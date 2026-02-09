Chance Liga 2025/2026

Další Jihoameričan ve Spartě. Z elitního klubu z Francie přichází obránce Chavéz

Další posila fotbalové Sparty z jedné z elitních pěti evropských lig: na hostování do konce ročníku přichází ekvádorský reprezentační levý obránce Jhoanner Chávez z Racingu Lens, druhého týmu francouzské Ligue 1. Ve smlouvě je opce na přestup. Francouzský klub to uvedl na svém webu.

Jhoanner Chávez, nová posila sparťanských fotbalistů, v barvách RC Lens. | foto: Mike Egerton / PA Images / ProfimediaProfimedia.cz

„Ekvádorský obránce, který za Lens odehrál 23 zápasů, chce větší herní vytížení a připojuje se k nejúspěšnějšímu klubu v České republice. Jde o hostování s opcí na přestup,“ oznámil klubový web Lens. „Hodně štěstí do zbytku sezony, Jhoannere!“

Třiadvacetiletý hráč na levou stranu hřiště v současném ročníku za Lens i kvůli zranění neodehrál žádné utkání, na kontě má jen pár minut v říjnu za Ekvádor v přípravném duelu proti Mexiku. Ani loni na jaře kvůli zranění nehrál. Dlouho marodil s poraněním vazů v kotníku.

Ve Spartě v poslední době začali sázet na jihoamerické reprezentanty, s nimiž mají dobré zkušenosti.

Sice v lednu odešel Chavézův krajan Ángelo Preciado, ale od léta je na Letné jiný parťák z Ekvádoru – John Mercado. A v lednu dorazili peruánští reprezentanti Joao Grimaldo a Oliver Sonne, byť ten se narodil v Dánsku.

Sonne do Sparty přišel na hostování bez opce z Burnley, z Premier League klub získal ještě Andrew Irvinga z West Hamu.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 21 14 7 0 46:17 49
2. AC Sparta PrahaSparta 21 13 5 3 41:23 44
3. FK JablonecJablonec 21 11 6 4 28:20 39
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 21 11 5 5 40:27 38
5. FC Slovan LiberecLiberec 21 9 7 5 36:22 34
6. MFK KarvináKarviná 21 10 2 9 34:34 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 21 8 6 7 33:27 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 21 8 6 7 19:19 30
9. FC ZlínZlín 21 7 5 9 26:29 26
10. FK PardubicePardubice 21 6 7 8 28:36 25
11. FK TepliceTeplice 21 6 6 9 22:26 24
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 21 5 5 11 17:28 20
13. FC Baník OstravaOstrava 21 4 6 11 16:27 18
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 4 6 11 29:47 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 21 3 7 11 13:27 16
16. FK Dukla PrahaDukla 21 2 8 11 14:33 14
Pardubice - Slavia 1:1, hosté drželi vedení i v deseti, před koncem je srazil Vecheta

Pardubický Vecheta slaví gól do sítě Slavie.

Dlouho, celých sedmdesát minut, bránili náskok v deseti. Nakonec slávističtí fotbalisté odjíždějí z Pardubic jen s bodem za remízu 1:1 poté, co těsně před koncem srovnal střídající Vecheta. Už v...

Fotbalové přestupy ONLINE: Další Ekvádorec ve Spartě? Kanté je v Turecku

N'Golo Kanté (Chelsea) uniká s míčem Tonimu Kroosovi z Realu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Ve Slavii bují spor. Tribuna Sever kvůli vedení zmlkne, Tvrdík: Nerozumím vám

Fanoušci Slavie během utkání v Jablonci

Tribuna Sever, možná nejvýraznější fanouškovská organizace v českém fotbale, v sobotu zmlkne. Slávističtí ultras chystají při domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví (výkop v 18 hodin) protest...

Zlín - Sparta 0:3, góly až po hodině hry, trefili se Rrahmani, Mercado a Haraslín

Sparťanský útočník Albion Rrahmani si kryje míč v utkání se Zlínem.

Druhý zápas v druhé části sezony venku, druhé vítězství. Sparťanští fotbalisté v 21. kole první ligy byli ve Zlíně jasně lepším týmem, góly dali až po hodině hry a vyhráli 3:0. Nejdřív se trefil...

Trojzubec, góly a trofeje i rozpaky na závěr. Jak se Birmančevič zapsal ve Spartě?

HRDÝ SPARŤAN. Útočník Veljko Birmančevič s fanoušky oslavuje proměněnou...

Je jedním z nejvýraznějších cizinců, kteří se za poslední dobu ve Spartě objevili. Ve své první sezoně patřil k oporám mužstva, které získalo double. Sám vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče sezony...

CR7 nehraje a dál mlčí. Stávka? Tady nejsi v Ronaldově Arábii, pálí do něj Saúdové

Cristiano Ronaldo slaví svůj 956. gól kariéry, za an-Nasr skóroval proti...

Minulý týden, v den svých jedenačtyřicátých narozenin, poslal do světa fotografii z tréninku i se dvěma srdíčky v klubových barvách. Ale jinak už Cristiana Ronalda na hřišti přes týden nikdo neviděl....

9. února 2026  18:03

Čistý, hrajte dál. Pardubický Godwin na Bohemians být vyloučen neměl

Obránce Bohemians Milan Havel se snaží prodrat k zakončení v utkání s...

Chyba rozhodčích, která postižené mužstvo o body nepřipravila. Pardubický obránce Emmanuel Godwin v úvodu ligového utkání na Bohemians neměl být vyloučen. „Jeho zákrok nebyl přestupkem,“ oznámila...

9. února 2026  15:20

Kazíte radost ze hry! Sudí v Anglii zase pod palbou. Neuznali gól, místo toho vylučovali

Záložník Liverpool Dominik Szoboszlai opouští po vyloučení trávník v utkání s...

Další zásah proti logice fotbalu? Zbytečné forenzní pitvání? Anglii opět rozlítili videorozhodčí, kteří v závěru zápasu Liverpoolu s Manchesterem City (1:2) nejdřív vyloučili domácího záložníka...

9. února 2026  14:05

Kliment si opět zahrál proti Baníku. Od fanoušků slyšel bučení a nadávky

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Za dva měsíce už to bude rok od utkání, které ovlivnilo fotbalovou Sigmu po zbytek následujícího roku. V semifinále MOL Cupu vybojovala na hřišti Baníku Ostrava postup do finále, v němž porazila...

9. února 2026  11:18

Plzeňský kouč Hyský o výhře i výběru sestavy: V Lawalovi vidím velký potenciál

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Libercem.

Po vítězném zápase chválil všechny hráče, které poslal na hřiště. Ale nezapomněl ani na ty, kteří zůstali na lavičce či na tribuně. „Cítím, že je v kabině dobrá atmosféra a všichni táhnou za jeden...

9. února 2026  10:59

NEJ Z LIGY: Chorého čekání na hattrick i rozjetý Višinský. A Veselý nikam neutíká!

Plzeňští fanoušci během utkání s Libercem.

Stejně jako po úvodním jarním kole dělí první tým fotbalové Chance Ligy s druhým pět bodů. Sparta uspěla 3:0 ve Zlíně a zareagovala na přesvědčivou výhru Slavie 4:0 nad Boleslaví, k níž přispěl dvěma...

9. února 2026  9:39

Je to rebel! Tajemství Bílkových přímáků: tajně je piloval za covidu bez roušky

Michal Bílek slaví gól.

Klidně by mu mohli přezdívat Mr. Přímák. Když si teplický fotbalista Michal Bílek rovná míč na standardku, na brankáře jdou mrákoty. I z karvinského Jakuba Lapeše udělal Nelapeše. A po poslední...

9. února 2026  8:28

Byl bych radši, kdybychom dali gól dřív, řekl Priske. Rrahmaniho má před Vojtou

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání se Zlínem.

Jeho tým si po týdnu připsal další vítězství 3:0 na hřišti soupeře. „Když se podíváte na statistiky a další aspekty hry, bylo to trochu podobné utkání jako to první na Dukle,“ přemítal trenér...

9. února 2026  6:59

Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský

Radost plzeňských fotbalistů po třetím gólu do sítě Liberce.

Šlágr 21. kola Chance Ligy ovládli plzeňští fotbalisté, kteří doma porazili Liberec 3:1 a na přiblížili se třetímu Jablonci na rozdíl jediného bodu. Skóre otevřel stoper Krčík a v závěru první půle...

8. února 2026,  aktualizováno  20:51

Haaland penaltou v závěru zařídil City výhru na Liverpoolu, slaví i Crystal Palace

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví gól do sítě Liverpoolu.

Pořádně divoký průběh měl šlágr 25. kola anglické fotbalové ligy. Manchester City nakonec zvítězil na půdě Liverpoolu 2:1 díky penaltě, kterou ve třetí nastavené minutě proměnil Haaland. Předtím...

8. února 2026  14:50,  aktualizováno  20:15

Hoffenheim schytal výprask na Bayernu. Z Čechů hrál jen Coufal a zavinil penaltu

Obránce Hoffenheimu Vladimír Coufal se snaží přihrát přes Harryho Kanea z...

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 21. kole německé ligy i díky hattricku Luise Díaze doma porazili Hoffenheim 5:1 a udrželi šestibodový náskok na druhý Dortmund. Vladimír Coufal za hosty odehrál celý...

8. února 2026  19:55

Nervózní Frťala „nachodil“ 10 tisíc kroků. Radosta? V tréninku má na Chelsea

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala během utkání s Karvinou.

Když jsi nervózní, tak choď! Nebo aspoň přešlapuj na místě. Jako kouč fotbalistů Teplic Zdenko Frťala. Ve svém vymezeném prostoru u lavičky za 90 minut ligového zápasu s Karvinou naťapal snad 10...

8. února 2026  19:53

