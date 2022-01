Když nepřijde dobrá příležitost, tak zůstanu, vzkazuje Beauguel

Pochází z Marseille a netají se tím, že by si za tamní Olympique velice rád zahrál. Klidně by vzal zavděk i místem mezi náhradníky. Zároveň však tuší, že nabídka od jeho milovaného klubu nejspíš jen tak nedorazí. Dobře ví, že dostat se do předních klubů velkých evropských lig je momentálně spíš utopickou myšlenkou.

Šiman míří do Brna Fotbalový brankář Jakub Šiman, plzeňský odchovanec, se vrací z hostování v Příbrami. Ve Viktorii ale nezůstane, jaro opět stráví ve druhé lize, tentokrát v týmu lídra tabulky z Brna. Nezasáhne tak do dnešního přípravného duelu, v němž Plzeň od 10.30 hodin v Luční ulici nastoupí právě proti Příbrami.

„Ocitám se v klíčovém okamžiku své kariéry. Zatím jsem v Česku a uvidíme, co bude dál. Jsme bod za Slavií, třeba se nám podaří vyhrát ligu, třeba vyhraju tabulku kanonýrů,“ přemítá francouzský útočník, jenž v polovině března oslaví třicáté narozeniny.

Prožívá zřejmě nejúspěšnější úsek kariéry v životě. Překonal etapu pod vedením trenéra Pavla Vrby, se kterým měl spory, a díky příchodu Adriana Guľy se naplno prodral do základní sestavy. Když slovenský odborník odešel, dorazil do Plzně Beauguelův starý známý. S Michalem Bílkem totiž spolupracovali už ve Zlíně.

„Má ve mě důvěru a vím, že mě v šedesáté minutě nestáhne, přestože třeba nehraju nejlépe,“ těší vytáhlého forvarda.

K českému fotbalu však nikdy plně nepřilnul, a to především kvůli rasistickým projevům, kterým musel v tuzemské nejvyšší soutěži čelit.

Proti chování fanoušků se několikrát ohrazoval na sociálních sítích, jenže většinou schytal pouze další salvu nadávek.

„Když jsem poslouchal z tribun opičí skřeky, začalo se mi to tu hnusit. Neříkám ale, že Česko je rasistická země, protože mimo fotbal jsem problém nikdy neměl,“ doplňuje. Zklamalo ho, že vedení českého fotbalu proti rasismu nezakročilo. O tom, že by Českou republiku někdy reprezentoval, pokud by byla šance, neuvažuje. Zejména však kvůli tomu, že si během ligových přestávek raději užívá volna.

„Česky moc neumím, navíc mě nikdo ani neoslovil. Někdy mě spoluhráči škádlí, že bych tam mohl s Patrikem Schickem klidně hrát, ale spíš ne. Nabídku jsem ale dostal od Čadu, nicméně mám rád svou svobodu mimo fotbal, chci být s rodinou a přáteli,“ vysvětluje Beauguel.

Pokud chce ještě ve své kariéře zariskovat, má v devětadvaceti zřejmě poslední šanci.