Staněk: Zápasový stres už mi chyběl. Kouč ho vychválil, pro jaro je jedničkou

Že lídr tabulky v úvodním jarním kole udolal urputně bránící Mladou Boleslav (1:0), je pochopitelně i jeho zásluha. Byl pozorný při centrech v závěru, vyškrábl na roh střelecký pokus Kostky.

„Těšil jsem se na to,“ zářil v rozhovoru pro klubovou televizi. „Zápasový stres už mi fakt chyběl.“

Lehce upravil účes, znovu mu narostly vousy, které v létě po operaci ramene symbolicky shodil. Taky se vrátil jako tatínek dvou holčiček, dvojčátka Rosálie a Thea se narodila zkraje roku.

Po návratu po sedmiměsíční pauze hlásil: „Byl jsem zdravě nervózní.“

„Jeho největší předností je nastavení, musím říct, že jsem s ním moc spokojený,“ chválil Jindřich Trpišovský.

Bylo to přes zimu ve Slavii velké téma, které ve stínu španělské virózy i evropského krachu možná lehce zapadlo: Kdo bude na jaře brankářskou jedničkou?

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Tomáše Chorého.

„Rozhodli jsme se, že začneme s Jindrou. Nebyl důvod na nic čekat,“ vysvětlil hlavní trenér. „V pondělí jsme měli modelový zápas, jedenáct na jedenáct, něco jsme si zkoušeli a dali na jeho pocity.“

„Byl ve stavu, kdy mohl jít do brány. Samozřejmě, že mu po tak dlouhé pauze nějaká procenta do sta ještě chybí, ale potřebuje praxi. A my pak už nechtěli v rozehrané sezoně nic měnit a točit,“ navázal.

Staněk je číslo jedna a má důvěru. Jakub Markovič, který na podzim zářil v Baníku a vychytal si pozvánku do reprezentace, prozatím zůstane dvojkou. Na odchodu je dost možná Aleš Mandous, jenž Slavii po přestupu Antonína Kinského do Tottenhamu zbyl coby jednička pro lednové zápasy Evropské ligy.

„Hodně si jeho přístupu vážím a jsem rád, že měl možnost se ukázat,“ pravil Trpišovský. „Řeší teď nějaké zajímavé věci ze zahraničí, uvidíme, jak to s ním bude.“

Ale zpátky ke Staňkovi: „K tomuhle momentu jsem směřoval celou svou přípravu. Abych měl vůbec možnost říct trenérům, že jsem připraven,“ popisoval vlastní pocity.

V posledních měsících dřel hlavně individuálně. Na soustředění do španělské Marbelly si vzal i osobního kondičního kouče, aby se vrátil do top formy.

Jindřich Trpišovský na děkovačce po výhře nad Mladou Boleslaví, před ním Jindřich Staněk.

I když je v Edenu už přes rok, byl to v neděli večer teprve jeho patnáctý zápas. Problémy se zraněním měl už před rokem, kdy po přestupu vynechal pět soutěžních zápasů. A poté, co si v létě zrakvil rameno na Euru v posledním utkání skupiny proti Turkům, věděl, že ho čeká nejdelší pauza v kariéře.

„Vrátím se silnější,“ přesvědčoval, když mu lékaři po magnetické rezonanci oznámili: „Máš luxaci ramenního kloubu.“

Následovala náročná operace a ještě náročnější cesta zpátky do brány. V mezidobí Slavii okouzlil už zmiňovaný Kinský, původně záskok, který se během půlroku vyšvihl až do Anglie.

I díky tomu mohl jít Staněk hned na startu ligového jara znovu do akce. „Je fantastické, že jsme první zápas zvládli za tři body,“ těšilo ho po hubeném výsledku 1:0. Než rozhodl útočník Tomáš Chorý, jeho bývalý parťák z Plzně a velký kamarád, slávisté se proti Mladé Boleslavi doma trápili.

„Věděli jsme, že první zápas bude strašně těžký,“ hodnotil Staněk, který si cenil především vychytané nuly. „Věřím, že se ještě rozjedeme a výsledky budou přesvědčivější.“