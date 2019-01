Pocity jsou dobré, ale musím dál pracovat, říká Beauguel

V české lize působí francouzský útočník Jean-David Beauguel od léta 2014, kdy přestoupil z nizozemského Waalwijku do pražské Dukly. Předtím hrával za rezervu Toulouse nebo za tuniský tým Espérance Sportivo. Poslední dva roky strávil ve Zlíně, v nejvyšší soutěži nasbíral 97 zápasů, v nichž vstřelil třiadvacet branek. Velmi slušná bilance.

Teď už pálí ostrými také za plzeňskou Viktorii, i když zatím jen v přípravě. K úternímu vítězství 6:0 nad Ústím nad Orlicí přispěl dvěma góly ve druhém poločase. „Jsem rád, že se mi podařilo skórovat. Pro sebevědomí je to dobré, i když to bylo proti týmu ze třetí ligy,“ říkal Beauguel v rozhovoru vedeném v angličtině novinářům po premiéře v plzeňském dresu.

Angličtina ho zatím doprovází na každém kroku, i když na hřišti rozuměl pokynům v češtině a může si tady popovídat také ve svém rodném jazyce. Vždyť třeba mladý stoper Jiří Piroch vyrůstal ve Francii, kde byl jeho otec v házenkářském angažmá. A francouzštinu samozřejmě ovládá i další zimní posila Joel Kayamba, který pochází z konžské Kinshasy.

„Joel mluví francouzsky, takže se spolu hodně bavíme. Občas mi pomůže i s překladem, když třeba něčemu úplně nerozumím,“ popisoval 26letý rodák ze Štrasburku. Jeho nový parťák je v Čechách dokonce už šest let, našel si tady i manželku a česky hovoří slušně. „Taky se budu snažit naučit lépe česky, protože vím, že ne všichni umí dobře anglicky,“ slibuje francouzský útočník. Ale mluvit za něj budou hlavně výkony na hřišti a vstřelené góly.

Jeho osobní dojmy z Plzně jsou zatím jen ty nejlepší. „Mám z toho zatím dobrý pocit. Ale je potřeba dál pracovat, abychom byli na start jara připravení,“ uvědomuje si Beauguel, že plzeňskou Viktorii čeká ostrý začátek sezony.

Opepřený dvěma zápasy Evropské ligy s Dinamem Záhřeb. Tuhle soutěž útočník okusil se Zlínem, s nímž vyhrál v roce 2017 tuzemský pohár. Jenže jen na 11 minut proti ruské Lokomotivě Moskva, protože často laboroval se zraněním. Loni na podzim už ale stihl v lize osmnáct zápasů, nehrál jen proti Viktorii, s níž se teď chce poprat o příčky nejvyšší.

„Potřebuji navázat na své výkony z podzimu a dělat dál to, co umím. Všechno je tady super, máme výborné podmínky pro práci a zlepšování. Je to pro mě čest hrát za Viktorii, je to pro mě velká výzva. Teď musím jen dál pracovat a ukázat, co umím,“ říká odhodlaně.

Chce se prosadit navzdory tomu, že plzeňská Viktoria šla dosud spíše česko-slovenskou cestou. „Vím, že jsem mezi prvními zahraničními hráči tady. Kluci to ale nijak neřeší, určitě nedělají rozdíly. I já se snažím povídat s každým, s Petrželou, Limberským i dalšími. Zatím je to dobré,“ pochvaluje si Beauguel.

Dobře však ví, že ostřejší zkoušky teprve přijdou.