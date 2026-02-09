Další Jihoameričan ve Spartě. Z elitního klubu z Francie přichází obránce Chavéz

„Ekvádorský obránce, který za Lens odehrál 23 zápasů, chce větší herní vytížení a připojuje se k nejúspěšnějšímu klubu v České republice. Jde o hostování s opcí na přestup,“ oznámil klubový web Lens. „Hodně štěstí do zbytku sezony, Jhoannere!“
Třiadvacetiletý hráč na levou stranu hřiště v současném ročníku za Lens i kvůli zranění neodehrál žádné utkání, na kontě má jen pár minut v říjnu za Ekvádor v přípravném duelu proti Mexiku. Ani loni na jaře kvůli zranění nehrál. Dlouho marodil s poraněním vazů v kotníku.
Ve Spartě v poslední době začali sázet na jihoamerické reprezentanty, s nimiž mají dobré zkušenosti.
Sice v lednu odešel Chavézův krajan Ángelo Preciado, ale od léta je na Letné jiný parťák z Ekvádoru – John Mercado. A v lednu dorazili peruánští reprezentanti Joao Grimaldo a Oliver Sonne, byť ten se narodil v Dánsku.
Sonne do Sparty přišel na hostování bez opce z Burnley, z Premier League klub získal ještě Andrew Irvinga z West Hamu.