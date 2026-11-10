Jedlička je dál jednička? Poprvé v lize chyběl, trenér Skuhravý mu nařídil volno

Přišel Jedlička, byť patřil k oporám mužstva, o místo jedničky?
„Ne,“ odpověděl ostravský trenér Roman Skuhravý. „Měl jsem rozhovor s trenéry brankářů a po něm jsem se rozhodl, že Jedlu na zápas se Zbrojovkou nevezmu.“ Proč?
„Chci, aby po nynější ligové pauze byl znovu nachystaný. Může se sice stát, že ho Buďa, který nám ve dvou zápasech pomohl, do branky nepustí, ale na Jedlově pozici brankáře číslo jedna se do konce podzimu nic nemění,“ prohlásil Skuhravý.
Dodal, že se tak rozhodl ve prospěch Martina Jedličky čistě z toho důvodu, aby si brankář odpočinul od tlaku, pod nímž je. „Stojím si za tím. Hráč někdy potřebuje, aby z toho zápřahu úplně vyjel, takže zůstal doma. Ten tlak je velký na nás všechny a někdy to vystřelí tímto způsobem.“
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Kouč přiznal, že ani příliš neřešil, jaký názor na to má samotný Jedlička. „Vyhodnotil jsem, že potřebuje odstup,“ řekl.
První liga má nyní kvůli zápasům reprezentace v Lize národů dvoutýdenní pauzu. Fotbalisté Baníku v příštím, 15. kole, přivítají 21. listopadu od 15.00 Teplice.
Kdo bude v brance?
„Za těch čtrnáct dnů se může stát cokoliv. V pondělí se sejdeme, oba je pochválím a půjdeme zase pracovat, ale může se stát, že proti Teplicím bude chytat Jedla,“ říkal po sobotní výhře v Brně Skuhravý.
Samotní fotbalisté změnu v brance přijali jako fakt.
„Buďa je také skvělý gólman. Podržel nás na Spartě, zasloužil si další šanci,“ řekl ostravský útočník Filip Kubala, který se v utkání se Zbrojovkou zaskvěl hattrickem. „V Brně ji dostal a kromě toho, že jsme mu nepomohli při gólu, který jsme dostali, měl jisté zákroky. Balon s jistotou sbíral, držel, vyrazil ze šestnáctky. Měl tam i jeden volejbalový zákrok, takže asi se také baví. Je fajn, když je gólman sebevědomý, pozitivní na obranu. To je to, co potřebujeme.“
Ostravští fotbalisté v minulé ligové přestávce odehráli přípravný duel s GKS Katovice. Tentokrát budou jen trénovat.
„Béčko si domluvilo zápas s Třincem, takže to si půjdou zahrát Skyba a Šancl,“ zmínil Roman Skuhravý ukrajinského stopera, který je po zranění, a Filipa Šancla, jenž potřebuje větší herní vytížení. „Ostatní budou trénovat. V nynější pauze zápas nechci, ať už vzhledem k počasí, ale i proto, že si hráči musejí i odpočinout.“