chtěli jsme, aby byl atletičtější, jeho rychlostní parametry jsou teď na vysoké úrovni.“
O návratu zraněných stoperů Tomáše Holeše a Igoha Ogbua: „Oběma zatím chybí herní praxe, ale jsme rádi, že už zase máme z čeho vybírat. Tomáš nám pomohl na konci zápasu v Plzni a proti Bohemce jsme zvažovali jeho nasazení do základní sestavy. Nakonec jsme i vzhledem k tomu, že hrajeme už v úterý, rozhodli jinak. Je v plném tréninku, jen se potřebuje dostat zpátky do zápasového tempa.“
O poločasovém střídání Christose Zafeirise: „Už den před zápasem měl zvýšenou teplotu. Ke konci poločasu si o střídání řekl sám. Během reprezentační přestávky trénoval v Řecku, kde bylo pětadvacet stupňů. S týmem pak letěli do Maďarska, kde naopak teploty při zápase klesaly pod nulu. Možná jen někde prostydl.“
O sérii s Jaroslavem Veselým, trenérem Bohemians, kterého pokaždé porazil: „Klidný jsem nebyl, protože vím, že každá série jednou končí. S Jardou jsme se potkali v Hradci Králové na utkání jedenadvacítky, seděli jsme vedle sebe a připomínal mi to. V Bohemce odvádí skvělou práci, být tak dlouho u jednoho týmu, když se mu tak často mění kádr, je obdivuhodné. Myslím, že proti nám odehráli jeden z nejlepších zápasů za poslední dobu. A my můžeme děkovat našim rozdílovým hráčům, kteří utkání zlomili.“