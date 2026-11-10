Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Jedlička je dál jednička? Poprvé v lize chyběl, trenér Skuhravý mu nařídil volno

Jiří Seidl
  12:17
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.

Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Pardubičtí hráči dávají gól proti Baníku.
Brankář Martin Jedlička z Baníku Ostrava zasahuje v utkání proti Jablonci.
Ostravský gólman Martin Jedlička se marně natahuje po míči v zápase proti...
Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.
27 fotografií
Až do sobotního utkání v Brně se Zbrojovkou brankář Martin Jedlička nechyběl v ani jednom z předešlých 12 prvoligových zápasů fotbalistů Baníku Ostrava. Leč do Brna s mužstvem nejel. Místo něj byl u výhry 3:1 Viktor Budinský, jenž předtím zazářil v poháru se Spartou, kterou Baník vyřadil 2:0.

Přišel Jedlička, byť patřil k oporám mužstva, o místo jedničky?

„Ne,“ odpověděl ostravský trenér Roman Skuhravý. „Měl jsem rozhovor s trenéry brankářů a po něm jsem se rozhodl, že Jedlu na zápas se Zbrojovkou nevezmu.“ Proč?

„Chci, aby po nynější ligové pauze byl znovu nachystaný. Může se sice stát, že ho Buďa, který nám ve dvou zápasech pomohl, do branky nepustí, ale na Jedlově pozici brankáře číslo jedna se do konce podzimu nic nemění,“ prohlásil Skuhravý.

Dodal, že se tak rozhodl ve prospěch Martina Jedličky čistě z toho důvodu, aby si brankář odpočinul od tlaku, pod nímž je. „Stojím si za tím. Hráč někdy potřebuje, aby z toho zápřahu úplně vyjel, takže zůstal doma. Ten tlak je velký na nás všechny a někdy to vystřelí tímto způsobem.“

Kladnu se venku daří, nováček druhé ligy tentokrát překonal rezervu Slavie

Kouč přiznal, že ani příliš neřešil, jaký názor na to má samotný Jedlička. „Vyhodnotil jsem, že potřebuje odstup,“ řekl.

První liga má nyní kvůli zápasům reprezentace v Lize národů dvoutýdenní pauzu. Fotbalisté Baníku v příštím, 15. kole, přivítají 21. listopadu od 15.00 Teplice.

Kdo bude v brance?

„Za těch čtrnáct dnů se může stát cokoliv. V pondělí se sejdeme, oba je pochválím a půjdeme zase pracovat, ale může se stát, že proti Teplicím bude chytat Jedla,“ říkal po sobotní výhře v Brně Skuhravý.

Samotní fotbalisté změnu v brance přijali jako fakt.

Ostravský trenér Roman Skuhravý uděluje pokyny svým svěřencům.

„Buďa je také skvělý gólman. Podržel nás na Spartě, zasloužil si další šanci,“ řekl ostravský útočník Filip Kubala, který se v utkání se Zbrojovkou zaskvěl hattrickem. „V Brně ji dostal a kromě toho, že jsme mu nepomohli při gólu, který jsme dostali, měl jisté zákroky. Balon s jistotou sbíral, držel, vyrazil ze šestnáctky. Měl tam i jeden volejbalový zákrok, takže asi se také baví. Je fajn, když je gólman sebevědomý, pozitivní na obranu. To je to, co potřebujeme.“

Ostravští fotbalisté v minulé ligové přestávce odehráli přípravný duel s GKS Katovice. Tentokrát budou jen trénovat.

„Béčko si domluvilo zápas s Třincem, takže to si půjdou zahrát Skyba a Šancl,“ zmínil Roman Skuhravý ukrajinského stopera, který je po zranění, a Filipa Šancla, jenž potřebuje větší herní vytížení. „Ostatní budou trénovat. V nynější pauze zápas nechci, ať už vzhledem k počasí, ale i proto, že si hráči musejí i odpočinout.“

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Jedlička je dál jednička? Poprvé v lize chyběl, trenér Skuhravý mu nařídil volno

Gólman Martin Jedlička je novým kapitánem ostravského Baníku.

Až do sobotního utkání v Brně se Zbrojovkou brankář Martin Jedlička nechyběl v ani jednom z předešlých 12 prvoligových zápasů fotbalistů Baníku Ostrava. Leč do Brna s mužstvem nejel. Místo něj byl u...

10. listopadu 2026  12:17

Hopi v reprezentaci? Inspirace pro další z ligy, cítí teplický trenér Frťala

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír...

Na minulém srazu překvapil nový kouč národního týmu nominací Matěje Radosty, teď šokoval ještě víc, když ukázal na teprve osmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Fotbalové Teplice díky odvážnějšímu...

10. listopadu 2026  11:46

Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr chce očistit, státní zástupce přitvrdit

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr přichází do soudní síně...

Krajský soud v Plzni řeší 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší místopředseda...

10. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  11:04

Kdo nahradí Hapala? Do zimy asi Monroy, pak možná sázka na známé tváře

Portugalský trenér Jaime Monroy během rozcvičky olomoucké Sigmy.

„Nezastírám, že bych jednou chtěl být hlavní trenér.“ Říjnová slova fotbalového trenéra Jaimeho Monroye se možná promění v realitu mnohem dřív, než sám 44letý Portugalec čekal. Dosavadní asistent...

10. listopadu 2026  10:51

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Zranění mě motivovalo, říká reprezentační nováček Kozel. Co mu poradil táta?

David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.

Dost možná by se objevil v nominaci fotbalové reprezentace už při minulém srazu, na konci srpna ho však vyřadilo zranění. A tak se mladoboleslavský David Kozel dočkal až teď. „Ale o to větší motivace...

10. listopadu 2026  8:31

ODPÍSKÁNO: Neregulérní branka Sparty, hloupé vyloučení na Slavii, říká expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Udělal větší chybu hlavní rozhodčí Dominik Starý, nebo videoasistent Marek Radina? Nebo oba mají na uznání branky útočníka fotbalové Sparty Jonatana Brunese proti Plzni stejný podíl? A šlo vůbec o...

10. listopadu 2026  7:38

KOMENTÁŘ: Sparta v rozporu. Priskeho setrvání by obžalovalo Rosického práci

Premium
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Pardubicím

Když stoper Mbe Soh schytal ránu míčem do slabin, on emotivně křičel, ať se zvedá a zapomene na ošetření. V závěru energickými gesty hecoval tým. Vytrvale se hádal se čtvrtým rozhodčím Machálkem. A...

10. listopadu 2026

Zlatý míč má, ale do ideální jedenáctky se kanonýr Kane v anketě FIFPRO nevešel

Bayern Mnichov a jeho fanoušci vzdali hold Harrymu Kaneovi před sobotním...

Anglický útočník Harry Kane sice před dvěma týdny získal Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu, ale do nejlepší jedenáctky letošního roku se nevešel. Kanonýr Bayernu Mnichov chybí v týmu,...

9. listopadu 2026  18:51

SportBar: Priskeho bych neodvolával, říká Petržela. Brunes? Sudí byli asi na párku

Milan Petržela (vpravo) při natáčení pořadu SportBar.

K nedělnímu šlágru fotbalové ligy měl blízko, vždyť v minulosti nastupoval jak za Spartu, tak za Plzeň. Bývalý reprezentant Milan Petržela v podcastu SportBar hodnotil nejen nedávný vyhrocený zápas,...

9. listopadu 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

9. listopadu 2026  17:21

Souček zpátky v reprezentaci. Mám obrovskou motivaci, chci být součástí, říká

Český záložník Tomáš Souček v utkání s Guatemalou.

Nedávno přiznal, že zvažoval konec v národním týmu. Pak ale přišel Santi Denia a teď už Tomáš Souček nechybí v nominaci české fotbalové reprezentace před nadcházejícími zápasy Ligy národů. „Jsem rád,...

9. listopadu 2026  16:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.