Byl větší a větší. Půjčil si kšiltovku od trenéra, pak Staněk vyrostl ke třetí nule

Teď nemluvíme o břevnu, které po půlhodině napálil liberecký útočník Luka Kulenovič. I kdyby z toho padl gól, který by vyrovnal skóre na 1:1, pořád by měla Slavia spoustu času, aby se z úderu vzpamatovala a restartovala. Ale kdyby Kulenovič trefil v 65. minutě, mohla to být rána na solar.

Nebyla.

Díky Staňkovi, který zasáhl bombasticky třikrát za sebou.

Třikrát proti stejnému střelci.

Chorvat Luka Kulenovič si nejprve první možnost připravil sám pro sebe, když silou i důvtipem přemohl reprezentačního stopera Zimu, a pak se k němu dvakrát odrazil míč. To se málokdy vidí.

Bum do Staňka.

Bum do Staňka.

Bum do Staňka.

„Jestli chcete mít úspěšný tým, potřebujete od brankáře důležité zákroky. Upřímně řečeno, kdybychom dostali od Liberce gól, nevím, jestli bychom zvládli zvítězit. Měli jsme toho plné brýle. Proti Liberci jsme hráli na morál,“ viděl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Jeho brankář neudělal jediný pohyb navíc, přesto v 65. minutě pokaždé dokonale vykryl prostor. „V tom si Jindra libuje. Jeden na jednoho. Přišlo mi, že je větší a větší, bránu opticky neustále zmenšoval,“ dodal kouč.

Jasně, kdyby soupeř Kulenovič trefil z deseti metrů po zemi k tyči, zřejmě by Staněk zasáhnout nestihl, ale taková situace nenastala během kratičké pasáže ani jednou. Souboj Kulenovič versus Staněk měl jasného vítěze, což ostatně na závěr stvrdil i pohled na výsledek. Slavia versus Liberec 3:0.

Zkresluje to, slávisté se sice prokousali (poprvé od třináctého kola) průběžně na první místo tabulky, ale kdo ví, jak by to dopadlo nebýt Staňka. „Souhlasím, má velký podíl na tom, jak to všechno dopadlo. Chytil trojšanci během pěti vteřin. Po opakovaných střelách nikde nezůstal ležet a vždycky byl na správném místě,“ uznal liberecký trenér Luboš Kozel.

Faktor Staněk rozhodl. Ačkoli se mu během duelu dvakrát nepovedl výkop, na lajně byl bezvadný.

Třetí ligový zápas za Slavii, třetí čisté konto. Vynecháme-li sedmigólový příděl, který Slavia dohromady schytala v osmifinále Evropské ligy proti AC Milán, je Staňkovo slávistické jaro nulové. Po zimním padesátimilionovém přestupu z Plzně nejprve odložil ochrannou helmu, pak si obnovil zranění lýtka a když se konečně vyléčil a vystřídal konkurenta Aleše Mandouse, působí v brance neprůstřelně.

0:0 v derby se Spartou.

4:0 s Teplicemi.

3:0 s Libercem.

Pokud se nestane nic zvláštního, právě Staněk povede fotbalovou reprezentaci do pátečního přípravného utkání v Norsku, což je první zápas pro nového trenéra Ivana Haška.

„Předvedl tři výborné zákroky. Vím, že kdybych proměnil, mohli jsme si ze Slavie něco odvézt,“ mrzelo chorvatského útočníka Kulenoviče. Rodák z kanadského Toronta pochopitelně do kamery mluvil plynulou angličtinou, nicméně v šancích se chladnokrevně nezachoval. Vždycky mu scházel kousek, který by ho zklidnil, aby si poradil správně. Přezdívka LukaKu, kterou dostal v liberecké kabině, mu nepomohla. Jestli náhodou nevíte, Lukaku je belgický tank, který se v podobných situacích uprostřed šestnáctky zpravidla nemýlí.

Tři střely během pár sekund volaly po gólu: „Dobře jsem si míč zpracoval, dostal se před Zimu, ale pak jsem možná střílel zbytečně zbrkle a Staněk zasáhl napoprvé. Napodruhé to bylo ode mě spíš intuitivní a napotřetí Staněk výborně zasáhl rukou. Skvělý brankář. Klobouk dolů před ním.“

Luka Kulenovič z Liberce (vpravo) poté, co neproměnil šanci v utkání se Slavií.

LukaKu nic, za hrdinu byl Staněk.

„Ve všech důležitých chvílích nás podržel. To on nás svými zákroky nastartoval, abychom pak ještě přidali dva góly. Super zápas od Jindry. Jemu můžeme děkovat, že jsme vyhráli,“ reagoval útočník Václav Jurečka.

Ne, skutečně to pro Slavii nebyl jednoduchý zápas ve 25. ligovém kole. Dokonce si po hodině vyslechla pískot z tribun, když přepnula do pasivního módu a vracela Staňkovi míče od půlící čáry. Na svého brankáře se ovšem mohla spolehnout. Během prvního poločasu si Staněk doběhl ke střídačce pro černou kšiltovku, aby mu tolik nepřekáželo protivné slunce, a pak už začal čarovat.

„Přiběhl k nám, že potřebuje čepici, tak jsem mu chtěl v první chvíli dát svou bílou, ale přišlo mi to blbé. Za mnou se objevil asistent Milan Kerbr a podal mu svou. Navíc černou. To bylo lepší,“ s úsměvem vyprávěl trenér Trpišovský.

Teprve když náhradník Chytil pohotovou hlavičkou zvýšil na 2:0, mohl si Staněk oddechnout. V 83. minutě se kousek před svým pokutovým územím otočil na patách, vítězně si povyskočil a zašel se napít z bidonu, který měl položený za brankou.

„Když hrajete za Slavii, je vám jasné, že nebudete čelit deseti střelám za zápas. A ty, které na vás jdou, prostě musíte pokrýt.“ Co řekl po svém přestupu z Plzně, přesně potvrdil v neděli. Zatímco v Plzni zvládl během podzimu dvě nuly ze šestnácti ligových zápasů, ve Slavii má bilanci tři - tři.