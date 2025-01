Sparta mění asistenta, skončil Askou, nahradil ho Vávra. Pavelka v béčku

Askou přišel loni v červnu, do té doby pracoval jako hlavní kouč prvoligového IFK Göteborg.

Ve Spartě měl na starosti především defenzivu. Hlavní trenér Lars Friis po srpnovém postupu do Ligy mistrů prohlásil, že měl Askou při odvetě play off s Malmö výraznou roli při koučování.

Jeho nástupce Vávra v klubu dosud pracoval jako tzv. dovednostní kouč. Dalším asistentem zůstává Tim Sparv.

„Děkuju Jensovi za snahu, úsilí, absolutní profesionalismus. Bylo to těžké rozhodnutí, on je skvelu chlap. Ale udělali jsme to po důkladných analýzách. Jednou z příčin našeho nepovedeného podzimu byla defenzíva. Obranné standardky, postavení po ztrátách míče, při brejcích soupeře jsme byli příliš otevření a dostávali góly,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický.

připravujeme podrobnosti...