Jako zeď. Staněk: Od toho tu jsem, abych míče zastavoval

Po kopu od praporku bleskově vyběhl tak, aby na růžku malého vápna stojícímu Tolnovi zmenšil střelecký úhel. Ránu střídajícího Guinejce pak perfektním skokem zlikvidoval.

Není divu, že je strakonický rodák Staněk v hodnocení redaktorů MF DNES v probíhajícím ročníku Fortuna ligy dosud nejlépe hodnoceným fotbalistou.

Pokud je zdravý, je v Plzni jasnou jedničkou. Momentálně si ani není možné představit, že by situace byla jiná.

Přestože to nechce přiznat, musí pro něj být zápasy proti Českým Budějovicím pořád svým způsobem speciální. Z jihu Čech pochází, v Dynamu strávil po návratu z dobrodružství na Britských ostrovech téměř pět sezon.

„Extra motivaci jsem necítil. Je ale pravda, že jsem tu jako host byl poprvé,“ líčil krátce po skončení vítězného duelu. „Celkově to už však byl asi třetí nebo čtvrtý zápas, který jsem proti Českým Budějovicím chytal.“

V pětadvaceti už toho prožil hodně. A pokud i dál udrží laťku, kterou si svými výkony nasadil, může si být jistý, že mu fotbal spoustu krásných zážitků ještě nabídne. Vždyť vzhledem k tradiční dlouhověkosti na gólmanském postu má většinu kariéry ještě před sebou.

Rozjetou ji má skvěle.

Plzeň drží v boji o titul, žádný celek neinkasoval méně branek než Viktoria.

„Byl to ohromně těžký zápas, s Dynamem to tak bývá vždycky. Jsem ale rád, že jsme to dokázali zvládnout, vstřelit gól a udržet nulu vzadu. Tři body jsou super,“ měl radost po víkendovém dramatickém triumfu.

Zákrok proti Tolnovi byl tím nejviditelnějším, Staněk měl ovšem daleko víc práce. Proti Budějovicím čelil šesti střelám na branku, což je pro Plzeň až netradičně vysoký počet. A třeba pokus Michala Škody lapil v úvodu střetnutí vskutku elegantně.

Start sezony přitom Staněk neměl dobrý. V létě se na soustředění zranil a po návratu jen kryl záda Aleši Hruškovi. Jakmile se ovšem dostal do branky, jasně ukázal, že nikoho dalšího už mezi tyče pouštět nehodlá. Nebylo by překvapením, kdyby kolem něj už nyní kroužili skauti zahraničních celků. Na podzim si poprvé zachytal i za reprezentaci.

Teď má před sebou výzvu největší: dotlačit Plzeň k titulu.