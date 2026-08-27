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Chance Liga 2026/2027

Trpišovský o nováčcích: Teprve se ukáže, kdo bude posila. Kafe s Priskem? Šel bych

David Čermák
Jiří Čihák
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Vysíláme   10:00
Potřicáté se jako trenér Slavie postaví Spartě. Největší fotbalový zápas v Česku se hraje v neděli na Letné poprvé od květnového skandálu v Edenu. Tehdy vzájemný souboj tradičních rivalů přerušili fanoušci, kteří vběhli na plochu. Kouč Jindřich Trpišovský vzpomíná: „Měl jsem v hlavě prázdno. Pořád jsem čekal, jestli někdo přijde a řekne, že se to nestalo.“

Rozstřel

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V pořadu Rozstřel mluvil tři dny před 318. derby o slávistickém vstupu do sezony, nováčcích v kádru, Chorém i Douděrovi či o nečekaném zájmu o stopera Holeše. A tématem byl samozřejmě i večerní los Ligy mistrů.

„Naši mlaďoši mi trochu vyrazili dech, když říkali, že by rádi dostali Paris St. Germain venku, aby si ty hráče prohlédli zblízka. Z jejich pohledu to chápu, ale myslím, že by to byl docela kolotoč,“ orosil při té představě Trpišovský. „Já bych si moc přál Manchester United, chtěl bych se podívat na Old Trafford, protože to je chrám fotbalu.“

Se Slavií se do Ligy mistrů chystá potřetí, ale dál v ní čeká na premiérové vítězství.

Hostem pořadu Rozstřel je Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. Pořad moderují David Čermák a Jiří Čihák.

„Vnímám to jako velkou motivaci, nikoli pro sebe, jako spíš kvůli Slavii. Ta v Lize mistrů vyhrála jediný zápas ještě na Strahově, ovšem v Edenu se jí to zatím nepovedlo. Když vidíte mužstva, která jsou v osudí, je těžké si tady něco říkat a vyhlašovat, ale letos to prostě musíme zvládnout za každou cenu. Dát Slavii a jejím fanouškům vítězství v nejlepší soutěži světa, ideálně doma, je teď moje meta.“

A zdaleka ne jediná.

Už v neděli jdou červenobílí do derby na Letné a liga se těší na další souboj Trpišovský versus Priske. „Pro nás je to samozřejmě velký soupeř a chápu, že to pro někoho může být vděčné téma. Ale myslím si, že když tam dole stojíte, je vám úplně jedno, kdo je zrovna na druhé straně,“ zmínil kouč Slavie.

V Anglii kdysi trenéři a velcí rivalové i po vypjatých bitvách chodili na skleničku či kafe. Ferguson, Wenger, Mourinho nebo třeba Benítez. Trpišovskému se ta tradice líbí: „Umím si představit, že by něco podobného proběhlo i tady. Přece jen: Pořád je to jenom sport.“

Ve studiu iDNES.cz mluvil o dojmech z posledních dvou zápasů před derby, v nichž Slavia ztratila body, a rozebral i letní obměnu kádru, nejvýraznější za poslední roky: „Vždycky si přejete, aby noví hráči uspěli, aby se zapracovali co nejdřív. Ale schválně říkám noví hráči a ne posily: těmi se teprve můžou stát, někomu se to povede, někomu ne. A málokdy se stane, že nový hráč v novém týmu hned hraje roli, kterou měl předtím.“

Což zatím poznává i Slavia.

„A to si vezměte, že ještě deset hráčů bylo na mistrovství světa a máme problém je dostat do provozní teploty. Ti by taky těm novým víc pomohli. Ale po pěti kolech je složité hodnotit, kdo zapadne a kdo ne. Bude chvíli trvat, než si řekneme, kdo je opravdová posila.“

Už nedělní derby však může leccos naznačit.

Hostem pořadu Rozstřel je Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. Pořad moderují David Čermák a Jiří Čihák.
Hostem pořadu Rozstřel je Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. Pořad moderují David Čermák a Jiří Čihák.
Hostem pořadu Rozstřel je Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. Pořad moderují David Čermák a Jiří Čihák.
Hostem pořadu Rozstřel je Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. Pořad moderují David Čermák a Jiří Čihák.
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Fotbal v sezoně 2026/27

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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