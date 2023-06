Jílek o kádru Sigmy, mentální síle i smlouvě na neurčito: Garance mi nedává

Splnil cíl; v uplynulé sezoně dovedl sigmáky poprvé do mistrovské skupiny v lize a prodloužil smlouvu netradičně na neurčito. Teď chce herní projev i šesté místo ještě vylepšit. Od evropských pohárů byli na Hané čtyři body a pokusí se o ně znovu, byť bez nejlepšího střelce Mojmíra Chytila, zato s Lukášem Julišem.

Nálada v týmu bývá na začátku bojů o místo v sestavě veselejší?

Je vlastně stejná jako v závěru sezony. Bylo by fajn, kdybychom výsledky z konce ročníku přenesli do té další.

K tomu má pomoct i Lukáš Juliš, volba číslo jedna za Chytila?

Oťukávali jsme i další hráče, ale pro mě i klub byl Lukáš jasnou prioritou. Zná prostředí, byl tady spokojený a sázel jsem také na osobní vazbu. Máme velmi dobrý vztah a víme, co od sebe čekat. Byl tady půl roku, který se mu povedl. I pro fanoušky je to zajímavé jméno. Navíc bude mít vekou motivaci a chuť, protože na Ibize si možná užil co se týče sluníčka, ale ne fotbalu. Sám řekl, že nám pomůže a góly dávat bude.

Útočník Lukáš Juliš na tréninku Olomouce.

Je jiným typem útočníka než Chytil, který udržel spoustu míčů. Změní se tvář Sigmy?

Je jasné, že Lukášovi bude oproti Mojmírovi něco chybět, ale může nám přinést zase jiné věci. Nechtěli bychom však kvůli tomu měnit herní styl.

Hráči, kteří do Sigmy v poslední době přišli, měli problémy se zraněními. Juliš je na ně náchylný, řešili jste to?

Mluvili jsme o tom před prvním tréninkem, že neměl rok stabilní zápasové vytížení a možná ani ne tréninkové, takže k němu budeme muset přistupovat individuálně, abychom předešli zraněním. Teď si trošku nabíhám, protože když se zraní, tak se řekne, že jsme to nepřizpůsobili.

Změna v realizačním týmu Kondiční trenér Vojtěch Smolák se přesunul do druholigového B-týmu Sigmy, který povede Tomáš Janotka. K áčku zamířil trenér z mládežnických výběrů Tomáš Oslzla.

Jak spokojený se složením kádru?

Jsem spokojený, že máme na začátku přípravy k dispozici téměř kompletní kádr. Podařilo se nám splnit úkol číslo jedna - přivést útočníka. Chtěli jsme doplnit stoperskou řadu po odchodu Poulola, což se nám Františkem Matysem rovněž povedlo.

Matyse berete ze Slavie s perspektivou do budoucna?

Když se podíváme do béčka, tak tam nemáme stopera v dlouhodobém horizontu s přesahem do áčka. Viděli jsme několik jeho zápasů, hrál ve Vyškově i přes nohu z levé strany. Sice v závěru moc nenastupoval, ale asi už měl Vyškov jiné priority. Měl by se během roku adaptovat a ukázat skutečnou kvalitu. Jsem přesvědčený, že má předpoklady.

Ty měl i Florent Poulolo, který po třech letech marného snažení o sestavu odešel do Mladé Boleslavi.

U Florenta byl problém, že v tréninkovém režimu patřil k nejlepším hráčům, ale pak ten přenos do zápasu nebyl takový. Pořád tam byl mentální blok, když měl odpovědnost. Bylo to kontraproduktivní a neměl dlouhodobější období, kdy by se prosadil. Ani jeho adaptace nebyla taková, jakou bych si představoval, aby lépe zapadl, uměl lépe česky. Tohle všechno byly indicie, proč jsme se dívali po někom jiném.

Vojtěch Křišťál se připojí do přípravy až po konci smlouvy v Jihlavě od 1. července. Štve vás, že ho klub neuvolní dřív?

Pro něj je to komplikace, ale byl jsem s ním v kontaktu, ještě minulý týden jsme si volali a říkal jsem mu, ať je klidný, aby nepanikařil, že tady není na začátek. Nemá mu co utéct. Kondiční věci si udělá v domácích podmínkách. Do budoucna může být zajímavým hráčem pro ligu.

Počítáte s ním na pozici pravého beka, nebo stopera?

Když jsem se díval na Jihlavu, tak to může být i pomalu křídelní nebo středový hráč. Je fajn, že si vyzkoušel všechny posty, ale my jej bereme na pozici pravého obránce, byť přesah do stopera je zajímavý. Má velmi dobré rychlostní dispozice a právě rychlost nám v některých zápasech chyběla.

Záložník Jan Fortelný pokračuje na hostování ze Sparty. I když toho neodehrál na jaře moc, vás přesvědčil?

Zdraví mu na jaře nedrželo, slibovali jsme si od něj víc, co se týče vytížení. Když ale šel za béčko ve Vlašimi, tak zápas odehrál výborně, ukázal charakter a kvalitu, v závěru sezony pomáhal i nám. Ještě neukázal potenciál, jaký má. Věřím, že mu teď bude držet zdraví a pomůže nám více.

Jen individuálně se připravuje klíčový útočník Antonín Růsek. Kdy ho pustí ploténka do hry?

Posun je, že odezněly veškeré primární problémy, kdy měl brnění v noze a omezovalo jej to i bez zátěže. Teď je třeba adaptovat oslabený nerv do zátěže a to chce čas. Jeho aktuální stav mu umožňuje běžecký trénink, takže doufám a modlím se k tomu, aby byla vsazená zpátky a nebyla vyhřezlá. Malý progres je, ale já bych si představoval rychlejší rekonvalescenci.

Začíná ještě někdo se zdravotním omezením?

Kuba Přichystal je v plné zátěži, veškeré individuální věci před vstupem do sezony absolvoval na vyšší bázi než ostatní hráči, protože měl delší výpadek. Jediné lehké omezení má Filip Zorvan, ale jsou to drobnosti.

Jak jste přišli na nigerijského útočníka Yunusa Muritala, kterého zkoušíte?

Dostáváte tipy na hráče. Kdyby byl Tonda Růsek zdravý, tak by to asi naše priorita nebyla, ale když je zraněný, je naší povinností se na tyhle hráče dívat. Maltská ani lotyšská soutěž nejsou asi úplně tak kvalitní, ale když se podívám zpětně na jeho CV, tak tam nejsou špatné věci. Máme jej na týdenní zkoušku.

Olomoučtí fotbalisté se radují z gólu proti pražské Slavii.

Teď je boom, že chtějí všichni vysoké africké hráče dopředu.

Spíše se to tak u nás sešlo. Typologicky to není hráč jako Tijani nebo Olatunji. Nemá takovou figuru. V součinnosti vypadal zajímavě a běžecky i rychlostně velmi slušně.

To vypadal na jaře za béčko ve druhé lize také Moses, nebyla šance jej vyzkoušet?

Šance byla, ale k béčku přichází jako trenér Tomáš Janotka a my jsme chtěli, aby měl tým pohromadě, na hráče si sáhnul a měl je k dispozici i v zápasech, aby tam nebyla fluktuace mezi áčkem a béčkem. Bavili jsme se o posunu hráčů jako Jirka Spáčil, Štěpán Langer, kluci, kteří tady prokazovali výkonnost. Ale dívali jsme se na to z hlediska zdravotního, že měli výpadek, je tady konkurence. Chtěli jsme mít dva týmy pohromadě a netahat hráče, kteří by neměli herní vytížení u nás a ztráceli jej i v béčku. Nebylo to jednoduché, protože jsme zvyklí, že se pár hráčů posune, ale teď jsme se k tomu postavili takhle a nikdo neříká, že to za pár týdnů nemůže být jinak.

Může ještě někdo odejít?

Nemám informace, že by na někoho byla nabídka.

Smlouvu až do sedmatřiceti prodloužil kapitán Radim Breite, jste za to rád?

Ano. Zaznamenal jsem nějaké kritické hlasy k délce smlouvy, ale Radim ji ještě na rok měl, plus byla prodloužená o dva roky. Je to hráč, který je dlouhodobě důležitý na hřišti i v kabině. Aby měl ve svém věku nějakou jistotu, tak se domluvil s klubem na těchto podmínkách.

Jan Navrátil měl také dobrou sezonu, ale prodloužil smlouvu pouze o rok.

Je potřeba vidět i věci, které s tím souvisí. Honza Navrátil dojíždí deset kilometrů a pokud mu vydrží zdraví, těžko bude za rok někam utíkat. Naopak Radim má zázemí úplně jinde a šlo mu o to, aby měl nějakou jistotu. Chápu to a není na tom nic špatného.

Navrátila jste oživili, měl i čísla. K pěti gólům se ve Slovácku ani nepřiblížil.

To bych nedával za zásluhu nám trenérům. Je to na hráči a mužstvu. Tým měl zápasy, kdy vypadal výborně a pak takové, kde byste mu nafackoval. Těmhle zápasům se musíme vyhnout a být pevnější. Navrc do toho zapadl, cítí důvěru a pak to ukazuje na hřišti. Pomohl nám také v rámci univerzality. Může nastoupit na křídle, na beku i uprostřed. Má pro nás platnost.

To jste viděl také u Lukáše Greššáka. Pustili jste ho s těžkým srdcem?

Bylo to složitější jednání. Stál jsem o to, aby pokračoval. Má přesah, co se týče postů - střední záložník, stoper. Dávalo to smysl také do kabiny, kde je důležitým článkem. Ale musíme brát v potaz zdravotní hledisko, které u něj bylo alfa omega, protože když už se do něčeho dostal, tak z toho vypadl. Tlačil jsem i na Laďu Mináře, abychom našli cestu k pokračování, ale je to už také kluk, který asi ví, že se kariéra chýlí k závěru, takže chce mít nějaké podmínky. Lukášovi bylo něco nabídnuto, ale rozhodl se pro jinou cestu.

U útočníka Davida Vaněčka byl v zimě optimismus, že si jej nachystáte po zranění kolena na léto, nakonec také odchází.

Upřímně jsem si myslel, že se dostane ještě do jiné pohybové kvality. Pro hráče kolem třicítky je problém se po takovém zranění vracet. Neřekl bych, že se dostal do stavu, v jakém přišel. Mohli jsme to prodloužit a ještě půl roku čekat. Ale musíme si uvědomit, že David tady byl dva roky a z toho rok a půl nehrál. Z tohoto pohledu by to byl luxus. Dívám se na to ale i z lidského hlediska, domluvili jsme se takhle, hodně jsme komunikovali, nároky a věci jsme mu ukazovali, kde bychom čekali, že bude a zatím není. Možná neřekl ještě poslední slovo, pokud někde dostane prostor, protože tady uměl ty góly v tréninku střílet, jen byl problém v pohybové složce.

Bral byste ještě někoho?

Nemáme teď prioritní volbu. Vždy se může stát, že něco přijde, ale musí to dávat smysl z pohledu ekonomiky i sportovního. Mužstvo je kvalitní.

Pro další útok na poháry?

Všichni trenéři vám řeknou, že budou chtít vyhrávat, hrát atraktivní fotbal pro diváky. Chtěl bych, aby mužstvo našlo vyšší vnitřní ambici, abychom se prezentovali dlouhodobě kvalitní výkonností a neměli takové propady, protože to byl důvod, proč jsme nevyšplhali o nějakou příčku výš. Je to o tom, abychom mužstvo přesvědčili, že na to má schopnosti. Půjdeme po mentální stránce, aby byla motivace na vyšší úrovni a my zvládali zápasy dohrávat.

Mimochodem, smlouva na neurčito je ve fotbale nezvyklá. Dává vám víc jistoty?

Každý trenér řekne, že každá smlouva je podepsaná na tak dlouho, na jak dlouho je podepsaná výpovědní lhůta. Nedává mi to žádnou garanci.