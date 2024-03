Staněk na soupisce pro Evropskou ligu. Slavia využila brankářskou výjimku

Že půjde mezi tyče v úvodním osmifinále právě sedmadvacetiletá posila z Plzně, je nyní dost pravděpodobné. Staněk si po příchodu do Edenu poranil lýtko a debutoval až v neděli na Letné proti Spartě (0:0).

S evropskými zápasy však zprvu nepočítal.

AC Milán – Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Vždyť Slavia ho oželela na pohárové soupisce, kde mohla před startem vyřazovací části udělat jen tři změny. Místo nového brankáře raději dopsala stopera Zimu a dva levonohé borce Dioufa se Zmrzlým.

Klub avizoval, že pro Evropskou ligu počítá do brány s Alešem Mandousem.

„Nebylo to jednoduché rozhodování, ale Jindrův zdravotní stav nám to nakonec hodně usnadnil,“ vysvětloval trenér Jindřich Trpišovský v době, kdy se zdálo, že Staněk kvůli zranění start vyřazovací fáze stejně nestihne. „Navíc díky Alešovi jsme se do osmifinále dostali, takže by stejně s největší pravděpodobností zahajoval vyřazovací fázi on.“

Ale co teď?

„Zimní brankářská posila bude trenérům k dispozici už ve čtvrtek, kdy rozehrajeme osmifinále Evropské ligy na San Siru proti AC Milán,“ píší slávisté o Staňkovi.

Využili výjimky v řádech, která říká, že „pokud klub nemá kvůli dlouhodobému zranění či nemoci dispozici alespoň dva brankáře na tzv. listu A, může nouzově dopsat nové jméno.“

Za dlouhodobé považuje UEFA takové zranění, které hráče vyřadí minimálně po dobu jednoho měsíce, což Kolářův případ podle všeho splňuje. Slavia samozřejmě musela poskytnout nezbytnou lékařskou dokumentaci. A kdyby UEFA chtěla, mohla by dle regulí do Edenu poslat svého člověka, který by na náklady klubu dotyčného hráče prohlédl.

Slavia bližší podrobnosti ke Kolářově zranění nezveřejnila, minulý týden ve středu byl však ještě mezi náhradníky při pohárovém derby v Edenu (2:3 po prodloužení).

Kromě Mandouse a nově dopsaného také Staňka má Slavia na pohárové soupisce také jedenadvacetiletého Jana Sirotníka, který patří mezi odchovance klubu. Před zápasy s AC Milán se na seznamu objevili rovněž dva gólmani z dorostu: devatenáctiletý Adam Dvořák a osmnáctiletý Stefan Jovanoski.

Na soupisce pro evropské poháry může být až pětadvacet fotbalistů, z nichž aspoň čtyři musí být odchovanci starší jedenadvaceti let. Jelikož parametry takového hráče splňuje pouze stoper Tomáš Vlček, musela Slavia na základě pravidel UEFA počet hráčů na soupisce snížit o tři na dvaadvacet včetně dvou brankářů.

Podobně jako v minulých sezonách tak bude využívat i fotbalisty z listu B. Na ten může před každým zápasem zapsat hráče mladší 21 let, kteří v klubu působí nepřetržitě alespoň dva roky, nebo tři roky s maximálně jedním ročním hostováním. Jedním z nich je například i dvacetiletý Matěj Jurásek, který má však zkraje jara zdravotní problémy.